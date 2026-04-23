Wybudzanie się podczas zasypiania: skąd bierze się ten zaskakujący mechanizm?

Émilie Laurent
secousse hypnique
Po filiżance herbaty rumiankowej i chwili słuchania białego szumu, za chwilę zaśniesz. Jesteś praktycznie na skraju krainy snów, gdy nagle twoje ciało gwałtownie się budzi, zmuszając cię do wyskoczenia z łóżka. Prawdopodobnie znasz to dziwne uczucie, które bez ostrzeżenia wyrywa cię ze snu. Te niespodziewane skurcze, które psują początek nocy, mają naukowe wytłumaczenie.

Imponujące zjawisko, ale i uspokajające wyjaśnienie.

Wtulony pod przytulną kołdrę, właśnie zamknąłeś oczy i uwolniłeś się od rzeczywistości. Po sesji koherencji serca i kojącej lekturze jesteś w idealnym stanie na spokojną noc. Nic nie wydaje się zakłócać twojego snu . A jednak nagle twoje ciało drży, jakby w twoim pokoju czaiło się niebezpieczeństwo.

Dobrze znasz to uczucie. Często doświadczasz go świadomie, gdy trąbi samochód albo drzwi zamykają się z powodu przeciągu. Czasami podskakujesz z zaskoczenia. Tyle że tutaj, wygodnie rozparty na materacu, wtulony w poduszki, nie masz wyraźnego powodu do paniki.

Spokojnie, to nie początek udaru ani oznaka nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Lekarze nazywają tę reakcję „szarpnięciem hipnicznym” i jest ona łagodna. To dość dramatyczna forma mioklonii – termin naukowy oznaczający po prostu skurcz mięśni. „Te mimowolne, bardzo krótkie i nagłe skurcze często występują w pierwszej fazie snu, bardzo łagodnym okresie przejściowym między czuwaniem a głębokim snem” – zapewnia Ellen Wermter, dyplomowana pielęgniarka, na łamach HuffPost .

Dlaczego zdarza się, że człowiek budzi się ze snu?

Te hipnotyczne wstrząsy nie tylko sprawiają, że wyskakujesz z łóżka. Czasami dają wrażenie spadania i zmuszają do chwycenia się prześcieradła, jakby jakaś siła wyższa podnosiła twoje łóżko do pionu. To dość imponujące i niekoniecznie przyjemne, ale całkowicie nieszkodliwe.

Te „skurcze” pojawiają się w najgorszym możliwym momencie nocy, w fazie zasypiania. To znaczy, gdy rozluźniasz się tak bardzo, że zostawiasz kilka śliniących się nitek na poduszce. Mózg, który jest niejako centrum sterowania twoim ciałem, spowalnia aktywność mięśni. Czasami w tym przejściu występuje niewielkie zakłócenie, powodujące nagły skurcz.

Chociaż zrywania miokloniczne często występują „losowo”, mogą je nasilać pewne nawyki, schorzenia lub leki. Zmęczenie , stres , brak snu, intensywny wysiłek fizyczny i nadmierne spożycie kofeiny są bardziej prawdopodobne, aby je wywołać.

Kiedy należy udać się do lekarza? Oto objawy, których nie należy ignorować.

Zrywy miokloniczne nie są powodem do regularnej konsultacji lekarskiej. Czasami jednak stanowią sygnał ostrzegawczy. Dlatego nie bagatelizuj swoich odczuć. Jeśli te nocne drgawki są częste i stają się źródłem niepokoju przed zgaszeniem światła, najlepiej skonsultować się z lekarzem. Nie chodzi o to, aby dramatyzować to zjawisko, a po prostu słuchać swojego ciała.

Jak wyjaśnia specjalista, czasami jest to subtelny objaw bezdechu sennego. Jednak częściej odzwierciedla on niespokojny stan wewnętrzny. Aby zapewnić sobie spokojny sen w nocy, niezakłócony przez kaprysy ciała, możesz wypracować sobie wyciszającą rutynę. Zamiast przewijać książki, przewracaj strony powieści, wsłuchując się w szum deszczu. Przede wszystkim zadbaj o regularny harmonogram snu.

Ostatecznie to lekkie szarpnięcie podczas zasypiania jest całkowicie normalne. Wręcz przeciwnie, po prostu przypomina nam, że nasze ciało i mózg nadal pracują w tle, podczas gdy my łagodnie zasypiamy.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
