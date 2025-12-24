Czy czujesz zawroty głowy, patrząc w niebo? To nie jest nic nieznaczące.

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś wrażenia, że świat zaczyna wirować, gdy tylko spojrzysz w niebo lub położysz się w łóżku? Ten rodzaj zawrotów głowy, często krótkotrwały, ale dezorientujący, może być objawem powszechnej choroby: łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, czyli BPPV. Chociaż zjawisko to może być niepokojące, jest łagodne i możliwe do leczenia, pod warunkiem jego prawidłowego zrozumienia.

Kiedy twoja głowa sama się kręci

BPPV występuje, gdy w uchu wewnętrznym, naszym głównym ośrodku równowagi, dochodzi do niewielkiej nierównowagi. W szczególności drobne kryształy wapnia (otolity), zazwyczaj zlokalizowane w określonym miejscu, przemieszczają się do kanału, w którym nie powinny się znajdować.

Rezultat: przy każdym gwałtownym ruchu głowy – patrzeniu w górę, schylaniu się lub obracaniu w łóżku – kryształy te nieprawidłowo stymulują układ równowagi, dając mózgowi fałszywe wrażenie ruchu. Może to powodować wrażenie, że pokój wiruje; zawroty głowy trwają zazwyczaj krócej niż minutę i często towarzyszą im nudności, pocenie się lub uczucie unoszenia się w powietrzu.

Częste zaburzenie, zwłaszcza u osób starszych

BPPV dotyka około jedną na dwie osoby w ciągu życia, a jego częstość wzrasta z wiekiem. Może rozwinąć się po infekcji ucha, urazie głowy, niedoborze witaminy D lub po prostu z biegiem czasu. Niektóre schorzenia zwiększają ryzyko: cukrzyca, osteoporoza lub długotrwały unieruchomienie (po operacji lub długiej rekonwalescencji).

Jak rozpoznać BPPV?

Oto typowe objawy:

Krótkie wrażenie, że świat się kręci, wywołane ruchem głowy.

Zawroty głowy ustępujące po kilku sekundach lub minutach.

Brak utraty słuchu, bólów głowy i problemów z mówieniem.

Jeśli te kryteria odpowiadają Twoim doświadczeniom, prawdopodobnie masz do czynienia z BPPV (oddechowo-płucno-pozytywnym-werbalnym-sennym). Jeśli jednak zawroty głowy są stałe i towarzyszą im problemy ze wzrokiem, trudności w mówieniu lub drętwienie, powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Skuteczne manewry, które go odciążą

W większości przypadków obrzęk postawy przedsionkowej (VPE) leczy się prostymi manewrami repozycjonującymi wykonywanymi przez fizjoterapeutę przedsionkowego lub laryngologa. Te precyzyjne ruchy pozwalają na ponowne umieszczenie kryształów na miejscu i szybką redukcję objawów. W dniach po zabiegu zaleca się kontynuowanie normalnego ruchu i unikanie trzymania głowy nieruchomo z obawy przed kolejnym epizodem – ponieważ to właśnie ruch przywraca równowagę.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Chociaż zaburzenie dysforii przedsionkowej (VDD) ma łagodny przebieg, najlepiej skonsultować się ze specjalistą. W razie wątpliwości rehabilitacja przedsionkowa lub badanie lekarskie może potwierdzić diagnozę i dostosować leczenie. Dobra wiadomość jest taka, że większość osób wraca do całkowicie normalnego życia po leczeniu.

Krótko mówiąc, zawroty głowy odczuwane podczas patrzenia w górę lub leżenia niekoniecznie są urojone: mogą być częstą chorobą ucha wewnętrznego. Choć początkowo mogą budzić przerażenie, łagodne położeniowe zawroty głowy (BPPV) są bardzo uleczalne, często bez leków. Dlatego jeśli patrzenie w niebo przyprawia Cię o zawroty głowy – dosłownie – najlepiej powiedzieć o tym lekarzowi, zamiast to ignorować.