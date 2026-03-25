Ten powszechny nawyk może mieć wpływ na zdrowie mózgu

Sen jest często przedstawiany jako niezbędny sprzymierzeniec dobrego samopoczucia i to prawda. Jednak według niektórych badań, zbyt długi sen może nie być dobry dla mózgu. Niedawne badanie ponownie rozpaliło debatę na temat tego nawyku.

Więcej snu nie zawsze oznacza lepiej.

Często słyszymy, że musimy „regenerować się” poprzez dłuższy sen, zwłaszcza po okresach zmęczenia. Jednak badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Teksański sugeruje, że nadmierna ilość snu może mieć odwrotny wpływ na funkcje poznawcze.

Naukowcy zaobserwowali, że sen dłuższy niż dziewięć godzin na dobę wiąże się ze spadkiem sprawności umysłowej. Może to wpływać na pamięć, zdolność logicznego myślenia i zdolność do radzenia sobie ze złożonymi zadaniami. Wyniki te nie tylko nie wywołują poczucia winy z powodu potrzeby odpoczynku, ale przede wszystkim zachęcają do ponownego przemyślenia równowagi, a nie ilości, za wszelką cenę.

Zaobserwowano wpływ na kilka zdolności mózgu

Aby dojść do tych wniosków, naukowcy przeanalizowali dane 1853 zdrowych dorosłych bez historii demencji ani udaru. Rezultat: osoby, które spały długo, doświadczały większych trudności w kilku obszarach poznawczych. Obejmowały one pamięć, umiejętności wzrokowo-przestrzenne (takie jak orientacja przestrzenna) oraz funkcje wykonawcze, które są niezbędne do organizowania, planowania i podejmowania decyzji.

Co ciekawe, te powiązania utrzymują się nawet po uwzględnieniu przez badaczy innych czynników, takich jak wiek czy ogólny stan zdrowia. Sugeruje to, że nadmierna ilość snu może być związana z przyspieszonym starzeniem się mózgu.

Powiązanie to należy określić w kontekście stanu emocjonalnego.

Zanim wyciągniesz pochopne wnioski, warto zwrócić uwagę na jeden kluczowy element: rolę zdrowia psychicznego. Długi sen często wiąże się z objawami depresji. Sama depresja może wpływać na zdolności poznawcze i jakość snu.

Naukowcy podkreślają zatem, że problemem nie jest sam sen, ale to, co może on odzwierciedlać. Nadmierna senność może czasami być oznaką braku równowagi emocjonalnej lub głębokiego zmęczenia psychicznego. W tym kontekście dostosowanie długości snu może okazać się cennym narzędziem, szczególnie dla osób z zaburzeniami nastroju.

Znalezienie właściwej równowagi

Czy więc powinieneś się martwić, jeśli lubisz spać dłużej? Niekoniecznie. Eksperci zazwyczaj zalecają od 7 do 9 godzin snu na dobę, aby wspierać funkcje poznawcze. Ten przedział to tylko wskazówka: każdy organizm ma swój własny rytm, a to, jak się czujesz, jest równie ważne.

Jeśli czujesz się wypoczęty, pełen energii i skupiony, często oznacza to, że Twój sen działa dobrze. Jeśli jednak śpisz długo, ale czujesz się zmęczony, brakuje Ci motywacji lub masz trudności z koncentracją, może to być sygnał, na który warto zwrócić uwagę.

Sen jest przede wszystkim kwestią jakości.

Oprócz liczby godzin, kluczową rolę odgrywa jakość snu. Regularny, regenerujący sen, zgodny z Twoim biologicznym rytmem, jest o wiele korzystniejszy niż długie, ale nieregularne noce. Dbanie o sen to również dbanie o mózg. Wymaga to prostych nawyków: regularnych godzin snu, spokojnego otoczenia i ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem wieczorem. Przede wszystkim jednak wymaga to uważnego obserwowania swojego ciała. Twoje zmęczenie, poziom energii i nastrój to cenne wskaźniki.

Krótko mówiąc, sen pozostaje fundamentalnym filarem dobrego samopoczucia. Jednak, jak to często bywa, kluczowa jest równowaga. Zbyt mało snu może osłabiać, ale tak samo może być jego nadmiar. Celem nie jest perfekcja, ale harmonia, która szanuje Twoje ciało i jego funkcje.