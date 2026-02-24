Kanadyjka przeżyła udar i obudziła się z nieoczekiwanym akcentem

Kanadyjka, która doznała udaru w 2023 roku, myślała, że rozpoczyna długą drogę rehabilitacji. Po operacji obudziła się z nieoczekiwanym akcentem, rzadkim zjawiskiem neurologicznym.

Udar, po którym nastąpiła zaskakująca zmiana głosu

W listopadzie 2023 roku Tara Livingston, 56-letnia Kanadyjka, doznała udaru, który spowodował trudności w mówieniu. Po okresie opieki i obserwacji medycznej, rok później przeszła operację w okolicy oka.

Chociaż operacja przebiegła bez większych komplikacji, po jej przebudzeniu nastąpiło nieoczekiwane zjawisko. Według jej relacji, opublikowanej przez brytyjską gazetę „The Mirror”, jej głos nabrał rosyjskiego akcentu, mimo że nigdy nie uczyła się tego języka ani nie mieszkała w Rosji. Wyjaśniła, że była zaskoczona, słysząc, jak jej własny głos uległ zmianie, nie mogąc powrócić do pierwotnej intonacji.

Zespół obcego akcentu, rzadkie zaburzenie

Lekarze zgłaszają przypadek zespołu obcego akcentu (FAS). Jest to niezwykle rzadkie zaburzenie neurologiczne, zazwyczaj wynikające z udaru, urazu głowy lub innego uszkodzenia mózgu, które wpływa na obszary odpowiedzialne za mowę. Zespół ten nie oznacza, że dana osoba faktycznie mówi nowym językiem. Polega on raczej na zmianie prozodii, rytmu lub artykulacji, która stwarza wrażenie obcego akcentu.

Udar mózgu może zaburzać obwody mózgowe odpowiedzialne za koordynację mowy. Podobne przypadki opisywano w literaturze medycznej od początku XX wieku, choć nadal są one bardzo rzadkie. W jednym z opublikowanych przeglądów zidentyfikowano wówczas mniej niż sto udokumentowanych przypadków na całym świecie.

Istotny wpływ na codzienne życie

Poza początkowym zaskoczeniem, ta przemiana głosu ma konkretne konsekwencje. Tara Livingston wyjaśnia, że jest regularnie pytana o swoje pochodzenie. Twierdzi, że niektórzy ludzie zakładają, że jest imigrantką ze względu na jej akcent. Według niej, ta sytuacja komplikuje jej codzienne życie i wzmacnia poczucie utraty części tożsamości.

Mówi, że chce odzyskać swój pierwotny głos i rozpoczęła terapię logopedyczną, aby poprawić wymowę. Specjaliści podkreślają, że postęp zespołu obcego akcentu różni się w zależności od przypadku. Niektórzy stopniowo odzyskują swój pierwotny akcent, podczas gdy u innych zmiany utrzymują się.

Kiedy mózg przekształca mowę

Język opiera się na złożonej sieci obszarów mózgu, w tym na obszarze Broki i innych obszarach zaangażowanych w motoryczne planowanie mowy. Nawet miejscowe uszkodzenie może prowadzić do subtelnych zmian w artykulacji. W przypadku zespołu obcego akcentu zmiany te wpływają przede wszystkim na melodię zdania, długość sylab i wymowę niektórych spółgłosek. Dla słuchacza te zmiany wywołują specyficzny akcent, choć nie jest to wynikiem nauki języka. Zaburzenie to jest nadal rzadkie i nadal jest przedmiotem badań mających na celu lepsze zrozumienie jego mechanizmów.

Podsumowując, historia Tary Livingston ilustruje złożoność ludzkiego mózgu i niekiedy nieoczekiwane konsekwencje udaru. Chociaż operacja przebiegła pomyślnie, obudziła się z nieoczekiwanym akcentem, prawdopodobnie związanym z zespołem obcego akcentu. To rzadkie zjawisko, udokumentowane naukowo, ale wciąż słabo poznane.