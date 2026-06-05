Podczas ceremonii ukończenia szkoły ta studentka daje pokaz, a nagranie staje się viralem

Odebranie dyplomu, zejście po kilku schodkach na scenę… i nagły wybuch tanecznego szaleństwa, którego kulminacją był salto w tył przy gromkich brawach. Sekwencja, nagrana w Baton Rouge w Luizjanie (USA), natychmiast stała się viralem w mediach społecznościowych.

Chwila czystej radości

19 maja 2026 roku A'Myria Marquee miała odebrać dyplom podczas uroczystości ukończenia szkoły średniej GEO Next Generation w Baton Rouge. Ledwo to zrozumiała, gdy rzuciła się w improwizowany, szalony i radosny układ taneczny, wywołując oklaski i śmiech całej sali. Wisienką na torcie był perfekcyjnie wykonany salto w tył w samym środku tańca.

Teledysk szybko stał się viralem w mediach społecznościowych, gdzie obejrzały go setki tysięcy wzruszonych internautów. Ten zaraźliwy wybuch radości delikatnie przypomina, jak bardzo te chwile zasługują na celebrację.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brittney Ford (@poeticpaige35)

Znacznie więcej niż dyplom: wyjątkowa ścieżka kariery

Za tą spontaniczną sceną kryje się prawdziwy tor przeszkód. W swoich mediach społecznościowych A'Myria Marquee wyjaśniła, że nie tylko „uzyskała dyplom ukończenia szkoły średniej”, ale również „tytuł associate degree” – amerykański odpowiednik dwuletnich studiów licencjackich.

W praktyce młoda kobieta rozpocznie więc studia na trzecim roku (trzecim roku), łamiąc wszelkie normy dla swojej grupy wiekowej. W swoim celebrującym wpisie podkreśliła, że pragnie złożyć hołd swojej matce. „Dziękuję Ci, Mamo, za to, że zawsze we mnie wierzyłaś, wspierałaś mnie i motywowałaś do codziennego rozwoju. Nic z tego nie byłoby możliwe bez Ciebie” – napisała, wręczając Purpurowe Serce.

Nauczyciel emocji za kamerą

Film wywołał tak głęboki oddźwięk, po części dzięki osobie, która go nakręciła: Brittney Ford, nauczycielce A'Myrii Marquee od pierwszej klasy. Podzieliła się tą chwilą na swoim koncie na Instagramie, dodając serdeczny wpis.

„Ford będzie cię kochał na zawsze… wiesz, że płaczę!” – napisała, podkreślając swój przekaz falą czerwonych serduszek. Widok ucznia, którego znasz od dzieciństwa, osiągającego taki kamień milowy, jest bezcenny – i to widać w każdej sekundzie filmu, który z kolei stał się wyznaniem miłości między nauczycielką a jej byłym uczniem.

Swoim tańcem i niespodziewanym saltem A'Myria Marquee zrobiła o wiele więcej niż tylko świętowanie swojego dyplomu: przekształciła zwykłą ceremonię w czystą aluzję do dzielonej radości i przypomniała wszystkim, że nawet najlepsza podróż akademicka jest nic nie warta bez radości, jaką się w nią wkłada.