Czujesz się wyczerpany? Przyczyną może być zaburzenie snu.

Czy masz wrażenie, że spędzasz noce wpatrując się w sufit, mimo że budzik wskazuje rozsądną liczbę godzin snu? To uporczywe zmęczenie niekoniecznie jest oznaką niewydolności organizmu. Może wręcz przeciwnie, wskazywać na wciąż nierozpoznane zaburzenie snu, które zaciera granicę między tym, co czujesz, a tym, czego faktycznie doświadcza twoje ciało.

Kiedy mózg i percepcja nie są już w zgodzie

Paradoksalna bezsenność, czasami nazywana „błędnym postrzeganiem snu”, opiera się na zaskakującej rozbieżności: śpisz, ale jesteś przekonany o czymś przeciwnym. Obiektywnie rzecz biorąc, twoje ciało odpoczywa, mózg przechodzi przez różne fazy snu, ale subiektywnie masz wrażenie, że jesteś obudzony przez całą noc.

Rezultat: uczucie głębokiego wyczerpania, któremu towarzyszy niezrozumienie, a czasem poczucie winy, jakby ciało cię „zdradziło”. A jednak ciało robi, co może. Nadal funkcjonuje, regeneruje się, wspiera cię, nawet gdy umysł w ciebie wątpi. Ta myśl jest kluczowa: twoje ciało nie jest przeciwko tobie; działa z konsekwencją i życzliwością.

Co ujawniła nauka

Badania naukowe rzuciły światło na to zagadkowe zjawisko. W 2018 roku australijska badaczka Hannah Scott obserwowała pacjentkę podłączoną do elektroencefalogramu (EEG). Dane wskazywały na głęboki, stabilny sen, podczas gdy kobieta twierdziła, że nie spała. Eksperyment ten wzmocnił tezę, że mózg może czasami funkcjonować w stanie hybrydowym, w którym niektóre obszary pozostają aktywne, a inne w pełni odpoczywają.

Według amerykańskich neurobiologów, wiele osób cierpiących na bezsenność śpi niemal tyle samo, co osoby bez żadnych konkretnych zaburzeń. Różnica tkwi w percepcji. Nowe techniki obrazowania mózgu ujawniły, że niektóre obszary mózgu mogą utrzymywać wysoką aktywność przez całą noc, utrwalając w ten sposób uczucie czuwania. Twój umysł jest czujny, ale ciało się regeneruje.

Intensywne i często minimalizowane przeżycie emocjonalne

Bezsenność paradoksalna to nie tylko kwestia godzin snu. Wpływa ona również na poczucie własnej wartości i postrzeganie własnego ciała. Osoby dotknięte tą przypadłością opisują intensywne zmęczenie, zniechęcenie, a czasem lęk przed pójściem spać. Możesz mieć wrażenie, że nigdy tak naprawdę nie odpoczywasz, jakby twoje ciało odrzucało komfort snu.

Ważne jest, aby pamiętać, że to uczucie jest uzasadnione. Twoje doświadczenie zasługuje na wysłuchanie, bez osądzania. Zmęczenie nie oznacza, że jesteś słaby ani że Twój organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Oznacza to po prostu, że Twoje postrzeganie odpoczynku ulega zmianie.

Współczujące podejście do odzyskania pewności siebie

Dobra wiadomość jest taka, że istnieją skuteczne rozwiązania. Terapia poznawczo-behawioralna, opracowana specjalnie z myślą o leczeniu bezsenności, jest obecnie jedną z najczęściej rekomendowanych metod. Jej celem jest złagodzenie relacji ze snem, dekonstrukcja lękowych myśli i przywrócenie spokojnej i pewnej relacji z ciałem.

Wśród stosowanych technik, niektóre z nich zachęcają nawet do zaprzestania „chęci snu za wszelką cenę”. Przestając walczyć z sennością, stres maleje, pozostawiając więcej miejsca na naturalny sen, respektujący Twoje potrzeby. To podejście może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale opiera się na prostej idei: im bardziej pozwolisz sobie na relaks, tym bardziej Twoje ciało będzie mogło wyrazić swoją wrodzoną zdolność do odpoczynku.

Pojednanie ciała i umysłu

Paradoksalna bezsenność przypomina nam, że sen to nie tylko liczby czy nocne osiągnięcia. To intymne doświadczenie, na które wpływają emocje, myśli i to, jak postrzegamy własne ciało. Pielęgnując łagodniejszą, opartą na zaufaniu relację z samym sobą, można przekształcić te noce frustracji w przestrzeń pojednania.

Krótko mówiąc, Twoje ciało zasługuje na szacunek i cierpliwość. Nawet gdy w to wątpisz, ono nadal Cię niesie, noc po nocy. A czasami pierwszy krok do lepszego odpoczynku zaczyna się po prostu od tego uświadomienia.