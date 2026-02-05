Search here...

Dziadkowie, którzy angażują się w opiekę nad wnukami, mogą być mniej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych

Fabienne Ba.


Najnowsze badania wskazują na związek między zaangażowaniem dziadków w opiekę nad dziećmi a lepszym zdrowiem poznawczym w podeszłym wieku. Według tego badania, bycie troskliwym dziadkiem może pomóc w zachowaniu niektórych funkcji mózgu w dłuższej perspektywie.

Badanie tysięcy dziadków

Wyniki opierają się na analizie danych 2887 dziadków, wszystkich powyżej 50. roku życia, ze średnią wieku 67 lat, pochodzących z angielskiego badania Longitudinal Study of Ageing . Uczestnicy badania informowali o częstotliwości i charakterze opieki, jaką sprawowali nad wnukami, takiej jak zabawa z nimi, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywanie posiłków czy regularna opieka nad dziećmi.

Zachowane funkcje poznawcze

Wyniki pokazują, że dziadkowie, którzy regularnie opiekują się wnukami, osiągają lepsze wyniki w testach pamięci i płynności werbalnej niż ci, którzy tego nie robią. Te korzyści poznawcze utrzymują się nawet po uwzględnieniu wieku, stanu zdrowia i innych czynników, co sugeruje silny związek między zaangażowaniem rodziny a zdrowiem mózgu.

Jakość zaangażowania jest ważniejsza niż częstotliwość lub rodzaj opieki

Naukowcy podkreślają, że jakość doświadczenia bycia dziadkiem wydaje się być ważniejsza niż częstotliwość opieki nad dziećmi czy konkretnych aktywności podejmowanych z wnukami. Zatem to nie liczba godzin, a ogólny charakter zaangażowania jest powiązany z obserwowanymi korzyściami poznawczymi.

Efekty były bardziej widoczne u babć.

Badanie wykazało również, że korzyści poznawcze są szczególnie widoczne u babć, u których spadek pamięci i płynności werbalnej jest mniej wyraźny niż u ich mniej aktywnych rówieśników.

Granice i perspektywy badań

Autorzy badania podkreślają, że wyniki te nie dowodzą jednoznacznie związku przyczynowo-skutkowego między opieką nad wnukami a zapobieganiem pogorszeniu funkcji poznawczych. Podkreślają potrzebę dalszych badań, aby lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska i ustalić, czy na ten związek wpływają również inne czynniki rodzinne lub kontekstowe.

Korzystna, aktywna rola społeczna i umysłowa

Według naukowców , opieka nad wnukami stanowi stymulującą formę kontaktów społecznych, która może pomóc w utrzymaniu sprawności umysłowej u osób starszych. Badanie to uzupełnia inne badania sugerujące, że aktywne życie towarzyskie i interakcje międzypokoleniowe mogą przyczyniać się do zdrowszego starzenia się pod względem poznawczym.

Zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami, dalekie od prostego rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi dla rodziców, wydaje się być autentycznym motorem dobrostanu poznawczego seniorów. Chociaż potrzebne są dalsze badania, te wstępne wyniki potwierdzają tezę, że więzi międzypokoleniowe są atutem dla wszystkich pokoleń – stanowią korzyść emocjonalną, społeczną, a być może także neuroprotekcyjną.



Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
