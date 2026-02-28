Ten trend w dbaniu o zdrowie jest kontrowersyjny. Jakie są korzyści?

Czy zanurzenie się w wodzie o temperaturze 10°C z samego rana wydaje Ci się odważne? W mediach społecznościowych kąpiele lodowe stały się niemal rytuałem. Prezentowane jako zastrzyk energii dla ciała i umysłu, są równie kuszące, co zaskakujące. Czy więc to tylko chwilowa moda, czy prawdziwy sprzymierzeniec w dbaniu o zdrowie?

Skąd taki entuzjazm?

Kąpiele lodowe, znane również jako zanurzenia w zimnej wodzie, polegają na zanurzeniu ciała w wodzie o temperaturze zazwyczaj od 10°C do 15°C, czasami niższej, na kilka minut. Metoda ta, długo zarezerwowana dla sportowców wyczynowych, miała na celu przede wszystkim przyspieszenie regeneracji mięśni po intensywnym wysiłku.

Dziś praktyka ta jest szeroko rozpowszechniona. Spopularyzowana w szczególności przez holenderskiego współautora Wima Hofa, znanego z dobrowolnego wystawiania się na zimno (nazywanego „Człowiekiem Lodu”), wiąże się z wieloma obietnicami: stymulacją krążenia krwi, wzmocnieniem układu odpornościowego, lepszym radzeniem sobie ze stresem i dziesięciokrotnym wzrostem energii.

W mediach społecznościowych entuzjaści opisują uczucie jasności umysłu i niemal elektryzującej witalności po zanurzeniu. To mocny obraz, który inspiruje ludzi do testowania własnych granic, ale eksperci przypominają nam, że nie wszystkie twierdzenia opierają się na solidnych dowodach naukowych.

@sachaborg_ Biorę lodową kąpiel każdego ranka stycznia, dzień 6/31 🧊 Lód, był lód, czy wszyscy to zauważyli? Do zobaczenia jutro, w dniu 7 (styczeń tak wolno leci, czy co?). Zasady konkursu: obserwujcie moje konto i @Icepiration ♬ oryginalny dźwięk - Sacha Borg

Uznane korzyści dla powrotu do zdrowia

Obszar, w którym dowody są najbardziej spójne, dotyczy regeneracji mięśni. Kilka badań naukowych wskazuje, że zanurzenie w zimnej wodzie może złagodzić ból mięśni po intensywnym wysiłku, w porównaniu z odpoczynkiem.

Mechanizm jest fizjologiczny: zimno powoduje wazokonstrykcję, czyli zwężenie naczyń krwionośnych. Gdy organizm się ogrzewa, naczynia ponownie się rozszerzają. Ta zmiana może pomóc ograniczyć stany zapalne i mikrouszkodzenia mięśni związane z wysiłkiem.

Wszystko zależy jednak od wielu czynników: czasu ekspozycji, dokładnej temperatury wody i rodzaju aktywności. Dlatego nie jest to uniwersalna formuła, a raczej narzędzie, które można dostosować do konkretnego kontekstu i potrzeb.

Możliwy wpływ na stres i nastrój

Poza efektami fizycznymi, intrygujący jest wpływ na umysł. Niektóre badania sugerują , że regularna ekspozycja na zimno może wpływać na autonomiczny układ nerwowy. Zimna woda silnie stymuluje receptory skórne, prowadząc do wzrostu poziomu noradrenaliny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za czujność i regulację nastroju.

Rezultat? Uczucie intensywnej czujności, przypływ energii, czasami określany jako „mentalny reset”. Niektóre badania sugerują nawet potencjalne działanie przeciwdepresyjne. Jednak liczba próbek jest nadal ograniczona, a naukowcy zalecają ostrożność. Twoje ciało jest wyjątkowe, podobnie jak Twoja wrażliwość na zimno; to, co dodaje energii jednej osobie, może destabilizować inną.

Odporność: uważaj na obietnice

Wzmocnienie układu odpornościowego to jeden z najczęściej przytaczanych argumentów. Badanie przeprowadzone w Holandii wykazało, że uczestnicy biorący codziennie zimne prysznice zgłaszali mniej dni chorobowych.

Jednak badania te nie wykazują bezpośrednio spadku liczby infekcji, a jedynie zmniejszenie zgłaszanej absencji. To rozróżnienie jest istotne. Jak dotąd nie ma wiarygodnych dowodów na to, że kąpiele lodowe skutecznie chronią przed chorobami.

Ryzyka, których nie należy ignorować

Estetyczny obraz zanurzenia w lodowatym jeziorze nie powinien przesłaniać fizjologicznej rzeczywistości. Nagła ekspozycja na zimno może spowodować szok termiczny, nagły wzrost ciśnienia krwi, a u osób wrażliwych – powikłania sercowo-naczyniowe.

Władze sanitarne zalecają, aby osoby z problemami serca, układu oddechowego lub krążenia skonsultowały się z lekarzem przed podjęciem tej aktywności. Światowa Organizacja Zdrowia przypomina również, że hipotermia może wystąpić szybko w przypadku długotrwałej ekspozycji. Twoje samopoczucie nie jest mierzone zdolnością do przetrwania ekstremalnych warunków.

Morał tej historii jest taki, że kąpiele lodowe nie są ani cudownym lekarstwem, ani złym pomysłem. Jak to często bywa w przypadku dbania o zdrowie, najskuteczniejsze jest stopniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadome podejście. Słuchanie swojego ciała, respektowanie własnych ograniczeń i w razie potrzeby zasięganie porady lekarza to niezbędne odruchy. Ten trend jest niewątpliwie fascynujący, ale Twoje dobre samopoczucie zasługuje na coś więcej niż tylko wyzwanie wirusowe: zasługuje na uwagę, niuanse i szacunek.