W wieku 24 lat ta Francuzka świętuje symboliczny ślub z postacią z mangi, co wzbudza kontrowersje.

Lucie (@hikari_sunshine na TikToku), 24-letnia Francuzka mieszkająca w Tokio, zorganizowała symboliczną ceremonię z Mami Nanami, fikcyjną postacią ze słynnego anime „Rent-a-Girlfriend”, w kaplicy w Okayamie 13 grudnia 2025 roku. Absolwentka Sciences Po Paris i od dzieciństwa pasjonująca się kulturą japońską, w pełni akceptuje ten nieformalny związek , który dzieli sieci społeczne.

Pasja zrodzona w japońskim dzieciństwie

Pochodząca z południa Francji, o belgijskich korzeniach, Lucie odkryła Japonię jako dziecko podczas rodzinnych podróży i nauki języka w liceum. W 2018 roku anime „Rent-A-Girlfriend” urzekło ją postacią Mami, manipulującej i niezależnej antagonistki, która przeczy stereotypom haremu. Jako kompulsywna kolekcjonerka gadżetów (figurek, plakatów, pluszaków), Lucie organizuje symboliczne spotkanie w 2023 roku, aby uczcić ich wirtualną rocznicę.

Kontrastujące reakcje: nienawiść i wsparcie

Skontaktowana przez Sun Euro, firmę specjalizującą się w ślubach pozorowanych, Lucie świętowała swój „ślub” w białej sukni w kaplicy w Okayamie, a jej rodzice oglądali go na Zoomie. Wydarzenie, którym podzieliła się z 20 000 obserwujących ją na Instagramie i 24 000 na TikToku, wywołało 1000 nienawistnych komentarzy w ciągu 24 godzin, ale także zainspirowało fanów oshikatsu (miłości do fikcyjnych idoli). Pomimo obelg, Lucie wytrwała: „Nie byłam psychicznie przygotowana na ujawnienie, ale nie przestanę go kochać. To jak być zakochaną w kimś w prawdziwym życiu”.

Wolność emocjonalna i ograniczenia społeczne

Ten przypadek ilustruje japońskie oshikatsu, gdzie miłość do fikcyjnych postaci staje się rytuałem społecznym. Lucie uosabia wartości samoekspresji w obliczu osądu: „Mami dodaje mi energii każdego dnia”. Choć świadoma jednostronnego charakteru historii i obaw o zakończenie mangi, domaga się swojego prawa do „kochania bez ograniczeń, nie raniąc innych”.

Pomijając kontrowersje, historia Lucie (@hikari_sunshine na TikToku) stawia pytania o nasz stosunek do miłości, wyobraźni i norm społecznych. Niezależnie od tego, czy postrzegamy to jako ekscentryczność, czy uzasadnione żądanie, jej działanie ukazuje przede wszystkim społeczeństwo w trakcie redefiniowania swoich ram emocjonalnych, gdzie osobista ekspresja staje się, bardziej niż kiedykolwiek, aktem politycznym.