Search here...

Dzieli się swoimi treningami tańca na rurze, a internauci są zachwyceni.

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
@chris.silya/Instagram

Chris Silya jest tancerką na rurze i akrobatką powietrzną, aktywną w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje filmy ze swoich treningów i występów. Jej praktyka przyciąga uwagę rosnącej społeczności fanów, pod wrażeniem jej umiejętności i kreatywności.

Wspólna pasja

Na Instagramie Chris Silya (@chris.silya) opisuje siebie jako „akrobatkę powietrzną i tancerkę na rurze”, co oznacza, że łączy ruchy taneczne na rurze z elementami akrobatyki powietrznej. Jej konto na Instagramie ma obecnie kilka tysięcy obserwujących, którzy śledzą jej posty, spektakularne ruchy i rozwój umiejętności.

W swoich filmach nie tylko prezentuje finałowe występy, ale także dokumentuje swoje treningi, pokazując postępy, powtórzenia, a czasem momenty trudności lub intensywnego wysiłku. To właśnie ta transparentność przemawia do jej społeczności: zamiast po prostu spektakularnych treści, jej subskrybenci widzą proces stojący za występem, co motywuje ich lub robi na nich jeszcze większe wrażenie.

Wymagająca praktyka

Taniec na rurze to dyscyplina łącząca siłę mięśni, gibkość, koordynację i kreatywność choreograficzną. Daleki od stereotypów, wymaga rygorystycznego treningu – co Chris Silya doskonale ilustruje w swoich filmach. Jej ruchy często obejmują złożone ruchy: utrzymywanie ciała w zawieszeniu, łączenie wolnych lub szybkich obrotów i przeplatanie ich elementami ekspresyjnego tańca.

To podejście spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem internautów, którzy komplementowali jej siłę, wdzięk i zaangażowanie. W licznych komentarzach podkreślano nie tylko walory estetyczne jej filmów, ale także podziw dla jej dyscypliny i postępów.

Zaangażowana społeczność

Chris Silya to inspirująca postać w świecie fitnessu i pole dance w mediach społecznościowych. Jego sposób dzielenia się treningami tworzy autentyczną więź z obserwującymi, którzy nie zadowalają się samym oglądaniem: wielu komentuje, lajkuje i czerpie inspirację z jego treningów, dążąc do własnych celów fitnessowych.

Ostatecznie Chris Silya (@chris.silya) pojawia się także w różnych treściach – czasami odnoszących się do innych ruchów lub dyscyplin tańca powietrznego – co podkreśla różnorodność jego praktyki i umiejętność rozwijania się w różnych stylach występów fizycznych.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Czy bierzesz gorące prysznice zimą? Oto, co musisz wiedzieć
Article suivant
„Shinrin-yoku”, praktyka pochodząca z Japonii, łagodzi stres bez konieczności stosowania leków.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Shinrin-yoku”, praktyka pochodząca z Japonii, łagodzi stres bez konieczności stosowania leków.

A gdyby zwolnienie tempa było najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego ciała i umysłu? Ta łagodna...

Czy bierzesz gorące prysznice zimą? Oto, co musisz wiedzieć

Zimą woda wypływająca z prysznica jest wrząca i łagodzi wszelkie dreszcze odczuwane w ciągu dnia. W chłodniejsze miesiące...

Dlaczego nuda staje się prawdziwym „trendem” w roku 2026?

A co, jeśli najodważniejszą innowacją 2026 roku było… nicnierobienie? Wbrew ciągłej nadmierności stymulacji, nuda wyłania się jako świadoma...

To, co przez dwadzieścia lat uważała za starą bliznę, w rzeczywistości skrywało o wiele więcej

32-letnia Kavita oczyszczała zakażoną ranę na udzie, gdy wyjęła nieoczekiwany metalowy przedmiot: kulę, która tkwiła w jej mięśniu...

Ten prosty odruch może pomóc Ci radzić sobie ze stresem w pracy

Stres w miejscu pracy to narastający problem, który wpływa zarówno na zdrowie pracowników, jak i na wyniki firmy....

Jak „hibernacja” może uratować Twoje zdrowie psychiczne

Zimą po cichu zazdrościsz niedźwiedziom, które mają przywilej hibernacji bez konieczności usprawiedliwiania się. Chciałbyś schować się do swojej...

© 2025 The Body Optimist