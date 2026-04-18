„Technologiczna szyja” – schorzenie związane z ekranami, które staje się coraz powszechniejsze

Patrzenie w telefon, praca na komputerze, nieustanne przewijanie ekranu… to część Twojego codziennego życia. Ten pozornie nieszkodliwy nawyk może mieć bardzo realny wpływ na Twój organizm. „Technologiczna szyja” staje się coraz powszechniejszą przypadłością.

Postawa, która mocno obciąża szyję

„Technologiczna szyja” lub „szyja ekranowa” odnosi się do bólu spowodowanego długotrwałym pochyleniem głowy do przodu. Konkretnie, głowa przesuwa się do przodu, ramiona się zaokrąglają, a szyja traci naturalne ułożenie. W rezultacie mięśnie szyi, mięśnia czworobocznego i górnej części pleców pracują nieustannie, aby to zrekompensować.

To przeciążenie może prowadzić do sztywności, bólu z tyłu głowy, między łopatkami, a nawet w barkach. Twoje ciało to coś więcej niż tylko sztywna postawa. Ta nierównowaga może również wpływać na inne obszary: napięcie w szczęce, dyskomfort w ramionach lub nadgarstkach, a nawet płytszy oddech z powodu ucisku klatki piersiowej. Twoje ciało, w całej swojej złożoności, wysyła Ci sygnały, których warto słuchać.

Znacznie więcej niż tylko ból

Tech Neck to nie tylko fizyczny dyskomfort. Może również wpływać na ogólny stan zdrowia. Długotrwałe trzymanie głowy w pozycji pochylonej do przodu może uciskać niektóre nerwy i zaburzać równowagę układu nerwowego. Badania sugerują, że może to zwiększać stres, wpływać na jakość snu i nastrój.

Do tego dochodzi błędne koło, które może być trudne do przerwania: ból prowadzi do zmęczenia, zmęczenie upośledza koncentrację, a zła postawa niemal automatycznie powraca. Wśród nastolatków i młodych dorosłych, którzy są szczególnie narażeni na działanie ekranów, zjawisko to staje się coraz powszechniejsze. To wyraźny sygnał, że Twoja postawa zasługuje na równie dużą uwagę, co Twój styl życia.

Głównym winowajcą pozostaje intensywne korzystanie z ekranów, zwłaszcza gdy są one źle ustawione. Telefon trzymany zbyt nisko, źle wyregulowany komputer lub tablet bez podstawki zmuszają szyję do długotrwałego zgięcia. Dodaj do tego brak przerw, ograniczoną swobodę ruchu w ciągu dnia i czasami wątpliwą ergonomię, a otrzymasz idealne podłoże do długotrwałego napięcia. Twoje ciało nie jest „kruche”: adaptuje się, ale gdy kompensuje to zbyt długo, w końcu domaga się uwagi.

Znaki, których nie należy ignorować

Oto pewne sygnały, które powinny Cię zaniepokoić:

uczucie sztywności w szyi lub górnej części pleców

uporczywy ból w ramionach lub między łopatkami

trudności z bezwysiłkowym prostowaniem głowy

mrowienie w ramionach lub bóle głowy

Jeśli objawy utrzymują się, pomocna może okazać się konsultacja z lekarzem, aby zapobiec utrwalaniu się tych zaburzeń równowagi z czasem.

Działania mające na celu odciążenie organizmu

Dobra wiadomość: możesz podjąć działania na własną rękę, nie zakłócając przy tym swojej codziennej rutyny.

Zacznij od dostosowania otoczenia: umieść ekrany na wysokości oczu, oprzyj plecy i mocno trzymaj stopy na ziemi.

Pamiętaj, aby robić regularne przerwy (co 30–60 minut) w celu rozruszania szyi i ramion.

Kilka prostych ruchów może przynieść efekty: delikatne przechylenia głowy, rozciąganie na boki, ruchy ramion lub ćwiczenia z podciąganiem brody. Te ruchy pomagają rozluźnić napięcie i wzmocnić mięśnie podtrzymujące postawę.

Celem nie jest perfekcja, ale lepsze zrozumienie swojego ciała, w całej jego różnorodności i potrzebach.

Krótko mówiąc, „tech neck” odzwierciedla nasz hiperpołączony styl życia. Nie jest to nieuniknione, ale sygnał, że musimy się dostosować. Uświadomienie sobie swoich nawyków i wprowadzenie kilku zmian pozwoli Ci zachować komfort, mobilność i ogólne dobre samopoczucie.