Czy używanie myjki do brania prysznica jest naprawdę higieniczne?

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Niezbędny dodatek w wielu łazienkach, myjka jest głęboko zakorzenionym elementem codziennej rutyny. Ale czy jest naprawdę czystsza niż zwykłe mycie ręczne? Opinie ekspertów rzucają nieco światła na ten temat, od złuszczania i bakterii po częstotliwość mycia.

Myjka: potencjalne siedlisko bakterii

Myjka to wilgotny materiał tekstylny, często pozostawiony w ciepłym miejscu, takim jak łazienka. Wilgoć sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) , wilgotne materiały tekstylne mogą stać się siedliskiem bakterii i grzybów, jeśli nie są odpowiednio suszone i regularnie prane.

Dermatolodzy ankietowani przez Amerykańską Akademię Dermatologii wskazują również, że akcesoria kąpielowe (myjki, luffy, gąbki) mogą gromadzić bakterie, martwe komórki naskórka i resztki mydła. Nie oznacza to, że sama myjka jest niebezpieczna, ale że wymaga ścisłej higieny.

Czy jest skuteczniejszy niż ręka?

Z dermatologicznego punktu widzenia, mycie rąk delikatnym środkiem czyszczącym zazwyczaj wystarcza do usunięcia brudu, potu i nadmiaru sebum. Amerykańska Akademia Dermatologii (American Academy of Dermatology) stwierdza , że nadmierne stosowanie narzędzi ściernych może osłabiać barierę ochronną skóry, szczególnie u osób o wrażliwej skórze lub skłonnych do egzemy. Natomiast myjka może mieć łagodny efekt złuszczający, pomagając usunąć martwe komórki naskórka. Efekt ten jest czysto mechaniczny i zależy od rodzaju użytego materiału.

Prawdziwy problem: suszenie

Decydującym czynnikiem w higienie jest suszenie. Zmięta ściereczka pozostawiona pod prysznicem pozostanie wilgotna przez długi czas, tworząc siedlisko bakterii. Ogólne zalecenia dotyczące prania w domu podkreślają dwie istotne kwestie:

  • Po każdym użyciu pozwól tkaninom całkowicie wyschnąć
  • pierz je często w odpowiedniej temperaturze

Myjkę używaną codziennie najlepiej wymieniać kilka razy w tygodniu. Niektóre zalecenia dermatologiczne sugerują nawet pranie jej po każdym użyciu, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej lub zmian skórnych.

Uważaj na infekcje skóry

W rzadkich przypadkach źle pielęgnowany element wyposażenia łazienki może przyczynić się do drobnych infekcji skóry, w tym zapalenia mieszków włosowych (follicitis). Do infekcji tych dochodzi, gdy bakterie wnikają w skórę. Klinika Mayo zauważa, że zapalenie mieszków włosowych może być powiązane z bakteriami występującymi w wilgotnym środowisku. Ponownie, ryzyko zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze pielęgnowany jest dany materiał tekstylny, a nie od częstotliwości jego użytkowania.

Czy powinniśmy przestać używać rękawiczek?

Nie ma oficjalnego zalecenia zakazującego używania myjki. Jej stosowanie może pozostać zgodne z zasadami higieny, pod warunkiem przestrzegania kilku prostych zasad:

  • Dokładnie wypłucz po każdym użyciu
  • wycisnąć to dokładnie
  • Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  • prać często w wysokiej temperaturze

Osoby o bardzo wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień i nawracających infekcji, mogą preferować mycie rąk, które jest delikatniejsze i mniej ścierne.

Co mówią dermatolodzy

Eksperci podkreślają wagę umiaru. Skóra ma naturalny mikrobiom, złożony z pożytecznych mikroorganizmów, które przyczyniają się do jej równowagi. Zbyt agresywne lub częste oczyszczanie może uszkodzić tę barierę ochronną. Amerykańska Akademia Dermatologii zaleca stosowanie delikatnych środków myjących, unikanie nadmiernego pocierania i ograniczanie zbyt długich lub zbyt gorących pryszniców. W tym kontekście myjka nie jest ani niezbędna, ani z natury problematyczna: wszystko zależy od sposobu jej używania i pielęgnacji.

Krótko mówiąc, używanie myjki pod prysznicem samo w sobie nie jest niehigieniczne. Prawdziwy problem leży w jej pielęgnacji. Dla zdrowego stylu życia, najlepiej priorytetowo traktować dokładne suszenie i regularne mycie. Jeśli to niemożliwe, mycie rąk odpowiednim produktem pozostaje równie skuteczną opcją i często jest delikatniejsze dla skóry.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
