Począwszy od 65 roku życia kobiety wydają się mieć nieoczekiwaną przewagę zdrowotną nad mężczyznami.

Jeśli chodzi o zdrowie i oczekiwaną długość życia, porównania między kobietami i mężczyznami są częste. I nie bez powodu: ścieżki biologiczne, społeczne i medyczne wciąż znacząco się różnią. We Francji, niedawna analiza przeprowadzona przez DREES (Dyrekcję Badań, Studiów, Ewaluacji i Statystyki) ujawnia interesującą prawidłowość: kobiety nie tylko żyją dłużej, ale także spędzają więcej lat w dobrym zdrowiu, z funkcjonalnymi i niezależnymi ciałami. To odkrycie zachęca nas do spojrzenia na wiek inaczej, wykraczając poza alarmistyczne stereotypy.

Nowe narzędzie do rozmowy o ciele, które dobrze się starzeje

Przez długi czas oczekiwana długość życia była głównym wskaźnikiem mierzącym stan zdrowia populacji. Jednak długie życie nie mówi nic o jakości tych lat. Właśnie po to, by wypełnić tę lukę , DREES (Dyrekcja Badań, Studiów, Ewaluacji i Statystyki) wprowadziła do swoich badań nowy wskaźnik: oczekiwaną długość życia bez niepełnosprawności. Narzędzie to umożliwia ocenę liczby lat przeżytych bez poważnych ograniczeń, które utrudniają codzienne funkcjonowanie lub samodzielność.

Dzięki temu bardziej zniuansowanemu podejściu, starzenie się jawi się w bardziej złożonym świetle. Ciało nie jest już postrzegane jako organizm w stanie agonalnym, ale jako sojusznik zdolny do przetrwania, adaptacji i oszczędzania zasobów dłużej, niż wcześniej sądzono.

Francja jest dość dobrze umiejscowiona w Europie

Wyniki tej analizy są zachęcające na poziomie europejskim. Francja plasuje się w czołówce krajów pod względem oczekiwanej długości życia w zdrowiu od 65. roku życia. Francuzi zajmują czwarte miejsce, a kobiety trzecie.

Wyniki te odzwierciedlają jakość systemu opieki zdrowotnej, polityki profilaktycznej oraz rosnący nacisk na ogólne dobre samopoczucie. Dane te przypominają, że starzenie się to nie tylko kwestia indywidualna, ale także zbiorowa. Podkreślają model, w którym starzejące się ciało jest wspierane, szanowane i otoczone opieką.

Kobiety zachowują witalność dłużej

Od 65. roku życia różnica ta jeszcze się pogłębia. Kobiety mogą spodziewać się prawie 12 lat życia bez niepełnosprawności, w porównaniu z nieco ponad 10 latami życia mężczyzn. Dwa lata więcej, aby cieszyć się mobilnym, sprawnym i sprawnym ciałem. Dwa lata, podczas których niezależność, przyjemność z poruszania się, wychodzenia z domu, tworzenia czy dbania o siebie pozostają w pełni dostępne. Ta różnica jest widoczna od urodzenia. Kobiety żyją średnio ponad 65 lat bez niepełnosprawności, podczas gdy mężczyźni nieco krócej.

Pozytywna dynamika dla wszystkich ciał

Dobra wiadomość: mężczyźni nie pozostają w tyle. Ich oczekiwana długość życia w zdrowiu również wzrasta. Po kryzysie spowodowanym pandemią, wskaźniki ponownie rosną. Starzenie się staje się wolniejsze, łagodniejsze i lepiej wspierane przez całą populację.

Trendy te przypominają nam, że każdy organizm, bez względu na płeć, ma zdolność do przetrwania i starzenia się w dobrym zdrowiu, pod warunkiem, że będziemy go słuchać, szanować i zapewnimy mu opiekę, na jaką zasługuje.

Ostatecznie, choć kobiety po 65. roku życia mogą wydawać się mieć „przewagę”, sedno sprawy tkwi gdzie indziej: starzenie się może być synonimem zdrowia, niezależności i pewności siebie. Dotyczy to każdego organizmu.