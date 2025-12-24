Search here...

Czy czujesz zawroty głowy, patrząc w niebo? To nie jest nic nieznaczące.

Dobre samopoczucie
Anaëlle G.
Freepik

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś wrażenia, że świat zaczyna wirować, gdy tylko spojrzysz w niebo lub położysz się w łóżku? Ten rodzaj zawrotów głowy, często krótkotrwały, ale dezorientujący, może być objawem powszechnej choroby: łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, czyli BPPV. Chociaż zjawisko to może być niepokojące, jest łagodne i możliwe do leczenia, pod warunkiem jego prawidłowego zrozumienia.

Kiedy twoja głowa sama się kręci

BPPV występuje, gdy w uchu wewnętrznym, naszym głównym ośrodku równowagi, dochodzi do niewielkiej nierównowagi. W szczególności drobne kryształy wapnia (otolity), zazwyczaj zlokalizowane w określonym miejscu, przemieszczają się do kanału, w którym nie powinny się znajdować.

Rezultat: przy każdym gwałtownym ruchu głowy – patrzeniu w górę, schylaniu się lub obracaniu w łóżku – kryształy te nieprawidłowo stymulują układ równowagi, dając mózgowi fałszywe wrażenie ruchu. Może to powodować wrażenie, że pokój wiruje; zawroty głowy trwają zazwyczaj krócej niż minutę i często towarzyszą im nudności, pocenie się lub uczucie unoszenia się w powietrzu.

Częste zaburzenie, zwłaszcza u osób starszych

BPPV dotyka około jedną na dwie osoby w ciągu życia, a jego częstość wzrasta z wiekiem. Może rozwinąć się po infekcji ucha, urazie głowy, niedoborze witaminy D lub po prostu z biegiem czasu. Niektóre schorzenia zwiększają ryzyko: cukrzyca, osteoporoza lub długotrwały unieruchomienie (po operacji lub długiej rekonwalescencji).

Jak rozpoznać BPPV?

Oto typowe objawy:

  • Krótkie wrażenie, że świat się kręci, wywołane ruchem głowy.
  • Zawroty głowy ustępujące po kilku sekundach lub minutach.
  • Brak utraty słuchu, bólów głowy i problemów z mówieniem.

Jeśli te kryteria odpowiadają Twoim doświadczeniom, prawdopodobnie masz do czynienia z BPPV (oddechowo-płucno-pozytywnym-werbalnym-sennym). Jeśli jednak zawroty głowy są stałe i towarzyszą im problemy ze wzrokiem, trudności w mówieniu lub drętwienie, powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Skuteczne manewry, które go odciążą

W większości przypadków obrzęk postawy przedsionkowej (VPE) leczy się prostymi manewrami repozycjonującymi wykonywanymi przez fizjoterapeutę przedsionkowego lub laryngologa. Te precyzyjne ruchy pozwalają na ponowne umieszczenie kryształów na miejscu i szybką redukcję objawów. W dniach po zabiegu zaleca się kontynuowanie normalnego ruchu i unikanie trzymania głowy nieruchomo z obawy przed kolejnym epizodem – ponieważ to właśnie ruch przywraca równowagę.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Chociaż zaburzenie dysforii przedsionkowej (VDD) ma łagodny przebieg, najlepiej skonsultować się ze specjalistą. W razie wątpliwości rehabilitacja przedsionkowa lub badanie lekarskie może potwierdzić diagnozę i dostosować leczenie. Dobra wiadomość jest taka, że większość osób wraca do całkowicie normalnego życia po leczeniu.

Krótko mówiąc, zawroty głowy odczuwane podczas patrzenia w górę lub leżenia niekoniecznie są urojone: mogą być częstą chorobą ucha wewnętrznego. Choć początkowo mogą budzić przerażenie, łagodne położeniowe zawroty głowy (BPPV) są bardzo uleczalne, często bez leków. Dlatego jeśli patrzenie w niebo przyprawia Cię o zawroty głowy – dosłownie – najlepiej powiedzieć o tym lekarzowi, zamiast to ignorować.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Flaga Smoka”: sekretne ćwiczenie trenerów na mocne wzmocnienie mięśni głębokich brzucha

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Flaga Smoka”: sekretne ćwiczenie trenerów na mocne wzmocnienie mięśni głębokich brzucha

Być może widziałeś już tę pozycję na siłowni lub w mediach społecznościowych: idealnie proste ciało, zawieszone w powietrzu,...

Czy twoje skarpetki zostawiają ślady na nogach? Oto, co próbuje ci powiedzieć twoje ciało.

Pod koniec dnia, kiedy zmieniasz ubranie dzienne na piżamę, skarpetki zostawiają ślady na łydkach. Szwy odciskają się na...

A co, gdyby nostalgia stała się naszym nowym emocjonalnym schronieniem?

Czy pamiętasz te chwile, gdy piosenka, obraz lub zapach natychmiast przeniosły Cię do szczęśliwego czasu z przeszłości? Nostalgia...

Spędzasz święta Bożego Narodzenia samotnie? Oto jak sprawić, by były niezapomniane

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a Ty w tym roku szykujesz się do spędzenia świąt samotnie? Bez paniki!...

Dlaczego coraz więcej Amerykanek decyduje się na testosteron?

Dziś w dziedzinie zdrowia kobiet pojawia się zaskakujące zjawisko: coraz więcej Amerykanek sięga po testosteron, aby odzyskać energię,...

Zaskakujący związek między IQ a późnym chodzeniem spać, według badań

Czy późne chodzenie spać jest oznaką bystrzejszego umysłu? Ta myśl intryguje, bawi i często wywołuje debatę. Zakrojone na...

© 2025 The Body Optimist