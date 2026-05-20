Kelnerka ranna w twarz podczas swojej zmiany: nagranie szokuje internautów

Napaść w biały dzień w kawiarni w Melbourne w Australii wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. 25 kwietnia 2026 roku, w Dzień Anzac, 19-letnia francuska kelnerka Anaïs Poupon została ranna w twarz przez przechodnia, gdy niosła jedzenie do stolika na tarasie. Nagranie z monitoringu, niedawno opublikowane w internecie przez lokal, zostało obejrzane miliony razy, wywołując powszechne oburzenie i falę solidarności.

Fakty: napaść, do której doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych

Do ataku doszło około godziny 13:00 przed kawiarnią La Vallée, położoną przy Keilor Road w dzielnicy Essendon w północno-zachodnim Melbourne. Nagranie z monitoringu, opublikowane przez lokal, pokazuje młodą kelnerkę wychodzącą z kawiarni z trzema talerzami, aby obsłużyć klientów siedzących na tarasie. Przechodząca obok kobieta nagle uderza w spód talerzy, które uderzają kelnerkę w twarz, a następnie rozbijają się o podłogę. Przechodzień odchodzi, nie zwalniając kroku, pozostawiając młodą kobietę ranną i w szoku.

Film, który wywołał poruszenie w Australii

Kawiarnia La Vallée opublikowała zdjęcia na swoim koncie na Instagramie, prosząc świadków: „Pomóżcie nam zidentyfikować tę kobietę”. Nagranie szybko podchwyciły liczne australijskie i międzynarodowe media. Według właściciela kawiarni, Josha Rabiego, jego kelnerka weszła do środka płacząc, ranna i cała pokryta jedzeniem. Wyraził on oburzenie brutalnością zdarzenia, nazywając je niezrozumiałym.

Zeznanie Anaïs Poupon

W wywiadzie dla australijskiego programu A Current Affair, Anaïs Poupon opowiedziała oszołomioną historię. „Widziałam, że mam połamane zęby i dużo krwi” – zeznała młoda kelnerka. Według niej, napastnik powiedział jej : „To twoja wina”, zanim odszedł. „Powiedziałam jej: »Co? Nic nie zrobiłam. Po prostu wykonuję swoją pracę. Nie, przepraszam, ale to nie moja wina«” – relacjonowała. Anaïs Poupon wyjaśniła, że początkowo bała się utraty zębów, ale uspokoiło ją otrzymane leczenie. Jej matka, która pozostała we Francji, powiedziała, że była „bardzo zmartwiona” po ataku.

Trwa dochodzenie

Policja stanu Wiktoria potwierdziła wszczęcie śledztwa. Śledczy starają się zidentyfikować kobietę widoczną na nagraniu z monitoringu. Według oficjalnego oświadczenia australijskich mediów , podejrzana miała na sobie czarny top z długim rękawem, jasnoniebieskie dżinsy, okulary przeciwsłoneczne i srebrny naszyjnik z wisiorkiem. Miała przy sobie plastikowe butelki po mrożonej kawie i czarną kurtkę. Władze apelują do wszystkich osób posiadających informacje o zgłoszeniu się.

Szeroki ruch lokalnej solidarności

Atak wywołał falę wsparcia w Melbourne. Pobliska klinika stomatologiczna Healthy Smiles zaoferowała nawet bezpłatne pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego młodej kelnerki. Inne firmy również zaangażowały się w akcję: restauracja zaoferowała darmowy obiad, a klub jiu-jitsu roczne członkostwo w zajęciach samoobrony. Lokalny biznesmen, Adrian Portelli, ogłosił nagrodę w wysokości 5000 dolarów australijskich za informacje prowadzące do identyfikacji napastnika. Tymczasem, kampania na GoFundMe, zainicjowana przez przyjaciółkę ofiary, Anaïs Poupon, pozwoliła zebrać kilka tysięcy dolarów na pokrycie kosztów leczenia i rekonwalescencji.

Oświadczenie, które rzuca wyzwanie branży restauracyjnej

Incydent wywołał również publiczną reakcję Johna Harta, prezesa Restaurant and Catering Australia, który potępił go jako „niedopuszczalny atak” na osobę wykonującą po prostu swoją pracę. Podkreślił, że pracownicy branży hotelarskiej odgrywają kluczową rolę w życiu lokalnej społeczności i nigdy nie powinni być narażeni na takie akty. Atak ten ponownie zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa personelu obsługi, który jest szczególnie narażony ze względu na interakcje z klientami.

Chociaż Anaïs Poupon mogła już wrócić do pracy, przyznała, jak twierdzi jej rodzina, że po tym traumatycznym doświadczeniu zamierza opuścić kraj. Poza szokiem wywołanym przez te zdjęcia, sprawa ta uwypukliła zarówno bezbronność młodych pracowników zagranicznych, jak i zdolność społeczności do zjednoczenia się wokół ofiary bezpodstawnej przemocy.