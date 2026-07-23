Mniej niż 1% kobiet posiada szczególną zdolność widzenia

A co, gdyby niektóre kobiety mogły dostrzegać kolory, których większość z nas nigdy nie widzi? Tetrachromacja to wyjątkowa zdolność wzrokowa, która otwiera drzwi do wszechświata nieoczekiwanych odcieni. Prawdziwy skarb zmysłów, wciąż w dużej mierze tajemniczy dla naukowców.

Spojrzenie zdolne odkryć miliony niuansów

Większość ludzi to „trójchromatycy”: ich siatkówki mają trzy rodzaje czopków – te cenne czujniki, które analizują światło i pozwalają nam rozróżniać około miliona kolorów. U niektórych kobiet występuje zdumiewające zjawisko: czwarty rodzaj czopków wzbogaca tę paletę barw.

Te osoby, znane jako tetrachromatycy, teoretycznie mogły postrzegać nawet 100 milionów odcieni. Prawdziwa eksplozja kolorów, niemal jakby codzienny świat przekształcił się w trwałe dzieło sztuki. Tam, gdzie jedna osoba widziałaby prostą zieleń, tetrachromata dostrzegałby subtelne wariacje turkusu, fioletu, a nawet akcenty pomarańczy.

Osobliwość związana z chromosomami żeńskimi

Ta niezwykła zdolność ma swoje korzenie w genetyce. Geny odpowiedzialne za percepcję barw znajdują się na chromosomie X. Kobiety mają dwa chromosomy X, co zwiększa ich szanse na odziedziczenie wariantu umożliwiającego rozwój czwartego czopka. Natomiast mężczyźni, którzy mają tylko jeden chromosom X, są bardziej narażeni na zaburzenia widzenia barw, takie jak daltonizm.

Badania szacują , że około 12% kobiet może posiadać ten szczególny potencjał. Jednak posiadanie czwartego czopka niekoniecznie oznacza codzienne cieszenie się lepszym widzeniem. Prawdziwie „funkcjonalni” tetrachromatycy, którzy potrafią rozróżniać więcej kolorów w testach, stanowią w rzeczywistości mniej niż 1% populacji. Zaskakujący szczegół intryguje również badaczy: zdolność ta wydaje się czasami wiązać z daltonizmem u ojca lub syna.

Concetta Antico, artystka, która widzi poza zwykłymi kolorami

Spośród rzadkich osób zidentyfikowanych jako funkcjonalne tetrachromaty, przypadek malarki Concetty Antico jest szczególnie fascynujący. W 2012 roku została zbadana przez amerykańskich naukowców, którzy potwierdzili jej wyjątkowe zdolności wizualne.

Jej codzienne życie wydaje się pełne barwnych detali, niewidocznych dla wielu innych. W swoich obrazach przedstawia odbicia, cienie i niuanse, których większość obserwatorów nie dostrzega. Według niej, zaskakujące jest, jak wiele osób dostrzega mniej kolorów niż ona.

Przed nią brytyjska neurobiolog Gabriele Jordan zidentyfikowała pierwszego prawdziwego tetrachromatę w 2010 roku w eksperymentach laboratoryjnych. Testy wykazały, że kobieta była w stanie odróżnić odcienie, których inni uczestnicy nie byli w stanie rozróżnić.

Nadzór, który czasami pozostaje uśpiony

Dlaczego więc ta niezwykła zdolność pozostaje tak rzadka? Naukowcy proponują proste wyjaśnienie: nasze otoczenie jest zaprojektowane przede wszystkim dla osób z trzema rodzajami czopków. Ekrany, ubrania, farby i przedmioty codziennego użytku wykorzystują palety kolorów zaprojektowane dla konwencjonalnego widzenia. W związku z tym czwarty czopek może nigdy nie być wystarczająco stymulowany, aby rozwinąć swój pełny potencjał.

Niektórzy naukowcy teoretyzują, że specjalny trening lub ekspozycja na określone zakresy kolorów może dodatkowo aktywować tę percepcję. Innymi słowy, niektóre kobiety mogą posiadać niezwykłe zdolności wzrokowe, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Inne spojrzenie na bogactwo świata

Tetrachromacja przypomina nam o istotnej kwestii: nasze postrzeganie rzeczywistości nie jest takie samo dla wszystkich. To, co uważamy za „wszystkie kolory”, może być jedynie niewielką częścią spektrum widzialnego dla niektórych oczu.

Wciąż owiana tajemnicą, ta zdolność wciąż fascynuje badaczy. Zachęca nas również do spojrzenia na ludzką różnorodność z innej perspektywy: za każdą parą oczu kryje się unikalny sposób odkrywania świata. Być może w każdej chwili niektóre kobiety podziwiają tęczę niuansów, które pozostają dla nas niewidoczne.