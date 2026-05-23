Dlaczego dentyści tak bardzo nalegają na stosowanie nici dentystycznej?

Szczotkowanie zębów po każdym posiłku to podstawa higieny jamy ustnej. Jednak poza tym niemal automatycznym nawykiem, warto udoskonalić swoją rutynę czyszczenia, używając nici dentystycznej. To niewielkie narzędzie, zaprojektowane do usuwania okruchów i nieprzyjemnych bakterii spomiędzy zębów, nie jest szczególnie zachwalane przez influencerów kosmetycznych. Jest jednak o wiele bardziej przydatne niż gadżety prozdrowotne, które można znaleźć w internecie.

Akcesorium, które zbyt często jest niedoceniane

Wielu przedstawicieli pokolenia Z marzy o tym, by za pierwszą wypłatę móc kupić licówki za granicą lub wybielić zęby, by uzyskać uśmiech godny reklamy. Jednak niewielu z nich naprawdę dba o zęby i utrzymuje dobre nawyki higieny jamy ustnej wpojone im przez rodziców. O ile w dzieciństwie mycie zębów było czynnością odmierzaną czasowo, nieuniknioną rutyną, jako dorośli czasami odkładamy ten skądinąd niezbędny rytuał na później. Zwykle myjemy zęby w pośpiechu. To dość paradoksalne, biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego przed lustrem, nakładając kremy, serum przeciwstarzeniowe i maseczki w dziwnych kolorach.

Ale rzecz w tym, że problemy z zębami są nieubłagane. Chociaż dostępne są teraz szczoteczki ultradźwiękowe, wyposażone w najnowocześniejszą technologię, nić dentystyczna pozostaje niezbędna. Ten dodatek, który niekoniecznie jest najbardziej stylowym elementem w łazienkowej szafce, jest regularnie zalecany przez dentystów. Nie jest on bynajmniej opcjonalny, wręcz przeciwnie, spełnia swoją rolę. Chociaż wielu używa go, aby uniknąć niechcianej „sałatki między zębami”, służy przede wszystkim do czyszczenia trudno dostępnych zakamarków. Jak przypomniał SELF chirurg stomatolog Kami Hoss, szczoteczka do zębów czyści tylko 60% powierzchni zębów. Logiczny wniosek: nić dentystyczna zajmie się resztą.

Usuwa płytkę nazębną, zapobiega próchnicy, zmniejsza ryzyko chorób przyzębia i jednocześnie odświeża oddech. Innymi słowy, przyczynia się do dobrego zdrowia zębów i uzupełnia tradycyjne szczotkowanie, zapewniając prawdziwie czystą jamę ustną.

Pozytywne reperkusje poza jamą ustną

Nić dentystyczna nie tylko usuwa resztki jedzenia i doskonali uśmiech. Przyczynia się do ogólnego zdrowia, a nawet może wydłużyć życie. Tak, ten często pomijany element, nigdy nie pojawiający się w popularnych hashtagach, może przedłużyć nasze życie na Ziemi. Wbrew powszechnemu przekonaniu, jama ustna bywa przyczyną innych chorób, które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć z nią nic wspólnego.

„Bruneta dziąsłowa, czyli cienka bruzda, w której dziąsło styka się z zębem, jest wyścielona jedną z najbardziej przepuszczalnych tkanek w ludzkim ciele” – wyjaśnia specjalista. „Bogato unaczyniona, pozwala bakteriom i wszystkim substancjom, które do niej wprowadzamy, na bezpośredni dostęp do krwiobiegu”. Bakterie, które rozwijają się w tym obszarze, mogą zatem występować w innych częściach ciała ze względu na ich wysoką wchłanialność. Jedna bakteria w szczególności przyciąga uwagę: Porphyromonas gingivalis. Ekspert precyzuje, że może ona zatykać tętnice podczas zawału serca i że została już wykryta w tkance mózgowej pacjentów z chorobą Alzheimera. „Przewlekłe choroby przyzębia powodują ogólnoustrojowy stan zapalny, który wpływa na niemal wszystkie główne kategorie chorób” – ostrzega dr Hoss.

Jak prawidłowo używać nici dentystycznej

Nić dentystyczna nie jest najbardziej pożądanym narzędziem na rynku, ale odgrywa istotną rolę profilaktyczną w przypadku niektórych chorób. Choć z pewnością nie jest magiczną różdżką, która rozwiązuje wszystkie problemy na raz, jest narzędziem zdrowia publicznego. Jeśli nie znasz nici dentystycznej, oto jak jej używać do intensywnego i skutecznego czyszczenia:

Odetnij odpowiednią długość. Weź około 40-50 cm nici dentystycznej. Wydaje się długa, ale pozwala na zmianę obszaru czyszczenia dla każdego miejsca. Owiń wokół palców: Owiń większość nici wokół środkowych palców, a następnie utrzymuj 2–3 cm naprężenia między palcami, aby móc pracować. Delikatnie wsuń nić między zęby. Przesuwaj nić bez użycia siły. Unikaj uderzania nicią o dziąsła (to częsty błąd). Uformuj kształt litery „C” wokół zęba. Po umieszczeniu między dwoma zębami, dociśnij drut do zęba, formując kształt litery C, i delikatnie przesuwaj go w górę od dziąsła. Wyczyść obie strony. Wykonaj ten ruch na lewym zębie, a następnie na prawym, w tym samym miejscu. Zmieniaj miejsca dla każdego zęba. Rozwiń odrobinę czystej nici w każdym nowym miejscu, aby zapobiec redystrybucji bakterii.

Specjalista zaleca wykonywanie tego rytuału raz dziennie, najlepiej wieczorem przed snem, aby uzyskać optymalne i regularne efekty.

Łatwo włączyć go do codziennej rutyny – zajmuje tylko kilka minut dziennie, a jego efekty są długotrwałe. Krótko mówiąc, ten drobny, dyskretny gest ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowych zębów na dłużej.