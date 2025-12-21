Jak wynika z niepokojących badań, to właśnie w tych zawodach niewierność jest zjawiskiem powszechnym.

Niektóre zawody zdają się stwarzać środowisko sprzyjające niewierności romantycznej, ale należy pamiętać, że sama praca nie „tworzy” niewierności. To przede wszystkim sytuacje, w których bliskość, stres lub nietypowe godziny pracy sprzyjają bardziej intymnym relacjom. Niedawne brytyjskie badanie rzuca światło na te trendy, przedstawiając zaskakujące dane.

Brytyjskie badanie, które wywołuje poruszenie

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono ankietę wśród 3800 uczestników, aby zrozumieć zjawisko pozamałżeńskich romansów w miejscu pracy. Respondentów zapytano o wcześniejsze związki z kolegami z pracy, a około 20% przyznało się do zdrady w tym kontekście. Celem badania nie było stygmatyzowanie konkretnych zawodów, lecz raczej statystyczne zidentyfikowanie środowisk, w których tego typu niewierność jest najpowszechniejsza. Odpowiedzi były anonimowe, co zwiększa szczerość wyznań, ale jednocześnie pozostały subiektywne i niewyczerpujące.

Sektory, w których niewierność jest częstsza

Przedstawiciele handlowi są na szczycie listy. Regularne podróże, lunche biznesowe i spotkania z klientami tworzą środowisko, w którym nieformalna bliskość i interakcje społeczne są stałe. To zwielokrotnia możliwości budowania relacji, które czasami wykraczają poza sferę zawodową, zauważają autorzy badania.

Zaraz za nimi, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia również plasują się wśród zawodów, w których częściej zgłaszane są niespójności. W tych zawodach nieregularne godziny pracy, praca zespołowa i emocjonalne natężenie interakcji sprzyjają zaufaniu i koleżeństwu, które czasami może przerodzić się w nieoczekiwaną intymność, wyjaśnia badanie.

Do 10 sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem należą również:

Transport i logistyka

Gościnność, catering, imprezy

Inżynieria i przemysł

Nieruchomości i budownictwo

Rachunkowość, bankowość i finanse

Informatyka

Siły Zbrojne

Badania wskazują, że takie środowiska często mają wspólne cechy: nieregularne godziny pracy, silną spójność zespołu i sytuacje, w których stres lub zmęczenie mogą zbliżyć do siebie ludzi.

Zawody, w których rozbieżności zdarzają się rzadziej

Z drugiej strony, niektóre zawody wydają się mniej narażone. Sektor naukowy i farmaceutyczny znajdują się na szczycie listy zawodów uznawanych za najbardziej „lojalne”. Na kolejnych miejscach plasują się doradztwo, zarządzanie oraz organy ścigania i bezpieczeństwa.

Wyjaśnienia są różne: bardziej regularne godziny pracy, surowe kodeksy etyczne, sformalizowana kultura korporacyjna lub po prostu mniej nieformalna bliskość między współpracownikami. W takich kontekstach interakcje pozostają bardziej profesjonalne, a możliwości na intymność emocjonalną są bardziej ograniczone.

To tylko ankieta, a nie coś nieuniknionego.

Należy pamiętać, że trendy te nie definiują „typowych profili” osób niewiernych. Ujawniają one ryzykowne konteksty: częste podróże, długie godziny pracy, nocne zmiany, spożywanie alkoholu podczas imprez firmowych czy radzenie sobie ze stresem poza domem. W takich sytuacjach współpracownicy mogą stać się ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego, a niektóre relacje mogą wykraczać poza sferę zawodową, zwłaszcza jeśli para przeżywa trudności.

Co więcej, autorzy badania podkreślają, że jest to ankieta oparta na samoocenie. Odpowiedzi mogą być stronnicze, a niektóre sektory mogą być nadreprezentowane lub niedoreprezentowane. Dlatego nie należy oceniać wierności w miłości wyłącznie na podstawie wykonywanego zawodu.

Ostatecznie, dla pary kluczem nie jest unikanie pewnych zawodów, ale jasna komunikacja na temat granic i zaufania. Szczerość, słuchanie i wzajemny szacunek pozostają prawdziwymi filarami zachowania intymności i wierności, niezależnie od wybranej ścieżki kariery.