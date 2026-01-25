Spanie przy zapalonym świetle: dlaczego serce tego nie lubi

W dzieciństwie spędzamy noce przy świetle lampki nocnej, a czasem ten kojący rytuał trwa do dorosłości. To delikatne światło otoczenia uspokaja nas i zapobiega pomyleniu sterty ubrań na krześle z włamywaczem. Podczas gdy niektórzy potrzebują całkowitej ciemności, aby zasnąć, inni wolą widzieć swoje otoczenie. Jednak spanie przy zapalonym świetle to zły nawyk dla serca.

Spanie przy włączonym świetle nie jest dobre dla serca.

Kiedy jesteś dzieckiem i wciąż wierzysz w potwora w szafie, prosisz o małą lampkę nocną. Albo prosisz mamę, żeby zostawiła światło w korytarzu zapalone, dopóki nie zaśniesz. Nawet jeśli rodzice ciągle powtarzali ci: „To nie Wersal”, gdy zapadał zmrok, pozwalali ci na ten przywilej. Jako dorosły czasami pielęgnujesz ten nawyk, i to nie tylko w szczególnych sytuacjach, gdy zgaszenie światła wymaga nadludzkiej siły. Twoje lampki nocne pozostają włączone od pójścia spać do pobudki i są dla ciebie niczym kocyk bezpieczeństwa. Łagodzą twoje lęki i dają ci poczucie kontroli nad otoczeniem.

Ale oto zła wiadomość: nasze serca się nie zgadzają i po cichu cierpią z powodu tego nocnego nawyku. Możemy nie czuć, że im szkodzimy, ani nie słyszeć ich wołania o pomoc, ale na dłuższą metę ta praktyka może mieć dramatyczne konsekwencje. Taki jest wniosek z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Flindersa. Aby przeprowadzić badanie, obserwowali oni prawie 90 000 dorosłych przez dziesięć lat. Uczestnicy, z których większość była po sześćdziesiątce, mieli radykalnie odmienne nawyki związane ze snem. Osoby, które spały przy włączonym świetle, miały o 42% wyższe ryzyko zawału serca.

„To powiązanie okazało się spójne, niezależnie od poziomu aktywności fizycznej, diety, palenia tytoniu czy genetycznych predyspozycji do chorób serca” – wyjaśnia StudyFinds . Niezależnie od tego, czy światło to pochodzi z ekranu telewizora, przyciemnionej lampy, czy panelu LED, jego intensywność nie ma znaczenia. To światło, które łagodzi nasz stres psychiczny, jednocześnie zaostrza choroby układu krążenia.

Światło zakłóca pracę organizmu i uniemożliwia jego naprawę.

To nie przypadek, że eksperci zalecają wyłączanie ekranów na godzinę przed snem. Sztuczne światło, czy to niebieskie, białe, żółte, czy różowe jak u Barbie, oszukuje organizm i utrzymuje go w stanie czuwania. Naukowcy są w tej kwestii jednomyślni: światło, jakkolwiek kojące, jest czynnikiem zakłócającym. Zaburza wydzielanie melatoniny i zaburza rytm dobowy, czyli wewnętrzny zegar, który synchronizuje organizm z cyklem dnia i nocy. Wystarczy jedno drobne zakłócenie w tym mechanizmie, aby wpłynąć na cały organizm.

Układ nerwowy pozostaje wysoce aktywny, tętno przyspiesza, a poziom hormonów stresu gwałtownie rośnie. To czasami tłumaczy bardzo nieprzyjemne kołatanie serca po przebudzeniu, często przypisywane koszmarom sennym. „Na dłuższą metę życie w sztucznie jasnym otoczeniu oszukuje organizm i wprowadza go w stan chronicznego pobudzenia, uniemożliwiając mu odpoczynek i prawidłową regenerację” – wyjaśnia „ Business Standard” . Kolejnym odkryciem badania, i to istotnym, jest to, że kobiety są na pierwszej linii frontu i cierpią z powodu skutków tego nocnego światła. Termin „zanieczyszczenie światłem” nigdy nie był bardziej trafny.

Dobre nawyki chroniące serce podczas snu

Serce, które jest dosłownie naszym silnikiem, jest codziennie poddawane znacznemu obciążeniu stresem, więc nie ma mowy o maltretowaniu go podczas snu, jedynej dostępnej chwili wytchnienia. Zaleca się zgaszenie wszystkich świateł i, w razie potrzeby, zasłonięcie wszelkich żarzących się elementów routera lub telewizora. Połóż też telefon ekranem do dołu na meblach (tak, to ważne). Zainwestuj w zasłony zaciemniające, jeśli przez okna wpada światło zewnętrzne. Oto kilka innych wskazówek, jak zadbać o swoje i tak już przeciążone serce:

Utrzymuj komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Temperatura między 18 a 20°C jest idealna dla zapewnienia spokojnego snu i uniknięcia obciążenia serca.

Przyjmij odpowiednią pozycję do spania. Na plecach lub lewym boku, aby ułatwić krążenie krwi i zmniejszyć nacisk na serce.

Ogranicz spożycie stymulantów przed snem. Kawa, herbata, alkohol i ciężkostrawne posiłki mogą powodować przyspieszenie akcji serca i wzrost ciśnienia krwi.

Radzenie sobie ze stresem i lękiem. Ćwiczenia oddechowe, medytacja lub spokojne czytanie przed snem łagodzą nocne kołatanie serca.

Utrzymywanie regularnego harmonogramu. Kładzenie się spać i wstawanie o stałych porach stabilizuje rytm dobowy i wspiera zdrowie serca.

Zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze. Kołatanie serca, duszność lub ból w klatce piersiowej w nocy powinny skłonić do wizyty u lekarza.

Spanie przy włączonym świetle może wydawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości nie jest tak niewinne, jak mogłoby się wydawać. Celem nie jest jednak bezsenność, więc jeśli światło rzeczywiście wpływa na dobre samopoczucie, wybierz czerwone lampki nocne.