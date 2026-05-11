Dlaczego kobiety są często bardziej wrażliwe na zimno niż mężczyźni

To klasyczna, codzienna sytuacja: podczas gdy jedni sięgają po koc, inni otwierają okno, krzycząc: „Jak tu przytulnie!”. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ta różnica w postrzeganiu nie jest jedynie kaprysem. Badania naukowe pokazują, że kobiety rzeczywiście odczuwają zimno częściej niż mężczyźni… i to z bardzo konkretnych powodów.

Historia mięśni i ciepła

Ciało naturalnie wytwarza ciepło poprzez aktywność metaboliczną. Masa mięśniowa odgrywa w tym procesie znaczącą rolę. Jednak przy tej samej wadze kobiety mają średnio mniej masy mięśniowej niż mężczyźni. W rezultacie ich organizmy zazwyczaj wytwarzają nieco mniej ciepła. Do tego dochodzi często niższa podstawowa przemiana materii. Według danych opublikowanych przez The Conversation , średnia przemiana materii u mężczyzn jest o około 23% wyższa.

W praktyce oznacza to, że organizm mężczyzny spala energię szybciej… i generuje więcej ciepła każdego dnia. Nie jest to zatem kwestia „siły woli” ani oporu psychicznego: to po prostu naturalna różnica biologiczna.

Dlaczego dłonie i stopy marzną szybciej?

Hormony również odgrywają znaczącą rolę w tej wrażliwości na zimno. Estrogen i progesteron wpływają na krążenie krwi i sprzyjają zwężeniu naczyń krwionośnych: małe naczynia krwionośne w pobliżu skóry zwężają się, szczególnie w kończynach. W rezultacie dłonie, stopy i uszy otrzymują mniej ciepłej krwi i szybciej się ochładzają.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Utah i opublikowane w czasopiśmie „The Lancet” wykazało, że dłonie kobiet były średnio o około 3°C zimniejsze niż dłonie mężczyzn. Co ciekawe, ich temperatura wewnętrzna ciała jest w rzeczywistości nieco wyższa. To właśnie ten kontrast między zachowanym ciepłem w głębi ciała a chłodniejszymi kończynami nasila odczucie zimna.

Odczucia zmieniające się w zależności od okresu

Odczuwanie zimna może się również zmieniać w trakcie cyklu menstruacyjnego. Po owulacji poziom progesteronu wzrasta, co powoduje nieznaczny wzrost temperatury ciała. Ta różnica może sprawić, że powietrze w pomieszczeniu będzie wydawać się chłodniejsze, co nasila odczucie zimna.

Ciąża, menopauza lub niektóre terapie hormonalne również mogą zmienić to postrzeganie. Innymi słowy, całkiem możliwe jest, że pewnego dnia można idealnie znieść temperaturę... a kilka dni później potrzebować grubego swetra, żeby uzyskać ten sam wynik na termometrze.

W biurze termostat nie zawsze jest neutralny

Biologia nie wyjaśnia wszystkiego. Historia standardów temperatury również odgrywa zaskakującą rolę. Przez długi czas, w latach 60. XX wieku, standardy temperatury w biurach obliczano na podstawie średniego metabolizmu dorosłego mężczyzny. W rezultacie wiele miejsc pracy projektowano tak, aby były bardziej odpowiednie dla mężczyzn niż dla kobiet.

Nic więc dziwnego, że niektórzy trzęsą się z zimna podczas spotkań, a inni uważają klimatyzację za „idealną”. Wiele firm zaczyna dziś przeprojektowywać swoje ustawienia, aby lepiej uwzględniały różnice w komforcie termicznym.

Nie, to nie usprawiedliwia seksistowskich uwag.

Rozumienie, że kobiety są często bardziej wrażliwe na zimno, nigdy nie powinno być wykorzystywane do podsycania stereotypów ani kpin. Frazy takie jak „kobiety są zawsze zimne”, „prawdziwy mężczyzna nigdy nie czuje zimna” czy „przestań być taki kruchy” opierają się na przestarzałych stereotypach. Odczuwanie zimna nie ma nic wspólnego z odwagą, siłą ani charakterem.

Każdy organizm funkcjonuje inaczej, a potrzeba dodatkowego swetra nie jest ani słabością, ani przesadą. Umiejętność słuchania swoich doznań fizycznych bez ich uzasadniania również przyczynia się do dobrego samopoczucia i poczucia własnej wartości.

Kiedy zimno może stać się sygnałem

W większości przypadków uczucie zimna jest całkowicie normalne, ale jeśli stanie się ono bardzo intensywne lub będzie towarzyszyć mu znaczne zmęczenie, zawroty głowy, bladość skóry lub siniaki na paznokciach, pomocna może być konsultacja z lekarzem. Niektóre schorzenia, takie jak anemia czy zaburzenia tarczycy, mogą nasilać wrażliwość na zimno.

Tymczasem nie ma wstydu w podkręceniu temperatury, wyciągnięciu grubych skarpet czy zarzuceniu ulubionego swetra na ramiona. Czasami twoje ciało po prostu wie dokładnie, czego potrzebuje.