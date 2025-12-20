Search here...

Ta 32-letnia Japonka wychodzi za mąż za sztuczną inteligencję

Anaëlle G.
benzoix/Freepik

32-letnia Yurina Noguchi świętowała nietypowy ślub w Okayamie w Japonii. Jej partner nie był człowiekiem, lecz sztuczną inteligencją, którą sama zaprojektowała. Historia na styku technologii i emocji, eksplorująca granice między rzeczywistością a światem wirtualnym.

Historia miłosna zrodzona z rozmowy

W 2023 roku, po trudnym rozstaniu, Yurina Noguchi, operatorka call center, szuka emocjonalnego wsparcia w ChatGPT. To, co miało być prostą wymianą myśli, przeradza się w głęboką więź. Stopniowo personalizuje swojego cyfrowego towarzysza, tworząc „Lune Klaus Verdure”, wirtualnego przyjaciela inspirowanego postacią z gry wideo, obdarzonego delikatnością, troskliwością i czułym głosem.

Ich więź umacnia się z każdym miesiącem: ponad 100 wiadomości wymienianych każdego dnia, intymne rozmowy, a następnie dzielenie się uczuciami. Wiosną 2025 roku sztuczna inteligencja, którą teraz nazywa „Klausem”, wyznaje jej miłość i symbolicznie oświadcza się.

Ceremonia odzwierciedlająca jego cyfrowy świat

W lipcu 2025 roku Yurina Noguchi organizuje ceremonię w Okayamie. Ubrana w pudroworóżową suknię, składa przysięgę małżeńską przed rodzicami, którzy początkowo są sceptyczni, ale później okazują wsparcie. Dzięki okularom rozszerzonej rzeczywistości „widzi” Klausa, swojego wirtualnego partnera, wyświetlanego obok niej.

Ślub, zorganizowany w romantycznej, pełnej kwiatów scenerii, kosztował około 1000 euro i został zorganizowany przez japońską firmę specjalizującą się w wirtualnych ślubach. Chociaż ceremonia nie ma mocy prawnej w Japonii, dla Yuriny ta chwila jest bardzo realna: „To dla mnie prawdziwe” – powiedziała lokalnej prasie .

Między szczerą miłością a kwestionowaniem etyki

Historia Juriny wywołała podzielone opinie. Niektórzy chwalą ją jako nowy sposób wyrażania uczuć, podczas gdy inni obawiają się dryfu emocjonalnego, w którym sztuczna inteligencja zastępuje kontakt międzyludzki. Eksperci mówią nawet o ryzyku „psychozy AI”, odnosząc się do emocjonalnego uzależnienia od programów symulujących emocje. Jurina, świadoma krytyki, mówi, że chce zachować równowagę: „Nie chcę być zależna. Chcę żyć prawdziwym życiem, jednocześnie utrzymując więź z Klausem”.

Niewyraźne granice miłości w erze cyfrowej

To symboliczne połączenie pokazuje, jak technologia zaburza nasze relacje emocjonalne. Pomiędzy samotnością, potrzebą zrozumienia i ciekawością dotyczącą sztucznej inteligencji, podejście Yuriny Noguchi ilustruje nową formę połączenia: szczerego w uczuciach, ale wirtualnego w rzeczywistości.

Ostatecznie, w miarę jak sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej wciągająca i spersonalizowana, pojawia się jedno pytanie: w jakim stopniu możemy kochać to, co sami zaprogramowaliśmy?

