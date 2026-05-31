Zmęczona cotygodniowym płaceniem czynszu, ta para zdecydowała się zamieszkać w kamperze.

A gdyby wolność można było znaleźć na zaledwie kilku metrach kwadratowych na kółkach? Na to ryzyko podjęli się Kath Cross i Stuart Hall. Zmęczona wydawaniem większości dochodów na mieszkanie, ta Brytyjka postanowiła radykalnie zmienić swoje życie, dołączając do partnera w przerobionym kamperze . Od tego czasu para podróżuje po drogach Europy i daleko poza nią.

Od codziennej rutyny do życia koczowniczego

W 2022 roku Kath Cross zaliczyła przełomowy moment. Po wyprowadzce córek z domu zdała sobie sprawę, że czteropokojowe mieszkanie nie spełnia już jej potrzeb. Koszty wynajmu stanowiły ogromne obciążenie dla jej budżetu. Zamiast kontynuować pracę głównie po to, by opłacić mieszkanie, postanowiła sprzedać swoje rzeczy i rozpocząć prostszy styl życia. Następnie dołączyła do Stuarta Halla w jego kamperze, pragnąc stawiać doświadczenia ponad dobra materialne.

Kompaktowy dom, ale pełen możliwości

Ich nowym domem jest przebudowany 7,5-metrowy van Mercedes Sprinter. W tej zoptymalizowanej przestrzeni wszystko znalazło swoje miejsce: sypialnia, kuchnia, miejsce do pracy i salon. Przeprowadzka z dużego domu do domu mobilnego nieuchronnie wymaga pewnych adaptacji. Jednak, jak twierdzą, szybko odnaleźli równowagę. Dla nich komfort nie mierzy się już metrami kwadratowymi, ale swobodą ruchu i jakością życia.

Ponad 40 000 kilometrów przygód

Od momentu wyruszenia Kath i Stuart przemierzyli ponad 40 000 kilometrów, przemierzając około piętnastu krajów. Ich podróż zaprowadziła ich od dzikich krajobrazów Szkocji, przez drogi kontynentalnej Europy, aż po Bałkany. Jednym z ich najbardziej niezapomnianych przeżyć jest odkrycie Sahary – marzenie Kath pielęgnowane przez wiele lat. Każdy cel podróży staje się okazją do odkrywania nowych kultur, poznawania lokalnych mieszkańców i życia we własnym tempie.

Kontrolowany budżet

Wbrew powszechnemu przekonaniu, ten koczowniczy tryb życia jest dla nich tańszy niż ich poprzedni. Para wydaje od 900 do 1200 funtów miesięcznie na pokrycie wszystkich swoich potrzeb, co daje około 1050 do 1400 euro. Znaczną część tego budżetu przeznaczają na paliwo, niezbędne do podróży. Mimo to ich wydatki pozostają niższe niż czynsz, który Kath płaciła co tydzień.

Historia narodzona na szlakach

Kath i Stuart poznali się w 2021 roku w klubie turystycznym w południowej Walii. Ich wspólna pasja do spędzania czasu na świeżym powietrzu szybko ich połączyła. W ciągu pierwszego wspólnego roku zdobyli ponad sto brytyjskich szczytów. Długa podróż kamperem Stuarta do Szkocji ostatecznie przekonała Kath, że to życie pełne przygód jest dla niej.

Wybór wolności zamiast akumulacji

Z biegiem lat Kath wypracowała sobie osobistą perspektywę na temat roli przedmiotów w naszym życiu. Stopniowe porządkowanie, jak twierdzi, przyniosło jej głębokie poczucie ulgi i niezależności. Celem pary nie jest posiadanie coraz większej ilości rzeczy, ale stworzenie codziennego życia, które odzwierciedla ich osobowość. Ta filozofia jest coraz bardziej atrakcyjna dla osób poszukujących elastyczności i wzbogacających doświadczeń.

Dziś Kath i Stuart kontynuują swoją podróż, dzieląc się swoimi przygodami poprzez swoją firmę zajmującą się tworzeniem treści, zwaną „Vanavigation”. Cztery lata po wyruszeniu w podróż nadal eksplorują świat z tym samym przekonaniem: czasami zmniejszenie przestrzeni życiowej może znacznie poszerzyć horyzonty.