Oto, ile urlopów potrzebujesz w ciągu roku, aby uniknąć depresji, według naukowców

Kto nie poczuł przypływu dobrego samopoczucia w pierwszych dniach po pracy? Nauka potwierdza, że to uczucie nie jest jedynie iluzją: robienie sobie więcej przerw w ciągu roku naprawdę chroni przed stresem i depresją.

Siedem nawiasów, które pomagają zachować równowagę psychiczną

Według kilku badań , w tym jednego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Pittsburghu, idealna liczba urlopów dla optymalnego samopoczucia psychicznego to… siedem w roku. Amerykańscy naukowcy obserwowali kilka tysięcy uczestników przez kilka lat i zaobserwowali bezpośredni związek między częstotliwością podróży a zdrowiem psychicznym. Osoby, które wykorzystały co najmniej siedem okresów urlopowych – niezależnie od tego, czy były to długie weekendy, czy dłuższe wyjazdy – miały o 30% mniejsze ryzyko depresji.

Poziom kortyzolu, hormonu stresu, był u nich również niższy, a nastrój bardziej stabilny. Te powtarzające się przerwy działają jak „emocjonalny reset”, pomagając przerwać cykl chronicznego zmęczenia.

Fizjologiczne i emocjonalne korzyści płynące z regularnych przerw

Nawet krótkie wakacje mają wymierny wpływ na organizm: obniżają ciśnienie krwi, poprawiają jakość snu i wzmacniają regulację emocji. Naukowcy wyjaśniają, że sama zmiana otoczenia stymuluje układ nagrody w mózgu, zwiększając poziom dopaminy i serotoniny, niezbędnych dla dobrego nastroju. Perspektywa wyjazdu, nawet w najbliższym czasie, czasami wystarcza, aby złagodzić skutki stresu związanego z pracą.

Dlaczego kilka krótkich przerw jest lepszych niż jedna długa podróż

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że jedna długa podróż w roku wystarczy, aby naładować baterie, badania pokazują, że korzystniejsze jest rozłożenie kilku krótkich wypadów w ciągu roku. Takie przerwy przerywają rutynę i pozwalają na częste przywracanie równowagi rytmu dobowego, który często jest zaburzany przez przepracowanie. Krótki odpoczynek jest zatem lepszy niż długie miesiące bez odpoczynku: utrzymuje odporność psychiczną i długoterminową produktywność.

Naładuj baterie, nie ruszając się daleko

Wyjazd na drugi koniec świata nie jest konieczny: prosty cyfrowy detoks, weekend na łonie natury czy kilka dni w pobliskim mieście już przynoszą wymierne korzyści. Naukowcy podkreślają wagę przerwy psychologicznej, ważniejszej niż otoczenie fizyczne: zwolnienie tempa, spacer, śmiech, ekspozycja na naturalne światło. Te proste działania przyczyniają się do zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Badania te potwierdzają zatem kluczową kwestię: zdrowie psychiczne utrzymuje się nie tylko dzięki wyczynom czy uprawianiu sportu, ale także dzięki odpoczynkowi i relaksowi. Wakacje nie są luksusem, lecz fundamentalną dźwignią psychologiczną i biologiczną. Chociaż siedem wyjazdów rocznie może być nieosiągalne, regularne przerwy – prawdziwe wytchnienie od codziennej harówki – są już korzystne.