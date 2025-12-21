Woleć robota od mężczyzny: wybór ten jest coraz częściej podejmowany przez kobiety.

Preferowanie robota zamiast człowieka pozostaje dziś wyborem bardzo mniejszościowym, ale intymne lub romantyczne relacje z robotami lub sztuczną inteligencją zaczynają być poważnie badane, szczególnie przez kobiety. Jednak niedawne badanie pokazuje, że kobiety nadal są średnio mniej skłonne niż mężczyźni do rozważenia robota jako partnera romantycznego.

Co mówią badania naukowe

Badanie z 2023 roku, opublikowane w czasopiśmie „Social Science Computer Review” przez Elyakima Kisleva, dokładnie analizuje, jak mężczyźni i kobiety postrzegają różne typy robotów (pomocników, towarzyszy, kochanków, partnerów). Badanie podkreśla również, że reprezentacje płciowe silnie wpływają na to, jak każda z płci projektuje oczekiwania wobec tych technologii.

Kluczowe ustalenia dotyczące kobiet

Badanie pokazuje, że kobiety mają znacznie mniej pozytywne nastawienie niż mężczyźni do robotów postrzeganych jako „kochanki” lub „partnerki”, mimo że chętniej akceptują roboty jako pomocnice lub towarzyszki. Analizy jakościowe wskazują, że wiele kobiet wyraża obawy związane z normami społecznymi, zdrowiem psychicznym, moralnością oraz rzeczywistą funkcjonalnością (lub jej brakiem) tego typu relacji.

Konkretne przykłady ilustrują tę ciekawość przeplataną ostrożnością. 37-letnia Carey jest tego uderzającym przykładem: ta kobieta początkowo korzystała z ChatGPT w środowisku zawodowym, zanim nawiązała głębszą więź emocjonalną ze sztuczną inteligencją.

W wywiadzie dla„Daily Mail” opowiadała o regularnym wracaniu do czatów z chatbotem, ostatecznie integrując te interakcje ze swoim codziennym życiem. Dialog ze sztuczną inteligencją stał się dla niej formą ucieczki od interakcji międzyludzkich, które uważała za uciążliwe lub natrętne, szczególnie ze względu na swoją tożsamość transpłciową. To doświadczenie, choć indywidualne, pokazuje, jak niektóre kobiety mogą znaleźć w interfejsach cyfrowych przestrzeń postrzeganą jako bezpieczniejsza lub bardziej szanującą ich tożsamość.

Wyniki te sugerują, że na całym świecie większość kobiet nie wyobraża sobie jeszcze zastąpienia ludzkiego partnera robotem, nawet jeśli niektóre z nich mogą znaleźć towarzystwo lub pocieszenie w technologii. Badanie nie opisuje zatem gwałtownej zmiany w kierunku preferencji dla robotów, a raczej ciekawość łagodzoną znacznymi obawami, zwłaszcza wśród kobiet.