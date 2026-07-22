Ta pozycja podczas snu może być przyczyną bezsenności.

Czy masz wrażenie, że w nocy przewracasz się z boku na bok lub budzisz się, nigdy nie czując się naprawdę wypoczęty? Zanim zaczniesz kwestionować swój materac lub wieczorną rutynę, jeden szczegół może być wart uwagi: pozycja, w której śpisz.

Spanie na plecach: pozycja, która nie każdemu odpowiada

Spanie na plecach ma kilka zalet. Pozycja ta pomaga utrzymać kręgosłup w prawidłowej pozycji i redukuje punkty nacisku na twarz. Specjaliści od snu zalecają jednak monitorowanie tej pozycji, ponieważ może ona wpływać na oddychanie w nocy.

Leżąc na plecach, grawitacja naturalnie odchyla język i tkanki gardła do tyłu. Może to powodować zwężenie dróg oddechowych, co sprzyja chrapaniu, a u niektórych osób także przerwom w oddychaniu, znanym jako bezdech senny.

Dlaczego może to zaburzać Twój sen

Gdy oddychanie jest regularnie utrudnione, mózg wyzwala krótkie mikroprzebudzenia, aby przywrócić prawidłowy przepływ powietrza. Zazwyczaj te przerwy pozostają całkowicie niezauważone. Jednak powodują one fragmentację snu i uniemożliwiają organizmowi pełne wykorzystanie najbardziej regenerujących faz.

Rezultat: nawet po pozornie długiej nocy snu, możesz obudzić się wyczerpany. Według Sleep Foundation , ponad połowa osób cierpiących na bezdech senny doświadcza pogorszenia objawów podczas snu na plecach.

Spanie na boku jest sprzymierzeńcem spokojniejszego snu.

Specjaliści często zalecają spanie na boku osobom, które chrapią lub cierpią na łagodny bezdech senny . Taka pozycja ułatwia utrzymanie dróg oddechowych otwartych, co może zmniejszyć chrapanie i poprawić jakość snu. Spanie na lewym boku jest również często zalecane osobom podatnym na refluks żołądkowy, który jest kolejnym czynnikiem zakłócającym sen.

Kilka wskazówek, jak stopniowo zmieniać nawyki

Jeśli zawsze spałeś na plecach, nie musisz zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Twoje ciało potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowej pozycji. Możesz na przykład podłożyć poduszkę pod plecy, aby ograniczyć nocne przewracanie się z boku na bok, wsunąć poduszkę między kolana dla większego komfortu lub lekko unieść głowę. Te drobne zmiany ułatwią przejście, jednocześnie respektując naturalne odczucia Twojego ciała.

Każdy śpiący jest wyjątkowy

Należy pamiętać, że nie ma „idealnej pozycji do spania” dla każdego. Spanie na plecach niekoniecznie stanowi problem, a pozycja ta bardzo dobrze sprawdza się u wielu osób, zwłaszcza gdy nie powoduje znacznego chrapania ani trudności z oddychaniem.

Jeśli natomiast cierpisz na przewlekłe zmęczenie, częste wybudzanie się lub intensywne chrapanie, warto rozważyć zmianę pozycji snu. A jeśli problemy te utrzymują się pomimo pewnych zmian, najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby zidentyfikować przyczynę i znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Podsumowując: pozycja snu może wpływać na jego jakość, ale nie wyjaśnia wszystkich przypadków bezsenności. Kluczem jest wsłuchanie się w swoje ciało i znalezienie pozycji, w której czujesz się najbardziej wypoczęty. Jeśli problemy ze snem utrzymują się, najlepszym rozwiązaniem, aby wrócić do spokojnego snu, pozostaje konsultacja z lekarzem.