Ten często krytykowany zwyczaj jest w rzeczywistości formą medytacji.

Na tarasie kawiarni, w metrze czy na ławce nieustannie praktykujemy tę sztukę. Gdy nie jesteśmy wpatrzeni w telefony, z psotną przyjemnością obserwujemy nieznajomych, którzy przechodzą obok nas pospiesznym krokiem. Zdarza nam się nawet wymyślać im życie, wyobrażać sobie ich codzienne rutyny czy zgadywać, czym się zajmują. Z perspektywy osoby z zewnątrz ta prosta rozrywka może wydawać się nietrafionym osądem lub plotką. Jednak ta kontemplacyjna aktywność, często kojarzona ze starością lub najbardziej znanymi fikcyjnymi złoczyńcami, ma w sobie coś niezwykle kojącego.

Obserwowanie ludzi przynosi takie same korzyści jak sesja jogi.

Czasami odrywamy wzrok od telefonów , by na nowo nawiązać kontakt z otaczającą nas rzeczywistością. Czy to czekając na kolejny pociąg na peronie, czy popijając latte matcha na tętniącej życiem ulicy, obserwujemy rozgrywający się przed nami film, a czasem wręcz potrzebujemy paczki popcornu, by umilić sobie ten wyjątkowo przyjemny rytuał. Obserwowanie ludzi takich jak James Bond za okularami przeciwsłonecznymi to uniwersalna rozrywka praktykowana w każdej wolnej chwili.

To czterowymiarowe widowisko, które z łatwością dorównuje kontrowersyjnym filmom z TikToka i wirtualnym treściom napotykanym podczas przewijania. Podczas tej inspekcji przestrzeni rekreacyjnych widzimy zakochane pary trzymające się za ręce, grupy przyjaciół na rowerach, których brzęczące torby sugerują zakrapiany alkoholem wieczór, oraz biznesmenów w garniturach, studiujących plany biznesowe z siodełek. Czujemy ukłucie współczucia dla kobiety w wieku naszej babci karmiącej stado gołębi i głupio się uśmiechamy na widok małej dziewczynki z pięknymi warkoczykami, dmuchającej z całych sił w dmuchawce.

Osoby obserwowane kątem oka czują się, jakby były obserwowane od stóp do głów i spontanicznie wyobrażają sobie plotki niczym z filmów dla nastolatków. Jednak ta aktywność, której seniorzy są najlepszymi ambasadorami, nie zawsze wiąże się z szeptami czy szyderczym śmiechem. To moment odpuszczenia, w którym mózg naprawdę się wyłącza. „Obserwowanie ludzi jest jak medytacja z otwartymi oczami” – mówi dr Stephanie Steele-Wren, psycholog kliniczna, w rozmowie z Bustle . Kontynuuje: „Nie stawiasz sobie żadnych oczekiwań; po prostu obserwujesz świat”.

Jak możemy przekształcić ten prosty gest w autentyczną aktywność prozdrowotną?

Obserwowanie ludzi z wygodnego siedzenia, rozklekotanego krzesła czy świeżo skoszonej trawy to w dużej mierze niedoceniana praktyka duchowa. Nie trzeba siedzieć w pozycji lotosu na piankowej macie ani wypoczywać w tybetańskim klasztorze, aby doświadczyć wyciszenia. Ten rytuał, który nie wymaga żadnych umiejętności poza wyciszeniem myśli, jest praktycznie automatyczny. Chociaż nie ma dobrych ani złych sposobów na obserwowanie przechodniów podczas przerwy obiadowej czy niedzielnego wyjścia, nadal można zoptymalizować ten mentalny spacer.

Ekspertka oferuje kilka wskazówek, jak przekształcić tę zwyczajną chwilę w regenerujący relaks, czas na refleksję. Najpierw radzi znaleźć wygodne miejsce z szerokim polem widzenia: kawiarnię z wejściem od ulicy, ławkę przy wejściu do parku lub ladę w restauracji. Powinno być wystarczająco dużo rozpraszaczy, aby nie dać się przytłoczyć natrętnym myślom. Trzymaj telefon w torbie, aby skupić się na chwili obecnej.

Poświęć chwilę na zanurzenie się w otoczeniu. Ruchy, spojrzenia, postawy, a nawet tempo poruszania się ludzi mogą stać się prostymi punktami uwagi. Chodzi nie o interpretację ani wyciąganie wniosków, ale o przyjęcie tego, co postrzegasz, z ciekawością i delikatnością. Zamiast osądzać kobietę, która chodzi jak w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”, albo mężczyznę w haremkach desperacko szukającego papierosa, po prostu obserwuj. „Zamiast zmuszać się do »opróżnienia umysłu«, pozwalasz światu wokół ciebie działać swoją magią. Wtedy wystarczy, że usiądziesz wygodnie i będziesz obserwować” – wyjaśnia ekspert.

Aby udowodnić, że medytacja może przybierać różne formy

W powszechnym wyobrażeniu medytacja często sprowadza się do siedzenia w pozycji lotosu na piankowej macie, wdychania kadzidła i słuchania tybetańskich mis śpiewających. Jednak spokój nie pochodzi wyłącznie z playlisty zatytułowanej „Torrential Rain” (Ulewny Deszcz) ani pozycji demonstrującej elastyczność. Podczas gdy w mediach społecznościowych słowo „medytacja” przywołuje obrazy kobiet kłaniających się słońcu, pobudzających czakry i rozciągających się jak guma do żucia, w rzeczywistości istnieją dziesiątki sposobów na odnalezienie wewnętrznego spokoju. I niekoniecznie wiążą się one z fontannami zen, posągami Buddy i dźwiękami dzwonków.

„Wiele osób kojarzy medytację z siedzeniem w ciszy na podłodze przez kilka godzin, jak robią to mnisi buddyjscy” – dodaje Steele-Wren. „Ale to tylko jedna z wielu form medytacji” – zapewnia. Obserwowanie ludzi idealnie wpisuje się w to podejście do dbania o zdrowie. Ta rozrywka, która wypełnia monotonne dni emerytów i której nauczyła nas Plotkara, jest podobna do medytacji biernej.

W świecie przesyconym powiadomieniami, treściami i nieustannymi żądaniami, patrzenie w górę staje się niemal aktem delikatnego oporu. Obserwowanie innych jest również, pośrednio, sposobem na ponowne nawiązanie kontaktu z samym sobą: z własnym rytmem, własną zdolnością do skupienia uwagi, sposobem doświadczania świata bez cyfrowych filtrów. W tym geście kryje się rodzaj dyskretnego, niemal niewidocznego, a jednak bardzo realnego ugruntowania. Kontemplując owady w naturze lub obserwując ludzi w ich codziennym życiu, poczucie spokoju jest wszechobecne.