Posiadanie „ulubionego miejsca” nie jest bez znaczenia: nauka wyjaśnia dlaczego

Być może masz ulubioną kawiarnię lub miejsce o silnej wartości sentymentalnej, które wciąż odwiedzasz pomimo wszystkich modnych, nowych miejscówek. To miejsce przechowuje wszystkie Twoje wspomnienia i wydaje się oazą spokoju. Dla Ciebie to „miejsce, w którym warto być”. Chodzisz tam tak często, że można by umieścić tam tabliczkę z Twoim imieniem. A posiadanie ulubionego miejsca nie jest oznaką braku inspiracji; wręcz przeciwnie, jest bardzo wzbogacające.

Pozostawanie w swojej strefie komfortu

Niezależnie od tego, czy to randka, czy spotkanie ze znajomymi, zawsze wybierasz to samo miejsce spotkań. To miejsce, które kochasz bardziej niż jakiekolwiek inne, miejsce, które wydaje się znajome. Zwiedziłeś je od początku do końca, ale nigdy Ci się nie znudziło. Wręcz przeciwnie, praktycznie tam mieszkasz. Znasz wszystkie jego sekrety i spotykasz stałych bywalców, których witasz jak starych znajomych. To dowód, że spędziłeś tam dużo czasu. Tutaj czujesz się jak w domu, bezpiecznie i pewnie.

Może to być ustronna kawiarnia, nietknięta przez turystów spragnionych niewymawialnych drinków, albo park z niezliczonymi, ukrytymi ogrodami. Może to być również bar, którego nie dotknął czas, należący do ludzi tak starych jak meble. Albo osiedlowa biblioteka, którą odwiedzają intelektualiści, albo ustronny staw. Niezależnie od charakteru tego miejsca, jesteś mu wierny jak członkowie „Przyjaciół” kultowemu Central Perkowi, czy bohaterowie „Jak poznałem waszą matkę” i pub MacLaren's.

W społeczeństwie, które nieustannie popycha nas do podejmowania ryzyka, to miejsce jest niemal azylem, oazą spokoju. Trzeba przyznać, że mózg jest organem „zorientowanym na rutynę”, który nienawidzi zmian planów i nieznanego. „Myślenie wymaga wysiłku! Rutyna pomaga mózgowi oszczędzać energię i minimalizować ryzyko” – wyjaśnia profesor Gerhard Roth, badacz mózgu i filozof. Nic więc dziwnego, że myśląc o wyjściu na miasto, hobby wymagającym nauki, drinkach po pracy czy relaksującej aktywności, nie szukasz w Mapach Google ani w modnych magazynach. Wybierasz najprostszą opcję i sugerujesz swoją oazę.

Miejsce, które inspiruje spokój

Są miejsca, które dają nam czułe objęcia, niemal matczyne pocieszenie. Często kryją w sobie silną emocjonalną historię. Może to być park, w którym spacerowaliśmy z rodzicami, kawiarnia, w której popijaliśmy lemoniadę z przyjaciółmi z dzieciństwa, albo drzewo, o które opieraliśmy się z ukochaną osobą, wciąż noszące inicjały tego niewinnego romansu. Te miejsca to zazwyczaj naturalnej wielkości skarbnice wspomnień, skrzynie pełne symboli, obrazów i zapachów.

Innymi słowy, powrót do znanego miejsca wyzwala mini dawkę dopaminy , cząsteczki przyjemności, i redukuje stres . Ten mechanizm wyjaśnia, dlaczego nawet w obliczu kuszących nowych opcji, zawsze wybieramy swoje ulubione miejsce. A w świecie, w którym wszystko zmienia się szybko, to ulubione miejsce staje się kotwicą. Pomaga regulować emocje i wzmacnia odporność.

Psychologowie mówią o „efekcie bezpiecznej bazy”: gdy codzienne życie wydaje się chaotyczne, znajome miejsce działa jak punkt stały, stabilizując nasz nastrój i reakcje. I nie, pluszaki nie zawsze mają nogi i puchaty nosek. Czasami są bardziej abstrakcyjne i przypominają staromodną brasserie, wiszący pomost lub ławkę w objęciach drzew.

Subtelny sposób budowania relacji

Chyba że twoje ulubione miejsce znajduje się gdzieś na odludziu, głęboko w buszu lub w sercu odległego lasu, często spotykasz te same twarze. Te życzliwe dusze, którym początkowo nieśmiało powiedziałeś „cześć”, nawiązują z tobą rozmowy za każdym razem, gdy przechodzisz. Wtrącają się do wiadomości w telewizji, dzielą się opiniami na temat nowej piekarni, która właśnie otworzyła się na rogu, i narzekają na niekończącą się budowę w centrum miasta. To uprzejme wymiany zdań, a nie głębokie rozmowy. Jednak te dialogi, napędzane błahostkami, korzystnie wpływają na twoje samopoczucie.

„Te drobne interakcje mogą naprawdę poprawić nasz nastrój i przyczynić się do naszego zdrowia społecznego, wzmacniając poczucie przynależności, umożliwiając regularną i spójną wymianę, a nawet oferując nam okazję do zawierania przyjaźni i rozwijania głębszych relacji” – wyjaśnia Kasley Killam , która ma tytuł magistra zdrowia publicznego i jest socjologiem kształconym na Harvardzie pod okiem Selfa .

Posiadanie ulubionego miejsca nie jest oznaką lenistwa ani sztywności. To ludzki odruch, potwierdzony neurologią i psychologią, który pomaga nam panować nad emocjami, pobudzać kreatywność i podtrzymywać więzi społeczne.