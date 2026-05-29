Otarcia ud: rozwiązanie zapobiegające podrażnieniom może przynieść ulgę

Dobre samopoczucie
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

W upały otarcia między udami to częsty letni problem i prawdziwa udręka dla wielu osób. Dobra wiadomość jest taka: kilka prostych rozwiązań może złagodzić to podrażnienie.

Problem znacznie częstszy, niż mogłoby się wydawać.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, otarcia ud nie są wyłącznie kwestią wagi czy rozmiaru: rolę odgrywają również budowa ciała i rodzaj skóry. Zjawisko to jest w rzeczywistości dość powszechne; doświadcza go wiele kobiet, a mężczyźni również nie są na nie odporni. Nie ma więc powodu do poczucia winy: to częsta irytacja, która dotyka wszystkie typy sylwetki.

Czasami bolesne konsekwencje

Powtarzające się tarcie może prowadzić do wielu problemów: podrażnień, zaczerwienienia, stanów zapalnych, a nawet drobnych guzków lub otarć. Często towarzyszy temu pieczenie i swędzenie, szczególnie uciążliwe podczas chodzenia, biegania lub w upalne dni. Letni pot, który zmiękcza i osłabia barierę ochronną skóry, tylko pogarsza problem.

Rozwiązanie przeciw podrażnieniom: balsam i bandaże

Najskuteczniejsze rozwiązanie? Produkty przeciw otarciom. Dostępne w formie balsamu lub sztyftu, tworzą warstwę ochronną, która pozwala skórze gładko przesuwać się po skórze i łagodzi podrażnienia; należy je nakładać przed ćwiczeniami i powtarzać w razie potrzeby. Inną popularną opcją są opaski przeciw otarciom, zwane również „paskami”, szerokie gumki noszone wokół ud, idealne pod spódnicą lub sukienką. Dopasowane spodenki rowerowe i legginsy zapewniają podobną ochronę. Wreszcie, chłonny puder pomaga utrzymać skórę suchą: wybieraj formuły na bazie skrobi kukurydzianej zamiast talku.

Kilka dodatkowych odruchów

Codziennie najlepiej dbać o suchość skóry, wybierać oddychające tkaniny, dbać o odpowiednie nawodnienie (mniej słony pot jest mniej drażniący) i regularnie stosować krem nawilżający. W przypadku podrażnionej skóry ulgę mogą przynieść kojące preparaty, takie jak te z aloesem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji zaleca się konsultację z lekarzem.

Otarcia ud wcale nie są nieuniknione, ale można je łatwo złagodzić, podejmując odpowiednie kroki. Dzięki ochronnemu balsamowi, paskom przeciw otarciom i odpowiedniej odzieży, lato wreszcie może stać się synonimem komfortu, niezależnie od kształtu Twojej sylwetki.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Ten często krytykowany zwyczaj jest w rzeczywistości formą medytacji.

