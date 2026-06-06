Ta chłodząca porada od tenisistów może odmienić Twoje letnie dni

Lato jeszcze oficjalnie nie nadeszło, a temperatury już biją rekordy. Słupek termometru szybuje w górę i nawet z kilkoma warstwami mniej ubrań, upał uderza mocno i powoduje obfite pocenie się. Aby się ochłodzić, prawdopodobnie próbowałeś już wszystkiego: wentylatora, mgiełki, wentylatora ręcznego… Ale tenisiści mają inną obiecującą metodę regulacji temperatury ciała między setami.

Ręcznik wypełniony kostkami lodu

W tej chwili wszystkie oczy zwrócone są na prestiżowe korty Rolanda Garrosa, gdzie rozgrywane są decydujące mecze tenisowe. Choć finał zapowiada wielkie sportowe wyczyny i kilka ekscytujących niespodzianek w rankingach, tenisowe asy musiały stoczyć serię zwycięstw w palącym upale godnym półkuli południowej. Korty ziemne przybrały wygląd suchych pustyń.

Na trybunach widzowie, ubrani w biel i lniane stroje, gorączkowo machali kibicom , mając nadzieję na przyjemny powiew wiatru. Na kortach zawodnicy również zmagali się z tą nietypowo upalną pogodą, która zakłócała ich występy. Wystawieni na palące słońce, z tak wysokim wskaźnikiem UV, że można było smażyć kebaby i topić lody, rozgrywali mecze w ekstremalnych warunkach.

Podczas krótkich przerw nie tylko pili wodę prosto z zamrażarki i wycierali głowy ściereczkami z mikrofibry. Owijali ramiona czymś w rodzaju zwoju materiału. Ulgę widać było na ich twarzach. Ta prowizoryczna poduszka zawierała zamrożone kostki lodu. Dobre, prowizoryczne rozwiązanie, jeśli w domu nie ma klimatyzacji, a twoje mieszkanie przypomina czajnik.

Jak można odtworzyć tę technikę w domu?

Chociaż Roland Garros to prestiżowe wydarzenie sportowe, przyciągające zamożną publiczność, tę technikę chłodzenia, obserwowaną na trybunach, można łatwo powtórzyć przy minimalnych kosztach. Nie wymaga to żadnych wydatków. Wykonuje się ją przy użyciu absolutnego minimum: odpowiednio długiego ręcznika, takiego jak ręcznik do rąk, i garści kostek lodu.

Metoda jest prosta, a twórca treści @ la.vanth zaprezentuje Ci ją na wyłączność. Rozłóż ręcznik płasko, umieść kostki lodu na środku, tak jak w przypadku składników burrito, i zwiń. Zawiąż go wstążkami, aby zabezpieczyć mroźny komin. Włóż go do zamrażarki na około trzydzieści minut i ciesz się tym lodowatym uściskiem w dni wolne lub podczas pracy z domu. Skuteczna metoda, gdy Twój dom przypomina gigantyczną saunę.

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Zalety tego chłodzącego triku

W okresach intensywnego upału można by spędzić niemal całe dnie, przechadzając się po chłodniach supermarketów i innych centrów handlowych. We Francji, według oficjalnych danych, 9 milionów ludzi jest uwięzionych w dusznych, dusznych domach. Nawet z zamkniętymi okiennicami i wstawaniem o 5 rano, aby wpuścić świeże powietrze, dom przypomina piec. Czujesz się dosłownie jak roślina w szklarni, powoli fermentująca we własnych murach.

Ta technika chłodzenia, znana na kortach i stosowana przez zawodników takich jak Djoković, to genialny pomysł na lepsze radzenie sobie z upałami nadchodzących lat. Mniej drastyczna niż niesławny zimny prysznic, od którego lekarze wręcz odradzają, pozwala ciału łagodnie powrócić do normalnej temperatury. Ręcznik działa jak miękka „bariera”, zapobiegająca szokowi termicznemu.

Oczywiście, ta technika nie zastępuje niezbędnych zaleceń w okresach intensywnych upałów. Regularne picie wody, zamykanie okiennic w najgorętszych godzinach, wietrzenie pomieszczeń wcześnie rano i ograniczenie wysiłku fizycznego pozostają priorytetem.

Ale ten lodowaty ocieplacz na szyję ma tę zaletę, że jest dostępny dla każdego. Nie trzeba inwestować w energochłonną klimatyzację ani w zaawansowane, czasem zawyżone ceny. Ręcznik, kilka kostek lodu i odrobina planowania to wszystko, czego potrzebujesz, aby odtworzyć tę metodę stosowaną przez najlepszych sportowców w domu. To wystarczy, aby wygrać każdą rundę w upale.