Search here...

Założenie skarpetek wieczorem może ułatwić zasypianie.

Dobre samopoczucie
Léa Michel
Sergey Meshkov/Pexels

Noszenie skarpetek w nocy może wydawać się banalne, a nawet niemodne, ale liczne badania i specjaliści od snu sugerują, że ta prosta czynność może w rzeczywistości sprzyjać zasypianiu i nieznacznie poprawiać jakość odpoczynku. Wpływając na regulację temperatury ciała, skarpetki w łóżku stają się cennym narzędziem termoregulacji snu.

Dlaczego skarpetki wspomagają sen

Założenie skarpetek przed snem ogrzewa stopy, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych pod skórą. Ciepła krew napływa na powierzchnię, ciepło rozprasza się, a temperatura wewnętrzna ciała nieznacznie spada, co jest jednym z kluczowych sygnałów biologicznych, które mózg kojarzy ze snem.

W 2018 roku niewielkie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Narodowym w Seulu z udziałem sześciu młodych mężczyzn wykazało, że osoby śpiące w skarpetkach zasypiały średnio 7,5 minuty wcześniej, rzadziej budziły się w nocy i spały około 32 minuty dłużej niż osoby śpiące boso. Autorzy doszli do wniosku, że regulacja temperatury stóp w nocy może pomóc poprawić niektóre aspekty jakości snu.

Co mówią specjaliści od snu

Eksperci, tacy jak profesor Indira Gurubhagavatula, rzeczniczka Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, wyjaśniają, że mechanizm ten obejmuje nie tylko stopy, ale cały układ krążenia. Ogrzewając kończyny, rozszerzają się również naczynia krwionośne w innych częściach ciała, co ułatwia odprowadzanie ciepła i obniża temperaturę ciała, co sprzyja zasypianiu.

Inni specjaliści, tacy jak dr Raymann, wskazują, że mózg interpretuje ten spadek temperatury wewnętrznej jako zielone światło do rozpoczęcia procesu snu. W praktyce często przekłada się to na uczucie senności, które pojawia się szybciej, gdy stopy w końcu się rozgrzeją.

Wybór odpowiednich skarpetek na noc

Aby ta praktyka była skuteczna, ważny jest wybór skarpetek: zaleca się wybór czystej pary z oddychających, naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub wełna merynosów, aby ograniczyć pocenie się i podrażnienia. Skarpetki powinny być wystarczająco szerokie, aby nie uciskać kostki ani łydki, ponieważ ciasne skarpetki mogą utrudniać krążenie krwi i powodować drętwienie.

Eksperci przypominają, że poza szczególnymi przypadkami, nie ma potrzeby noszenia pończoch uciskowych do spania: w pozycji leżącej powrót żylny naturalnie się poprawia, a zbyt mocno uciskające skarpety mogą być niewygodne. Jeśli jesteś podatny na grzybicę stóp, problemy z krążeniem lub cukrzycę, najlepiej skonsultować się z lekarzem przed regularnym stosowaniem tego nawyku w nocy.

Przydatna porada, ale nie jest cudownym lekarstwem

Lekarze podkreślają, że spanie w skarpetkach nie jest leczeniem zaburzeń snu, takich jak przewlekła bezsenność czy bezdech senny, które wymagają specjalistycznej opieki. To raczej prosty sposób na optymalizację warunków sprzyjających snu: ciepłe stopy, nieco niższa temperatura wewnętrzna i większe poczucie komfortu.

Dla tych, którzy obawiają się przegrzania w środku nocy, rozwiązaniem jest noszenie skarpetek tylko przed snem, wystarczająco długo, aby wywołać rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry niezbędne do zaśnięcia, a następnie zdjęcie ich po zaśnięciu. W ten sposób możesz cieszyć się korzyściami… bez uczucia duszności pod kołdrą.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Dziadkowie, którzy angażują się w opiekę nad wnukami, mogą być mniej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dziadkowie, którzy angażują się w opiekę nad wnukami, mogą być mniej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych

Najnowsze badania wskazują na związek między zaangażowaniem dziadków w opiekę nad dziećmi a lepszym zdrowiem poznawczym w podeszłym...

Naukowcy twierdzą, że wstawanie o tej właśnie porze poprawia nam nastrój.

Coraz więcej badań sugeruje, że pora pobudki wpływa nie tylko na produktywność, ale także na nastrój i jakość...

Czy ten przełom w walce z rakiem powinien zostać sfinansowany? Prośba badacza budzi kontrowersje.

Mariano Barbacid, wybitny hiszpański badacz i pionier w walce z rakiem, ogłosił niedawno przełom w walce z rakiem...

Czy boisz się każdego przeziębienia? To może być przyczyną.

Spędziłeś jedną trzecią zimy z nosem w chusteczkach, wąchając olejek ravintsara i kaszląc całym ciałem. Teraz, gdy czujesz...

Eksperci twierdzą, że istnieje określony wiek, w którym ciało osiąga swój pełny potencjał.

Prawdopodobnie słyszałeś, że dwudziestka to szczyt możliwości twojego ciała. Eksperci oferują bardziej zniuansowaną perspektywę: nasz pełny potencjał fizyczny...

Według badań spanie w tej pozycji jest zdecydowanie niezalecane

Każdego ranka ten sam rytuał: mrowienie w palcach, sztywne ramiona, potrzeba potrząsania rękami, żeby odzyskać czucie. Zwalasz to...

© 2025 The Body Optimist