Założenie skarpetek wieczorem może ułatwić zasypianie.

Noszenie skarpetek w nocy może wydawać się banalne, a nawet niemodne, ale liczne badania i specjaliści od snu sugerują, że ta prosta czynność może w rzeczywistości sprzyjać zasypianiu i nieznacznie poprawiać jakość odpoczynku. Wpływając na regulację temperatury ciała, skarpetki w łóżku stają się cennym narzędziem termoregulacji snu.

Dlaczego skarpetki wspomagają sen

Założenie skarpetek przed snem ogrzewa stopy, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych pod skórą. Ciepła krew napływa na powierzchnię, ciepło rozprasza się, a temperatura wewnętrzna ciała nieznacznie spada, co jest jednym z kluczowych sygnałów biologicznych, które mózg kojarzy ze snem.

W 2018 roku niewielkie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Narodowym w Seulu z udziałem sześciu młodych mężczyzn wykazało, że osoby śpiące w skarpetkach zasypiały średnio 7,5 minuty wcześniej, rzadziej budziły się w nocy i spały około 32 minuty dłużej niż osoby śpiące boso. Autorzy doszli do wniosku, że regulacja temperatury stóp w nocy może pomóc poprawić niektóre aspekty jakości snu.

Co mówią specjaliści od snu

Eksperci, tacy jak profesor Indira Gurubhagavatula, rzeczniczka Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, wyjaśniają, że mechanizm ten obejmuje nie tylko stopy, ale cały układ krążenia. Ogrzewając kończyny, rozszerzają się również naczynia krwionośne w innych częściach ciała, co ułatwia odprowadzanie ciepła i obniża temperaturę ciała, co sprzyja zasypianiu.

Inni specjaliści, tacy jak dr Raymann, wskazują, że mózg interpretuje ten spadek temperatury wewnętrznej jako zielone światło do rozpoczęcia procesu snu. W praktyce często przekłada się to na uczucie senności, które pojawia się szybciej, gdy stopy w końcu się rozgrzeją.

Wybór odpowiednich skarpetek na noc

Aby ta praktyka była skuteczna, ważny jest wybór skarpetek: zaleca się wybór czystej pary z oddychających, naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub wełna merynosów, aby ograniczyć pocenie się i podrażnienia. Skarpetki powinny być wystarczająco szerokie, aby nie uciskać kostki ani łydki, ponieważ ciasne skarpetki mogą utrudniać krążenie krwi i powodować drętwienie.

Eksperci przypominają, że poza szczególnymi przypadkami, nie ma potrzeby noszenia pończoch uciskowych do spania: w pozycji leżącej powrót żylny naturalnie się poprawia, a zbyt mocno uciskające skarpety mogą być niewygodne. Jeśli jesteś podatny na grzybicę stóp, problemy z krążeniem lub cukrzycę, najlepiej skonsultować się z lekarzem przed regularnym stosowaniem tego nawyku w nocy.

Przydatna porada, ale nie jest cudownym lekarstwem

Lekarze podkreślają, że spanie w skarpetkach nie jest leczeniem zaburzeń snu, takich jak przewlekła bezsenność czy bezdech senny, które wymagają specjalistycznej opieki. To raczej prosty sposób na optymalizację warunków sprzyjających snu: ciepłe stopy, nieco niższa temperatura wewnętrzna i większe poczucie komfortu.

Dla tych, którzy obawiają się przegrzania w środku nocy, rozwiązaniem jest noszenie skarpetek tylko przed snem, wystarczająco długo, aby wywołać rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry niezbędne do zaśnięcia, a następnie zdjęcie ich po zaśnięciu. W ten sposób możesz cieszyć się korzyściami… bez uczucia duszności pod kołdrą.