Search here...

Ten zastrzyk energii przed snem nie jest tak pozytywny, jak mogłoby się wydawać.

Dobre samopoczucie
Émilie Laurent
énergie avant dormir
Photo d'illustration : Teksomolika/Freepik

Choć pora wślizgnąć się pod kołdrę i przywitać Morfeusza, kipisz energią. Rano z trudem się poruszasz, a przed snem czujesz się fantastycznie. Co prawda, ta nocna witalność pozwala ci pozmywać naczynia, powiesić pranie i wykonać sporą część listy rzeczy do zrobienia, ale to oznaka wewnętrznej nierównowagi.

Kiedy ciało traci synchronizację

W dobrze regulowanym organizmie kortyzol, często nazywany „hormonem pobudki”, podlega precyzyjnemu cyklowi. Jego poziom osiąga szczyt rano, dodając energii, a następnie stopniowo spada w ciągu dnia, ustępując miejsca melatoninie, hormonowi snu . Kiedy ten rytm ulega odwróceniu – gdy kortyzol gwałtownie wzrasta wieczorem – organizm wysyła fałszywe sygnały: czujemy się pełni energii dokładnie w momencie, gdy powinniśmy zwolnić tempo. Rezultat: opóźnione zasypianie, płytki sen, nocne wybudzenia … i chroniczne zmęczenie po przebudzeniu.

To odwrócenie cyklu hormonalnego przypomina trochę wewnętrzny jet lag. Organizm nie wie już, kiedy odpoczywać, a kiedy być aktywnym. W dłuższej perspektywie może to zaburzyć równowagę całego układu nerwowego i nasilić stres, drażliwość lub trudności z koncentracją.

Najczęstsze przyczyny

Ta nierównowaga nie powstaje przypadkowo. Często wynika z nagromadzenia drobnych, codziennych nawyków, które utrzymują układ nerwowy w stanie gotowości.

  • Nadmierna stymulacja wieczorem: ekrany, media społecznościowe, służbowe e-maile, czy stymulujące seriale… wszystko, co utrzymuje uwagę w stanie aktywności, uniemożliwia mózgowi wyłączenie się. W szczególności niebieskie światło blokuje naturalną produkcję melatoniny.
  • Kolacja zjedzona za późno lub zbyt słodka: posiłek bogaty w proste węglowodany lub ciężkie tłuszcze zaburza poziom cukru we krwi i pobudza organizm do wydzielania kortyzolu, który stabilizuje poziom cukru we krwi. To słynny „skok energii”, który często mylony jest z naturalnym zastrzykiem energii.
  • Zaburzony rytm dobowy: chodzenie spać lub jedzenie o nieregularnych porach, ciągłe odkładanie pory snu lub częste przebywanie w sztucznym świetle prowadzi do destabilizacji nocnego wydzielania hormonów.

Sygnał, na który należy zwrócić uwagę, a nie ignorować

Ten wieczorny „drugi oddech” to nie zwykły zbieg okoliczności: to ostrzeżenie ze strony organizmu. W gruncie rzeczy mówi on: „Jestem wyczerpany, ale nie wiem, jak odpocząć”. Ignorowanie tego sygnału tylko utrwala błędne koło: im później kładziesz się spać, tym wyższy poziom kortyzolu utrzymuje się, a sen staje się lżejszy i mniej regenerujący.

Pierwszym krokiem jest zatem obserwacja tego momentu odnowionej energii: o której godzinie następuje? Po jakim dniu? Te wskazówki często pomagają zrozumieć, co go wywołało: obfita kolacja, długi wieczór spędzony przed ekranem czy nagromadzony stres.

Porady naturopatów, jak przywrócić spokój

  • Zwolnij tempo od końca popołudnia. Staraj się nie planować żadnych stymulujących aktywności po godzinie 19:00: pozwól, aby poziom energii w Twoim organizmie stopniowo spadał.
  • Stwórz rytuał uspokajający. Przyciemnione światło, uważne oddychanie, czytanie, relaksujący napar lub delikatne rozciąganie – to sygnał dla mózgu, że zbliża się noc.
  • Zjedz wczesną, lekką kolację. Najlepiej przed 20:00, kładąc nacisk na gotowane warzywa, chude białko i zdrowe tłuszcze (awokado, orzechy, oliwa z oliwek).
  • Unikaj ekranów. Zastąp niekończące się przewijanie telefonu chwilą ciszy, wolną od bodźców świetlnych.
  • Połącz się ze swoim naturalnym rytmem. Spróbuj wystawiać się na działanie światła dziennego rano i ograniczyć sztuczne źródła światła wieczorem, aby zsynchronizować swój wewnętrzny zegar.

Więc następnym razem, gdy poczujesz wieczorny „wzrost”, nie ulegaj pokusie posprzątania szafy ani rozpoczęcia nowego projektu o 23:00. Potraktuj to jako sygnał od swojego ciała: potrzebuje regularności, delikatności i odpoczynku.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Po przejściu na emeryturę najczęściej żałujemy właśnie tych wyborów życiowych.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po przejściu na emeryturę najczęściej żałujemy właśnie tych wyborów życiowych.

Emerytura często oznacza mile widzianą przerwę, czas na oddech, spojrzenie wstecz i ponowne zdefiniowanie priorytetów. Dla wielu ten...

Dlaczego te kobiety skaczą z samego rana? Ten chiński trend jest intrygujący.

W tym roku, w 2026 roku, poranna rutyna robi furorę: kilka minut lekkiego skakania w miejscu po przebudzeniu,...

Czy jesz kiwi wieczorem? Badania podkreślają jego korzystny wpływ na sen

A co, gdyby Twoja wieczorna rutyna mogła stać się łagodniejsza dzięki prostemu owocowi? Coraz więcej osób dodaje kiwi...

Sprzątanie w celu uspokojenia: co ujawnia ten zaskakujący odruch

Sprzątanie to nie tylko obowiązek: dla wielu osób to skuteczny sposób na radzenie sobie ze stresem i odzyskanie...

Założenie skarpetek wieczorem może ułatwić zasypianie.

Noszenie skarpetek w nocy może wydawać się banalne, a nawet niemodne, ale liczne badania i specjaliści od snu...

Dziadkowie, którzy angażują się w opiekę nad wnukami, mogą być mniej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych

Najnowsze badania wskazują na związek między zaangażowaniem dziadków w opiekę nad dziećmi a lepszym zdrowiem poznawczym w podeszłym...

© 2025 The Body Optimist