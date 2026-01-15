Search here...

Mówi się, że ta niedoceniana aktywność fizyczna ma bezpośredni wpływ na neurony

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Tirachard Kumtanom/Pexels

Często mówimy o mózgu jako o niezależnym organie, umiejscowionym wysoko w ciele i odżywianym wyłącznie krzyżówkami i łamigłówkami. A jednak uwielbia on, gdy się ruszasz… zwłaszcza gdy pracują twoje nogi. Te potężne, silne i niezawodne mięśnie są prawdziwymi sprzymierzeńcami twojej ogólnej witalności, w tym dobrego samopoczucia psychicznego.

Kiedy nogi podtrzymują mózg

Za każdym razem, gdy idziesz, wchodzisz po schodach lub wstajesz z krzesła z rozpędu, aktywują się mięśnie dolnych partii ciała, przyczyniając się do lepszego przepływu krwi z powrotem do serca. W rezultacie mózg otrzymuje więcej tlenu i niezbędnych składników odżywczych. To pobudzenie krążenia, według licznych badań, wiąże się z poprawą kluczowych funkcji, takich jak koncentracja, pamięć i sprawność umysłowa. Nie ma w tym nic magicznego ani natychmiastowego: po prostu ciało funkcjonuje harmonijnie, we własnym tempie.

Mięśnie – posłańcy dobrego samopoczucia psychicznego

Kiedy twoje nogi się poruszają, nie tylko podtrzymują twój ciężar ani nie przemieszczają cię z punktu A do punktu B. Komunikują się. Podczas pracy uwalniają substancje zwane miokinami – maleńkie przekaźniki biologiczne, które komunikują się z mózgiem. Niektóre z nich są badane pod kątem ich potencjalnej roli w neuroplastyczności, niezwykłej zdolności mózgu do adaptacji, uczenia się i tworzenia nowych połączeń. Przesłanie jest jasne: całe twoje ciało przyczynia się do twojego dobrego samopoczucia psychicznego.

Siła, płynność i poznanie: niuansowe połączenie

Badania pokazują , że sprawne nogi, zdolne do łatwego podtrzymywania ciała, często wiążą się z lepszą sprawnością poznawczą, szczególnie z wiekiem. Celem nie jest osiągnięcie maksymalnej siły, ale zdolność do poruszania się z pewnością siebie i komfortem. Płynny chód, stabilna postawa i poczucie stabilności dolnej części ciała to pozytywne wskaźniki niezależności i jakości życia.

Przeprowadzka – tak… zmuszanie się – nie

Należy pamiętać: nie masz obowiązku przestrzegania ścisłego programu, ćwiczeń o ustalonych porach ani przekształcania swojego codziennego życia w plan fitness. Każde ciało jest wyjątkowe, podobnie jak każda osobista historia. Starzenie się nie jest problemem, który trzeba rozwiązać, ale doświadczeniem, które należy w pełni zaakceptować. Celem nie jest walka z czasem, ale ciągłe dobre samopoczucie w swoim ciele, szacunek i słuchanie.

Kilka minut spaceru, wejście po schodach, jeśli masz na to ochotę, praca w ogrodzie, taniec w salonie lub po prostu uważne rozciąganie: wszystko to się liczy. Twoje ciało wie, czego potrzebuje. Dając mu ruch, dajesz mu uwagę, a nie narzucasz mu ograniczenia.

Proste pomysły, bez presji

Niektóre aktywności, zarówno łagodne, jak i bardziej intensywne, w zależności od poziomu energii danego dnia, mogą wspierać ogólne samopoczucie:

  • Spacer we własnym tempie, dla przyjemności oddychania i odczuwania wsparcia.
  • Kilka wejść po schodach, jeśli wydaje Ci się to odpowiednie, bez żadnych wymagań technicznych.
  • Delikatne ruchy wzmacniające, takie jak powolne wstawanie i siadanie, rozwijają stabilność i pewność siebie.

Być zdrowym teraz i później

Badania podkreślają korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej dla zdrowia mózgu, ale nie narzucają konkretnego podejścia. Kluczową zasadą pozostaje szacunek do samego siebie. Aktywność fizyczna może towarzyszyć starzeniu się, nie po to, by je negować, ale by zaakceptować je z większym komfortem, swobodą i radością.

Ostatecznie dbanie o nogi to dbanie o siebie jako całość. Nie po to, by dostosować się do jakiegoś standardu, ale by pielęgnować pozytywną, pełną troski i trwałą relację ze swoim ciałem, dziś i jutro.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
