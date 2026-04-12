Niemożność zaśnięcia bez hałasu w tle: naukowcy uważają, że to coś więcej niż tylko prosty nawyk

Anaëlle G.
Photo d'illustration : pvproductions / Freepik

Spanie z hałasem w tle – wentylatorem, odgłosami natury czy serialem – to powszechna praktyka, która pomaga wielu osobom maskować nocną ciszę i łatwiej zasypiać. Jednak gdy cisza staje się źródłem silnego lęku, specjaliści często postrzegają ją jako oznakę ukrytego lęku lub zaburzeń, takich jak uogólnione zaburzenie lękowe (GAD) lub zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), a nie jako zwykłą preferencję.

Powszechny i ​​często korzystny nawyk

Według badania z 2023 roku ponad jedna trzecia dorosłych włącza hałas w swoje rytuały przed snem. Biały lub różowy szum (o niskich i neutralnych częstotliwościach) maskuje zakłócenia zewnętrzne, takie jak hałasy domowe czy uliczne, sprzyjając spokojniejszemu snu osobom o lekkim śnie. Ten rytuał może również wynikać z nawyków z dzieciństwa, być może z dorastania w hałaśliwym domu, i nie stwarza realnych problemów, o ile pozostaje komfortowym wyborem.

Kiedy cisza wywołuje niepokój

Prawdziwy sygnał ostrzegawczy pojawia się, gdy cisza przestaje być neutralna, a zaczyna budzić lęk. Pora snu, wolna od rozpraszaczy, ustępuje miejsca powodzi myśli, które nieprzerwanie się powtarzają: codziennych zmartwień, irracjonalnych lęków czy rozmyślań. Chociaż szum w tle służy przede wszystkim „wypełnieniu” tej pustki i uniknięciu tych myśli, może on maskować uogólnione zaburzenie lękowe (GAD), charakteryzujące się nadmiernym niepokojem, który zakłóca codzienne życie i sen.

Związek z OCD i kompulsywnymi rytuałami

W niektórych przypadkach zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) potrzeba hałasu staje się sztywnym rytuałem, który ma zapewnić, że wszystko jest „jak należy”. Na przykład, określona głośność lub rodzaj dźwięku łagodzi lęk w obliczu natrętnych myśli, które pojawiają się w ciszy. Terapeuci zauważają, że pora snu sprzyja obsesjom, a hałas w tle działa wówczas jak rozpraszacz, zajmując umysł bez nadmiernego angażowania go.

Wiedza o tym, kiedy należy skonsultować się ze specjalistą

Czas zastanowić się, czy brak hałasu wywołuje silny lęk, napięcie mięśniowe lub niemożność zaśnięcia gdzie indziej. Objawy takie jak drażliwość w ciągu dnia, chroniczne zmęczenie lub nieelastyczne rytuały związane ze snem często wskazują na potrzebę wsparcia. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), specjalizująca się w leczeniu lęku lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), pomaga osobom stopniowo przyzwyczaić się do ciszy i odzyskać spokojny, niezależny sen.

Potrzebujesz hałasu w tle, żeby zasnąć? Często jest on nieszkodliwy, ale gdy cisza przeraża, warto zwrócić na niego uwagę. Identyfikując przyczyny – lęk, OCD lub zwykły nawyk – można przekształcić ten lęk w spokojną noc, z hałasem lub bez, dla prawdziwie regenerującego snu.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
