Search here...

Choroba Alzheimera: częstotliwość dźwięku otwiera obiecującą ścieżkę badań

Dobre samopoczucie
Clelia Campardon
Photo d'illustration : KOS Chiropractic Integrative Health/Pexels

Nowe badania sugerują, że dźwięk o określonej częstotliwości może pomóc mózgowi „oczyścić” złogi związane z chorobą Alzheimera. To nieinwazyjne podejście, testowane na naczelnych, przyciąga uwagę środowiska naukowego.

Choroba Alzheimera i gromadzenie się toksycznych białek

Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się gromadzeniem się białek amyloidowych (β-amyloidu) w mózgu, tworzących blaszki, które zakłócają komunikację między neuronami i przyczyniają się do postępującego pogorszenia funkcji poznawczych: utraty pamięci, trudności z mówieniem i zaburzeń myślenia. Złogi te rozwijają się na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych, co utrudnia podjęcie jakichkolwiek działań po wystąpieniu objawów choroby.

Stymulacja dźwiękowa o częstotliwości 40 Hz testowana na naczelnych

Niedawne badanie , opublikowane 5 stycznia 2026 roku w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”, dotyczyło strategii badanej wcześniej głównie u gryzoni: stymulacji słuchowej o częstotliwości 40 Hz. Zespół naukowców z Instytutu Zoologii w Kunming poddał dziewięć starych makaków rezus – u których naturalnie wytwarzają się blaszki amyloidowe podobne do tych obserwowanych u starzejących się ludzi – ukierunkowanej stymulacji dźwiękowej przez godzinę dziennie przez siedem kolejnych dni.

Dwukrotnie więcej białka amyloidowego w płynie mózgowo-rdzeniowym

Po tym cyklu słuchowym poziom białek amyloidowych Aβ42 i Aβ40 w płynie mózgowo-rdzeniowym małp wzrósł o około 200% w porównaniu ze stanem sprzed stymulacji. Naukowcy interpretują tę zmianę jako sygnał, że białka te zostały usunięte z tkanki mózgowej do płynu mózgowo-rdzeniowego, co byłoby zgodne z aktywacją naturalnych mechanizmów oczyszczających mózgu, w szczególności układu limfatycznego.

Cechą wyróżniającą to badanie od poprzednich prac jest trwałość efektu: wysoki poziom amyloidu w płynie mózgowo-rdzeniowym utrzymywał się przez ponad pięć tygodni po zakończeniu stymulacji, czego nie obserwowano w badaniach na modelach mysich.

Dlaczego dźwięk ma częstotliwość 40 Hz?

Częstotliwość 40 Hz odpowiada pasmu rytmów mózgowych zwanemu oscylacjami gamma, zaangażowanym w funkcje poznawcze, takie jak uwaga i pamięć. Wcześniejsze badania wykazały już, że stymulacja sensoryczna o tej częstotliwości – wzrokowa lub słuchowa – może redukować złogi amyloidu u myszy zmodyfikowanych genetycznie w celu naśladowania choroby Alzheimera.

Hipoteza głosi, że ta stymulacja może resynchronizować pewne rytmy neuronalne i aktywować procesy oczyszczania mózgu, które w przeciwnym razie są mniej skuteczne z wiekiem lub w kontekście choroby. U małp, których kora mózgowa jest bliższa korze mózgowej człowieka niż gryzoni, uzyskane dane potwierdzają wartość badania tej ścieżki.

Nieinwazyjne podejście uzupełniające istniejące terapie

Obecnie zatwierdzone metody leczenia choroby Alzheimera – takie jak przeciwciała monoklonalne – wykazują umiarkowaną skuteczność i mogą wiązać się z poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak obrzęk mózgu czy krwotoki. Stymulacja słuchowa o częstotliwości 40 Hz nie wymaga natomiast ani iniekcji, ani zabiegu chirurgicznego i opiera się na prostym urządzeniu, które wytwarza dźwięk o precyzyjnej częstotliwości. Dzięki temu może być stosowana w domu lub w placówkach opieki, charakteryzując się korzystnym profilem bezpieczeństwa.

W kierunku badań na ludziach?

Chociaż wyniki uzyskane u naczelnych stanowią ważny krok – bliższy modelom ludzkim niż modelom mysim – wiele pozostaje do zrozumienia, zanim będzie można rozważyć ich powszechne zastosowanie kliniczne. Na tym etapie obserwowane efekty odnoszą się do biomarkerów związanych z eliminacją białek, a nie do bezpośrednich miar funkcji poznawczych, pamięci czy spowolnienia objawów.

Badania pilotażowe na ludziach już badały stymulację sensoryczną o częstotliwości 40 Hz, ale są to wciąż badania wstępne, wymagające solidniejszej walidacji, aby ocenić ich rzeczywistą skuteczność i bezpieczeństwo w populacjach.

Podsumowując, stymulacja słuchowa o częstotliwości 40 Hz otwiera intrygującą i obiecującą ścieżkę badań w walce z chorobą Alzheimera. Poprzez potencjalną aktywację naturalnych mechanizmów oczyszczania mózgu, ten sygnał dźwiękowy może sprzyjać eliminacji białek amyloidowych – kluczowego składnika choroby – bez konieczności inwazyjnej interwencji. Jednak potrzeba lat badań, również na ludziach, zanim będzie wiadomo, czy to podejście może stać się realną metodą leczenia lub uzupełnieniem istniejących terapii.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Po ukończeniu Sciences Po jestem prawdziwą pasjonatką zagadnień kulturowych i społecznych.
Article précédent
Kilka pryszniców dziennie: co to mówi o osobowości

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kilka pryszniców dziennie: co to mówi o osobowości

Kilka pryszniców dziennie może czasami świadczyć o zwiększonej potrzebie kontroli, rozładowania stresu lub, w niektórych przypadkach, o kompulsywnym...

To gest, którego kobiety po trzydziestce nie doceniają (i którego ciało nie zapomina).

Po trzydziestce często słyszymy, że „ciało się zmienia” i że musimy to bezwzględnie nadrobić. Bądźcie spokojni, wasze ciało...

Ta miesięczna aktywność może poprawić samopoczucie wielu kobiet

Szczęśliwe kobiety mają tajną broń przeciwko melancholii, a nazywa się ona „siostrzeństwem”. Kiedy czują się przygnębione lub smutne,...

Co ujawnia zdjęcie dwóch chirurgów, które stało się viralem po niezwykłej operacji

Zdjęcie zrobione w 2014 roku w chińskim szpitalu niedawno pojawiło się ponownie w mediach społecznościowych, wywołując falę emocji...

Presja, spojrzenia innych, wyczerpanie: te nastoletnie dziewczyny odwracają się od sportu.

Uprawianie sportu powinno być synonimem przyjemności i dobrego samopoczucia. Jednak dla wielu nastoletnich dziewcząt staje się ono źródłem...

Wstrząsy emocjonalne: subtelne sygnały często ignorowane przez lata

Wstrząsy emocjonalne, często nierozpoznane, mogą pozostawić trwałe ślady, takie jak stany dysocjacyjne, problemy z przywiązaniem, zmiany osobowości, poczucie...

© 2025 The Body Optimist