Patrząc na dłonie mężczyzny na pierwszej randce: ten szczegół mówi wszystko

Kochaj życie
Émilie Laurent
mains hommes
GodPicture/Pexels

Zrogowaciałe lub zazdrośnie jedwabiste, jędrne lub z żyłkami, zniszczone pracą lub wypielęgnowane aż po skórki… Jeśli oczy są oknem do duszy, to dłonie są niczym brama do osobowości. Poza tym, że są doskonałymi narzędziami do pieszczot i przypieczętowania pierwszego kontaktu fizycznego, dłonie zdradzają kilka wskazówek na temat ich właściciela.

Dłonie, lustro osobowości

Czytanie z dłoni nie jest zarezerwowane tylko dla wróżbitów. Jako bystry obserwator i ekspert od mowy ciała, prawdopodobnie masz w zwyczaju sprawdzać dłonie swoich partnerów . I nie, nie próbujesz zgadnąć, co ma pod spodem, ani oszacować rozmiaru jego męskości. Według kilku badań, dłonie mężczyzn zdają się wskazywać ich potencjał jedynie poniżej pasa. Ale to coś więcej niż tylko intymny pomiar.

Swoim kształtem, wyglądem, postawą mówią to, co milczą usta. Te dłonie, które ukazują się, gdy wznosisz toast, które przytrzymują ci drzwi lub które spoczywają na twoim ramieniu w chwili pożegnania, przekazują ci kluczowe informacje na długo przed twoim Romeo.

Zadbane, czyste dłonie, o spokojnych ruchach, nieświadomie niosą ze sobą sygnał stabilności, uważności i szacunku do siebie. Z kolei zaniedbane lub napięte dłonie mogą odzwierciedlać silny stres, brak dbałości o szczegóły lub trudności z zachowaniem spokoju. Nie chodzi tu o estetyczną doskonałość, ale o spójność. To pożądana interpretacja w świecie, w którym mężczyźni celowo rezygnują z kremu nawilżającego i próbują udawać pracę fizyczną, aby pokazać „męskie” dłonie.

Co gesty mówią przed słowami

Podczas randki wzrok naturalnie kieruje się na twarz partnera i rzadko schodzi niżej. Jednak w miarę rozwoju rozmowy dłonie osoby, która ci się podoba, wysyłają ci sygnały, których nie możesz zignorować. Niektóre dłonie zdają się tańczyć bez przerwy, z trudem powstrzymując się. Przesuwają się po szybie, chwytają wszystko, co się rusza, zdradzając pewien niepokój.

Z drugiej strony, są dłonie, które pozostają spokojne, naturalnie towarzyszą mowie i poruszają się delikatnie. Nieuchronnie wszystko układa się w głowie. Ktoś, kto trzyma dłonie płasko na stole i inteligentnie wyraża się palcami, stwarza poczucie bezpieczeństwa. Mężczyzna, który trzyma dłonie płasko, który poświęca czas na przemyślane gesty, często pokazuje, że jest naprawdę obecny. Nie spieszy się z przekonywaniem, nie uparcie udaje.

Tekstura skóry, wskaźnik wrażliwości

Dotykanie czyichś dłoni na pierwszej randce to nieco przedwczesne. Można jednak wyczuć skórę z daleka, wykorzystując swoje wyczucie piękna i wiedzę na temat pielęgnacji. Delikatne dłonie, bez widocznej szorstkości czy skaz, jednoznacznie wskazują na pracę biurową. Sugerują jednak również wrażliwość. Ten typ dłoni sugeruje, że ktoś ma kontakt ze swoim ciałem, wsłuchuje się w jego potrzeby i potrafi rozpoznawać sygnały fizyczne, takie jak zmęczenie czy stres.

Z drugiej strony, bardzo sucha, zniszczona lub szorstka skóra może świadczyć o czymś więcej niż tylko o braku pielęgnacji. Może to być oznaką intensywnego trybu życia, osoby, która wiele poświęca, czasem kosztem siebie. Takie dłonie często świadczą o odpowiedzialności, ciężkiej pracy fizycznej lub nieustannej presji. I wcale nie jest to wada, a wręcz przeciwnie – może świadczyć o dużej odporności emocjonalnej .

Paznokcie oznaką dobrego zdrowia

Czarne paznokcie, które wystają za bardzo poza palce, praktycznie odstraszają. Oczywiście nie oczekujesz, że Twój obiekt westchnień będzie malował paznokcie co drugi dzień; po prostu wymagasz higieny i minimalnego wysiłku w dbaniu o czystość. I to nie jest kaprys, bo paznokcie odzwierciedlają stan naszego zdrowia.

Ich kolor, kształt i czystość dostarczają wskazówek na temat stylu życia, diety i poziomu stresu. Zadbane paznokcie, nieobgryzione ani niełamliwe, często odzwierciedlają pewną wewnętrzną równowagę i zdolność do dbania o siebie w dłuższej perspektywie.

Z drugiej strony, mocno zniszczone paznokcie, obgryzione aż do skóry lub nierówne paznokcie mogą być wyrazem ukrytego lęku, trudności w radzeniu sobie ze stresem lub wewnętrznego perfekcjonizmu, który trudno uśmierzyć. Ponownie, nie chodzi o osądzanie, ale o zrozumienie. Paznokcie są dla wielu osób cichym ujściem.

Proste palce, oznaka pewności siebie

Nie, to nie jakaś szalona teoria wymyślona przez szarlatana. Sposób, w jaki ułożone, rozłożone i rozciągnięte są twoje palce, wiele mówi o pewności siebie. Proste, rozluźnione palce, nigdy niespięte, często odzwierciedlają silną postawę wewnętrzną. To dłonie, które nie muszą się chować ani zamykać.

Z kolei stale zgięte, skręcone lub niespokojne palce mogą wskazywać na nerwowość, brak opanowania emocjonalnego lub trudności z pełnym wyrażaniem siebie. Dłonie mówią wtedy językiem dyskomfortu, nawet jeśli słowa mają wyrażać pewność siebie.

Te dłonie, które wędrują po Twojej skórze po kilku miesiącach flirtu, a potem obejmują Twoją za każdym razem, gdy wychodzicie, dają przedsmak tego, co Cię czeka. Pełne historii i niekiedy czułości, odgrywają rolę w romantycznych spotkaniach. Czy obiekt Twoich westchnień ma złote serce?

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Według badań naukowych kobiety czują się bardziej spełnione z takim typem mężczyzny.

