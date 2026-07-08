Stworzenie własnej sukni ślubnej: nowy trend, który inspiruje kobiety

Małżeństwo
Émilie Laurent
Robe de mariée en crochet
@m.o.knits / Instagram

W tym dniu, który wiele osób określa jako bajkę lub sen na jawie, kobiety wyobrażają sobie siebie w nieskazitelnej sukni, obsypanej tiulem, godnej księżniczek z ich dzieciństwa. Jednak coraz więcej przyszłych panien młodych aspiruje do czegoś bardziej wyjątkowego, co będzie ich udziałem tylko raz w życiu. Miłośniczki szydełkowania dziergają więc sukienki na miarę, których nie ma na żadnej sklepowej półce.

Własnoręczne wykonanie sukni ślubnej: nowy trend w rękodziele

Przyszłe panny młode nie błąkają się po butikach w poszukiwaniu idealnej sukni , takiej, która sprawi, że poczują się jak Kopciuszek na balu. Nie przechodzą przez rytuał przymiarek pod błyszczącym spojrzeniem swoich rodzin. Nie przeglądają też katalogów pełnych sukien o kroju syreny, trzyczęściowych garniturów i koronkowych welonów z Calais.

Nie, czerpią inspirację z półek sklepów z pasmanterią i dostrzegają w prostym kłębku nici niesamowity potencjał twórczy oraz możliwość stworzenia prawdziwie niezapomnianej sukni, którą ich goście będą pielęgnować do końca życia. Te kobiety, mistrzynie rękodzieła, które z pewnością urodziły się z kłębkiem nici w dłoniach, tworzą suknie szyte na miarę na najpiękniejszy dzień w swoim życiu. Nie potrzebują wróżki chrzestnej i jej magicznej formuły, aby uzyskać tę idylliczną suknię, taką, która poruszy serce ich wewnętrznego dziecka.

Uzbrojone w kłębek włóczki i pełne nadziei, oddają się temu skrupulatnemu projektowi, próbując wyobrazić sobie siebie w tym, co na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie cienkim paskiem materiału. W czasach, gdy wszystkie panny młode wyglądają tak samo na profesjonalnych portretach, chcą podkreślić swoją indywidualność, tworząc niepowtarzalny projekt, niespotykany dotąd. Na TikToku wielu z tych samouków filmuje ten żmudny proces, od pierwszego rzędu ściegów po ostatni detal trenu. A osobowości ich twórców przebijają z każdego ściegu.

Aktualizacja sukni ślubnej robionej na szydełku @werldpiece : skończony trzeci motek nici#szydełkowanie #slowfashion # szydełkowasukniaślubna # szydełkoweserwetki #modaśrednichrozmiarów#robienie na drutach #koronka #zrównoważonamoda ♬ Orbital - JTHM1987🐼

@moknits ✨ODKRYCIE✨ Czas, krew (dosłownie krew), pot i łzy włożone w wydzierganie mojej sukni ślubnej (w 2 miesiące 😦) są tak surrealistyczne i niepojęte. Jak ja to zrobiłam? Ale jeśli mnie znacie, uwielbiam wyzwania. Jestem zakochana w tej sukni. A wspomnienia, które powstaną, gdy ją nosiłam, zostaną ze mną na całe życie 🤍 #odkryciesukniślubnej #bridetok #fyp #ślubtiktok #sukniaślubna ♬ Originalton - Pepe🧿

Bezwarunkowa duma z noszenia własnego dzieła

Podczas gdy cały świat jest zafascynowany tymi „staromodnymi” hobby, kobiety uprawiają sztukę szydełkowania nie po to, by zająć palce w metrze, ale by mieć na ołtarzu suknię odzwierciedlającą ich osobisty styl. Mogły powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej pracowni, ale chciały włożyć w to całe serce i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu tego wyjątkowego dzieła. Dla nich zaprojektowanie wzoru, uszycie ubrania prosto z wyobraźni i dodanie własnego podpisu miało niemal symboliczny wymiar.

Jest satysfakcja z obserwowania, jak sukienka ożywa z każdym ruchem palców, uczucie wdzięczności z każdym ściegiem i bezgraniczna przyjemność noszenia naprawdę wyjątkowej sukni. Po trzech miesiącach ciężkiej pracy, wcielając w życie sukienkę, którą naszkicowały w zeszycie, wreszcie mogą wsunąć nogi do czegoś, co przypomina szkatułkę na biżuterię. A każda sukienka z hashtagiem #DIY aż kipi oryginalnością. Niektóre są sznurowane z tyłu wstążkami, inne zakończone haftowanymi falbanami. Jeszcze inne wyglądają, jakby wyszły prosto z powieści sióstr Brontë z ich dramatycznymi rękawami i kunsztownymi ażurowymi wzorami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o romantyczną kreację od @moknits, wykończoną perłowymi koralikami, czy o tę od @threesidestitch, inspirowaną naturą, z trenem przypominającym korzenie, wszystkie te szydełkowe suknie ślubne odzwierciedlają to samo pragnienie wolności.

@highlevelsylvie Na szczęście usunęła wszystkie media społecznościowe! 😏 Niech rozpocznie się druga część wyprawy z szydełkową suknią ślubną! ♬ Candle & Cream - bullbeauty

Sposób na odzyskanie swojego ciała, z dala od presji społeczeństwa.

Za wyborem ręcznie robionych sukienek kryje się pragnienie odzyskania kontroli nad sylwetką, zbyt często kształtowaną przez trendy i dyktat branży ślubnej. Te kobiety nie chcą wpasować się w suknię zaprojektowaną tak, by spełniać oczekiwania innych. Wyobrażają sobie kreację, która odzwierciedla ich pragnienia, sylwetkę i historię. Nie wymagają, by ich ciała dopasowywały się do istniejącego projektu; tworzą suknię, która dopasowuje się do nich.

W świecie, w którym panna młoda zostaje niekiedy sprowadzona do idealnego wizerunku, zamrożonego w szeregu niezmiennych kodów, szydełkowanie staje się delikatnym sposobem na uwolnienie się od konwencji. Każda „niedoskonałość” opowiada historię godziny spędzonej na pracy, każdy motyw świadczy o konkretnej intencji. Drobne nieprawidłowości, które można by skorygować w produkcji przemysłowej, stają się tu cennymi świadectwami dzieła stworzonego z cierpliwością i pasją.

Ten trend ukazuje również inną relację z małżeństwem. Zamiast postrzegać suknię jedynie jako strój towarzyszący ceremonii, projektanci przekształcają ją w prawdziwą, emocjonalną pamiątkę. Nie zakładają białej sukni tylko w tym wyjątkowym dniu: noszą tygodnie refleksji, wieczory spędzone na szydełkowaniu, przezwyciężane wątpliwości i ekscytację związaną z obserwowaniem, jak efekt osobistej wizji wyłania się, rząd po rzędzie.

A co, jeśli najpiękniejszym symbolem tego wielkiego dnia nie będzie idealna suknia z prestiżowego atelier, lecz taka, na której odcisną się ślady rąk kobiety, która ją nosi?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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