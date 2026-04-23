Były piłkarz reprezentacji narodowej zostaje zastępcą komendanta straży pożarnej

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Michelle Hickmott, była reprezentantka Anglii w rugby, szykuje się do kolejnego ważnego kroku w swojej karierze, obejmując stanowisko zastępcy szefa departamentu straży pożarnej i ratowniczej w Wielkiej Brytanii. Po karierze sportowej przeszła do obrony cywilnej, w której pracuje od kilku lat.

Od angielskiej reprezentacji do remiz strażackich

Przed zmianą kariery Michelle Hickmott grała na pozycji obrończyni i została wybrana do kobiecej reprezentacji Anglii w piłce nożnej, zdobywając jeden występ w reprezentacji. Grała również w kilku klubach angielskiej ligi kobiet, rozwijając solidną karierę sportową, zanim zakończyła karierę zawodową.

Stopniowe przejście do służb ratunkowych

Po zakończeniu kariery sportowej wstąpiła do straży pożarnej i ratowniczej, gdzie systematycznie awansowała. Zajmowała różne stanowiska operacyjne i szkoleniowe, w szczególności w kilku regionalnych służbach i instytucjach specjalistycznych. Jej doświadczenie obejmuje obecnie kilka lat zarządzania, szkolenia i nadzoru nad zespołami ratowniczymi.

Nominacja na strategiczne stanowisko kierownicze

Jej nominacja na stanowisko zastępcy komendanta straży pożarnej zbiega się z modernizacją służb ratunkowych. Dołącza do personelu brytyjskiej straży pożarnej i ratowniczej, gdzie będzie odpowiedzialna za strategię, organizację operacyjną i zarządzanie zespołem. Ten krok stanowi ważny krok w jej karierze poza sportem.

Postać przejściowa między sportem a służbą publiczną

Ścieżka kariery Michelle Hickmott jest przykładem udanego przejścia byłych sportowców na stanowiska kierownicze w sektorze publicznym. Jej umiejętności zarządzania, dyscypliny i pracy zespołowej, zdobyte na boisku piłkarskim, są często podkreślane w tego typu ścieżkach kariery. Jej nominacja jest postrzegana jako doskonały przykład pomostu między sportem elitarnym a wymagającą karierą cywilną.

Michelle Hickmott, od międzynarodowej sportsmenki do zastępcy komendanta straży pożarnej, uosabia rzadką i inspirującą zmianę kariery. Jej historia uwypukla różnorodność możliwych ścieżek kariery po uprawianiu sportów wyczynowych oraz rosnącą liczbę osób z doświadczeniem sportowym na stanowiskach kierowniczych w służbie publicznej.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Została prawniczką mając 17 lat, po tym jak w wieku 13 lat rozpoczęła studia prawnicze.
Narciarstwo wodne: od dziecka jeździ na wodzie, dziś jest jedną z najlepszych na świecie

