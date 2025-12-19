Dlaczego coraz więcej Amerykanek decyduje się na testosteron?

Search here...

Clelia Campardon
Dziś w dziedzinie zdrowia kobiet pojawia się zaskakujące zjawisko: coraz więcej Amerykanek sięga po testosteron, aby odzyskać energię, pożądanie i witalność. Kierując się naukową ciekawością i pragnieniem odzyskania swojego ciała, trend ten stale się rozwija, podważając utarte przekonania na temat hormonów i starzenia się.

Spadek hormonalny rozpoczynający się po trzydziestce

Około trzydziestego roku życia organizm kobiety naturalnie zaczyna produkować mniej testosteronu – hormonu często kojarzonego z mężczyznami, ale niezbędnego dla kobiecej witalności i libido. Po menopauzie spadek ten przyspiesza, a wiele kobiet doświadcza wówczas przewlekłego zmęczenia, utraty popędu seksualnego lub spadku masy mięśniowej. Dla wielu objawy te nie są nieuniknione, lecz stanowią sygnał do podjęcia działań.

W tym kontekście niektóre amerykańskie kliniki , w tym internetowe, odnotowały wzrost liczby konsultacji od kobiet. Pacjenci ci, podobnie jak mężczyźni-biohakerzy, dążą do optymalizacji swojej witalności i decydują się na żele lub zastrzyki z testosteronem, czasami poza tradycyjnymi wskazaniami rynkowymi. Celem jest odzyskanie długotrwałej energii i odnowienie popędu seksualnego.

Namacalne korzyści w zakresie pożądania i energii

Badania pokazują, że umiarkowane dawki testosteronu mogą znacząco poprawić libido u kobiet z HSDD (zaburzeniem niskiego popędu seksualnego). Kobiety stosujące testosteron zgłaszają zwiększoną satysfakcję z relacji seksualnych, poprawę reakcji orgazmicznych i ogólną poprawę witalności.

Wielu pacjentów zgłasza również przypływ energii, stabilniejszy nastrój i zwiększoną zdolność do utrzymania lub rozwoju masy mięśniowej, nawet po intensywnych dniach łączących pracę, życie rodzinne i towarzyskie. Wpływ na ogólne samopoczucie jest zatem dwojaki: zarówno ciało, jak i umysł korzystają z realnego wzmocnienia.

Biohacking przez kobiety

Ten trend wpisuje się w szerszy ruch „biohackingu”, dostosowany do kobiecych cykli. Niektóre kobiety łączą testosteron z praktykami takimi jak lekki post przerywany, trening fazowy lub zoptymalizowane programy regeneracji, aby przeciwdziałać wypaleniu społecznemu. Wyspecjalizowani influencerzy i podcasterzy popularyzują te podejścia, obiecując jasność umysłu, wytrzymałość i długowieczność. W niektórych przypadkach dawki są zbliżone do tych stosowanych u nastoletnich mężczyzn, ale zawsze pod nadzorem lekarza, w nadziei na osiągnięcie widocznych i szybkich rezultatów.

Skutki uboczne i środki ostrożności

Oczywiście, praktyka ta nie jest pozbawiona ryzyka. Do możliwych skutków ubocznych należą trądzik, nadmierne owłosienie, niższy głos i przerost łechtaczki, a niektóre z nich mogą być nieodwracalne przy dużych dawkach. Eksperci podkreślają również brak długoterminowych danych dotyczących zdrowia kości i układu krążenia. Samodzielne przepisywanie leków w gabinetach medycyny estetycznej bez dokładnego monitorowania ginekologicznego jest zdecydowanie odradzane, a większość firm ubezpieczeniowych odmawia pokrycia kosztów tych zabiegów poza wskazaniami.

Ostatecznie, w porównaniu z akceptowanymi od dziesięcioleci „terapiami dla mężczyzn”, ten trend podważa normy dotyczące płci w medycynie i może utorować drogę badaniom naukowym ukierunkowanym konkretnie na potrzeby kobiet.

