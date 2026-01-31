Choroba Alzheimera: częstotliwość dźwięku otwiera obiecującą ścieżkę badań

Nowe badania sugerują, że dźwięk o określonej częstotliwości może pomóc mózgowi „oczyścić” złogi związane z chorobą Alzheimera. To nieinwazyjne podejście, testowane na naczelnych, przyciąga uwagę środowiska naukowego.

Choroba Alzheimera i gromadzenie się toksycznych białek

Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się gromadzeniem się białek amyloidowych (β-amyloidu) w mózgu, tworzących blaszki, które zakłócają komunikację między neuronami i przyczyniają się do postępującego pogorszenia funkcji poznawczych: utraty pamięci, trudności z mówieniem i zaburzeń myślenia. Złogi te rozwijają się na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych, co utrudnia podjęcie jakichkolwiek działań po wystąpieniu objawów choroby.

Stymulacja dźwiękowa o częstotliwości 40 Hz testowana na naczelnych

Niedawne badanie , opublikowane 5 stycznia 2026 roku w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”, dotyczyło strategii badanej wcześniej głównie u gryzoni: stymulacji słuchowej o częstotliwości 40 Hz. Zespół naukowców z Instytutu Zoologii w Kunming poddał dziewięć starych makaków rezus – u których naturalnie wytwarzają się blaszki amyloidowe podobne do tych obserwowanych u starzejących się ludzi – ukierunkowanej stymulacji dźwiękowej przez godzinę dziennie przez siedem kolejnych dni.

Dwukrotnie więcej białka amyloidowego w płynie mózgowo-rdzeniowym

Po tym cyklu słuchowym poziom białek amyloidowych Aβ42 i Aβ40 w płynie mózgowo-rdzeniowym małp wzrósł o około 200% w porównaniu ze stanem sprzed stymulacji. Naukowcy interpretują tę zmianę jako sygnał, że białka te zostały usunięte z tkanki mózgowej do płynu mózgowo-rdzeniowego, co byłoby zgodne z aktywacją naturalnych mechanizmów oczyszczających mózgu, w szczególności układu limfatycznego.

Cechą wyróżniającą to badanie od poprzednich prac jest trwałość efektu: wysoki poziom amyloidu w płynie mózgowo-rdzeniowym utrzymywał się przez ponad pięć tygodni po zakończeniu stymulacji, czego nie obserwowano w badaniach na modelach mysich.

Dlaczego dźwięk ma częstotliwość 40 Hz?

Częstotliwość 40 Hz odpowiada pasmu rytmów mózgowych zwanemu oscylacjami gamma, zaangażowanym w funkcje poznawcze, takie jak uwaga i pamięć. Wcześniejsze badania wykazały już, że stymulacja sensoryczna o tej częstotliwości – wzrokowa lub słuchowa – może redukować złogi amyloidu u myszy zmodyfikowanych genetycznie w celu naśladowania choroby Alzheimera.

Hipoteza głosi, że ta stymulacja może resynchronizować pewne rytmy neuronalne i aktywować procesy oczyszczania mózgu, które w przeciwnym razie są mniej skuteczne z wiekiem lub w kontekście choroby. U małp, których kora mózgowa jest bliższa korze mózgowej człowieka niż gryzoni, uzyskane dane potwierdzają wartość badania tej ścieżki.

Nieinwazyjne podejście uzupełniające istniejące terapie

Obecnie zatwierdzone metody leczenia choroby Alzheimera – takie jak przeciwciała monoklonalne – wykazują umiarkowaną skuteczność i mogą wiązać się z poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak obrzęk mózgu czy krwotoki. Stymulacja słuchowa o częstotliwości 40 Hz nie wymaga natomiast ani iniekcji, ani zabiegu chirurgicznego i opiera się na prostym urządzeniu, które wytwarza dźwięk o precyzyjnej częstotliwości. Dzięki temu może być stosowana w domu lub w placówkach opieki, charakteryzując się korzystnym profilem bezpieczeństwa.

W kierunku badań na ludziach?

Chociaż wyniki uzyskane u naczelnych stanowią ważny krok – bliższy modelom ludzkim niż modelom mysim – wiele pozostaje do zrozumienia, zanim będzie można rozważyć ich powszechne zastosowanie kliniczne. Na tym etapie obserwowane efekty odnoszą się do biomarkerów związanych z eliminacją białek, a nie do bezpośrednich miar funkcji poznawczych, pamięci czy spowolnienia objawów.

Badania pilotażowe na ludziach już badały stymulację sensoryczną o częstotliwości 40 Hz, ale są to wciąż badania wstępne, wymagające solidniejszej walidacji, aby ocenić ich rzeczywistą skuteczność i bezpieczeństwo w populacjach.

Podsumowując, stymulacja słuchowa o częstotliwości 40 Hz otwiera intrygującą i obiecującą ścieżkę badań w walce z chorobą Alzheimera. Poprzez potencjalną aktywację naturalnych mechanizmów oczyszczania mózgu, ten sygnał dźwiękowy może sprzyjać eliminacji białek amyloidowych – kluczowego składnika choroby – bez konieczności inwazyjnej interwencji. Jednak potrzeba lat badań, również na ludziach, zanim będzie wiadomo, czy to podejście może stać się realną metodą leczenia lub uzupełnieniem istniejących terapii.