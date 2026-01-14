Search here...

Ten prosty odruch może pomóc Ci radzić sobie ze stresem w pracy

Dobre samopoczucie
Léa Michel
Stres w miejscu pracy to narastający problem, który wpływa zarówno na zdrowie pracowników, jak i na wyniki firmy. Według dogłębnego badania , praktyka uważności, szczególnie w połączeniu z kontaktem z naturą, wydaje się skutecznym narzędziem lepszego radzenia sobie ze stresem.

Ciężar stresu zawodowego

Stres związany z pracą ma wiele negatywnych konsekwencji, od zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depresja, po problemy ze zdrowiem fizycznym, takie jak nadciśnienie tętnicze i przewlekłe zmęczenie. Wpływa również na wydajność i jakość pracy, generując znaczne koszty ekonomiczne dla firm.

Należy podkreślić, że nadmierna presja i stres związany z pracą nie powinny być uważane za normalne ani nieuniknione: każdy powinien mieć prawo do pracy w zdrowym środowisku, które szanuje jego dobrostan fizyczny i psychiczny oraz jest wolne od szkodliwych czynników. Jednak stres może czasami wystąpić pomimo odpowiednich warunków pracy. Istnieją różne rozwiązania mające na celu zachowanie dobrego samopoczucia pracowników oraz zapobieganie lub łagodzenie skutków stresu związanego z pracą.

Uważność jako rozwiązanie indywidualne

Uważność polega na otwartym i bezstronnym skupieniu się na chwili obecnej. Praktyka ta pomaga zmniejszyć reaktywność emocjonalną na stres, poprawia samopoczucie i sprzyja lepszej regulacji emocjonalnej. W miejscu pracy pozwala pracownikom na spokojniejsze podejście do codziennych stresów.

Dobroczynna rola natury

Badanie podkreśla również, że kontakt z naturą, nawet w środowisku miejskim lub w biurze, poprzez rośliny lub widok na tereny zielone, pomaga zmniejszyć stres. Połączenie natury i uważności wzmacnia swoje działanie, pomagając przywrócić zasoby psychiczne, zmniejszyć zmęczenie poznawcze i wydłużyć czas koncentracji.

Innowacyjny model lepszego zarządzania stresem

Naukowcy proponują model zwany interwencją opartą na uważności w naturze (MiNBI), który łączy te dwa podejścia. Regularne przerwy i chwile medytacji w otoczeniu natury, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, sprzyjają regeneracji psychicznej i ogólnemu dobrostanowi w pracy. Organizacje są zachęcane do integrowania tych praktyk w celu tworzenia zdrowszego środowiska pracy.

Praktykowanie uważności i częstszy kontakt z naturą w miejscu pracy to prosty, ale skuteczny sposób na lepsze radzenie sobie ze stresem w pracy. Poprawia to zarówno zdrowie poszczególnych osób, jak i wyniki firmy, kładąc podwaliny pod bardziej zrównoważoną i stabilną przyszłość zawodową.

