Wysłanie wiadomości tekstowej „po prostu tak” może mieć o wiele więcej pozytywnych efektów, niż można by przypuszczać.

Kiedy sięgasz po telefon i piszesz, zazwyczaj robisz to, by sprawdzić, co u kogoś, podzielić się plotkami, które miałeś zachować w tajemnicy, albo poprosić o przysługę. Rzadko robisz to, by wysłać proste „cześć, jak się masz?” – tekst, który brzmi pusto. Jednak wysłanie SMS-a bez konkretnego celu byłoby równie korzystne, jak rozmowa o pogodzie z piekarzem.

Wysyłanie wiadomości tekstowej bez konkretnego powodu: nietypowa wskazówka dotycząca dobrego samopoczucia

W dobie wszechobecnych czatów grupowych, poczty głosowej przypominającej podcasty i niekończących się powiadomień, SMS-y pojawiają się sporadycznie. Twoja mama jest jedyną osobą, która wzbogaca Twoją skrzynkę odbiorczą, niegdyś przepełnioną GIF-ami, plotkami i długimi, literackimi tyradami w stylu mea culpa. O ile w czasach hashtagu „swag” i zdjęć z Tumblra wymienialiście się banałami przez telefony z klapką, dziś piszecie tylko po to, by podzielić się historią i pobawić się w „plotkarę”.

Sięgasz po swój wirtualny długopis, żeby plotkować, opowiadać o swoim życiu zawodowym, które przypomina telenowelę, albo umawiać się na spotkania ze znajomymi. Wysyłasz wiadomości, żeby podzielić się nowinkami na temat swojego obecnego romansu z mężczyzną, którego poznałaś przy kasie w supermarkecie, albo zaplanować kolejną noc u siebie. Nie masz jednak odruchu, żeby wysyłać spontaniczne „ochy” jak „czarodziej” z MSN. Dla ciebie byłoby to jak wysyłanie pustych dymków.

Jednak wiadomości tekstowe zostały pierwotnie wymyślone, aby pozostać w kontakcie pomimo odległości (i aby uspokoić rodziców w liceum). Twórczyni treści @simply_nikkib_ zaleca powrót do pierwotnej definicji SMS-ów i nie czekanie na palący problem, aby rozpocząć rozmowę za pomocą SMS-a. Według niej, nie jest to sposób na zabicie czasu, a raczej kojący rytuał. Co tydzień wysyła wiadomość do bliskich, tak jak troskliwa matka do dziecka oddalonego o wiele kilometrów. To prosty i darmowy nawyk, który wzbogaca jej wewnętrzny spokój.

Pomysł, który narodził się na TikToku i został potwierdzony naukowo.

Twórczyni treści, która przez kilka tygodni z rzędu wysyłała spontaniczne wiadomości do bliskich, opowiedziała później o swoich doświadczeniach. Opowiedziała o tym pozornie prozaicznym eksperymencie społecznym. Według jej relacji, nie był to powierzchowny gest ani sposób na walkę z nudą. Stał się niemal pozytywnym rytuałem, przystępnym sposobem na podniesienie poziomu dopaminy. Powiedziała, że wysyłanie tych spontanicznych, szczerych wiadomości wywoływało u niej przypływ radości i poprawiało jej humor na resztę dnia. I nie jest to wcale naciągana teoria.

Badanie opublikowane w czasopiśmieCommunication Research potwierdza hipotezę twórcy treści. Według wyników, rozmowa z co najmniej jednym znajomym w ciągu dnia może poprawić samopoczucie równie skutecznie, jak spacer po lesie czy gorąca kąpiel. Dobra wiadomość jest taka: nie musisz być twarzą w twarz, aby czerpać z tego korzyści. Niezależnie od tego, czy jest to rozmowa w realnym świecie przy stole, czy szybka wiadomość tekstowa, masz wszelkie powody, aby być w kontakcie z bliskimi.

„Prosta wiadomość tekstowa może prowadzić do wymiany zdań, która wzmacnia więź i pomaga poczuć się mniej odizolowanym” – dodaje dr Melissa Gluck, psycholog, w magazynie Bustle . Innymi słowy, nie musisz nadwyrężać kciuków niekończącymi się wiadomościami, aby pozostać w kontakcie. Nie musisz też szukać pretekstu ani pikantnego tematu, by powiedzieć „Myślę o tobie” lub rozpowszechnić tę wiadomość.

Treść wiadomości? Wielka wdzięczność.

Twórca treści stojący za tą cyfrową praktyką nie wysyła po prostu zwykłego „cześć, jak się masz?” ani nie zadaje zamkniętych pytań, na które w odpowiedzi usłyszysz jedynie „tak” lub „nie”. Sieje wdzięczność pikselami i ma nadzieję wywołać uśmiech na twarzach odbiorców. Składa bliskim drobne wyrazy wdzięczności poprzez SMS-a, krótką, serdeczną myśl lub słowa przepełnione czułością.

W rzeczywistości sugeruje kilka pierwszych zdań, na przykład: „Cześć! Myślę o Tobie! Co nowego?” lub, jeśli czujesz się bardziej komfortowo emocjonalnie: „Piszę Ci tylko krótką wiadomość, żeby się przywitać i powiedzieć: kocham Cię!”. „Jest coś kojącego w dzieleniu się życzliwością, która zazwyczaj do nas wraca” – wyjaśnia Gluck. Na tym właśnie polega zasada prawa przyciągania: przyciągamy to, kim jesteśmy.

Innymi słowy, nie trzeba czekać na wielkie wieści, kryzys egzystencjalny ani wątek fabularny godny serialu telewizyjnego, żeby odnowić kontakt. Samo wprawienie czyjegoś telefonu w wibrację z serdecznym „myśleniem o tobie” staje się niemal drobnym, dyskretnym, a zarazem skutecznym gestem troski.

W życiu codziennym przepełnionym komunikatami użytkowymi, przypomnieniami i pilnymi powiadomieniami, ten rodzaj darmowych SMS-ów pozwala nam na chwilę wytchnienia w kontaktach towarzyskich.