Search here...

„Kryzys cyfrowy” w Indiach: wielu młodych ludzi ucieka z mediów społecznościowych

Społeczeństwo
Léa Michel
Photo d'illustration : teksomolika/Freepik

Media społecznościowe, od dawna uważane za „okna na świat” i symbole wolności, tracą na atrakcyjności dla części indyjskiej młodzieży. Coraz częściej młodzi dorośli z pokolenia Z decydują się na dystansowanie się od nich – nie po to, by odciąć się od świata, ale by odzyskać nad nim kontrolę.

Połączone pokolenie… ale pozostające w tyle

Dla wielu młodych Hindusów minęły już czasy, gdy dzielenie się każdą chwilą życia było źródłem przyjemności. Dziennikarka z „Indian Express” wspomina, jak przez trzy lata usuwała swoje konta: „Czułam się wolna, spokojna i panowałam nad swoim życiem”. Wracając do sieci z ciekawości, szybko zdała sobie sprawę, że nie odczuwa już potrzeby obnażania się.

To uczucie podziela wielu: życie bez eksponowania siebie jest teraz postrzegane jako akt dobrego samopoczucia, a nawet oporu. Według 26-letniego Viveka Rawata, specjalisty ds. PR, odłączenie się od ekranów przyniosło wyraźnie pozytywne efekty: „Ograniczenie niepotrzebnej ekspozycji na treści cyfrowe i presji społecznej pomogło mi skupić się na sobie”.

Perwersyjny efekt ciągłego inscenizowania

Media społecznościowe niegdyś pozwalały młodym Hindusom wyrażać swoje opinie, emocje i marzenia. Wielu uważa, że ta wolność stała się ograniczeniem. Nieustannie oceniani przez wirtualną i anonimową publiczność, wielu doświadcza emocjonalnego wyczerpania. Hiperłączność i nieustanne poszukiwanie aprobaty doprowadziły do poczucia wypalenia psychicznego, które obserwują teraz nawet specjaliści zdrowia psychicznego.

Odzyskaj kontrolę nad swoim wizerunkiem

Pokolenie Z dorastało w świecie, w którym ich wartość często ocenia się na podstawie opinii innych. Ta ciągła ekspozycja – czy to ze strony rodziców, przyjaciół, czy obserwatorów – ukształtowała sposób życia pod presją, w społeczeństwie, które wymaga wydajności i perfekcji. Dziś sytuacja się zmienia. Ci młodzi ludzie pragną na nowo odkryć intymną autentyczność, wolną od filtrów i cyfrowej weryfikacji. Bycie sobą, nawet poza kamerą, staje się aktem równowagi i dobrego samopoczucia psychicznego.

Wycofując się z mediów społecznościowych, młodzi Hindusi nie porzucają internetu całkowicie; odzyskują swoją obecność online. Zamiast eksponować swoje codzienne życie, stawiają na prywatną wymianę zdań, naukę oraz bardziej dyskretne i selektywne korzystanie z internetu. Ten „kryzys cyfrowy” może oznaczać koniec jednej ery – ery nadmiernej ekspozycji – i początek kolejnej, opartej na wolności wyboru tego, co pozostaje niewidoczne.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Dysmorfia finansowa”: mało znane zaburzenie, które zaburza Twój stosunek do pieniędzy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Dysmorfia finansowa”: mało znane zaburzenie, które zaburza Twój stosunek do pieniędzy

Zarabiasz dobrze, a mimo to lęk finansowy podąża za Tobą niczym cień. Czujesz się winny po każdym zakupie...

„Powinieneś ściąć włosy”: Po czterdziestce to są słowa, których nie chcemy już słyszeć

Świętowanie czterdziestki powinno być czymś naturalnym, ale w życiu codziennym, a także w kontekście zawodowym i towarzyskim, pewne...

„Zaczęłam tańczyć klasycznie w wieku 37 lat”: jej historia podważa utarte schematy

Twórczyni treści @leblogdeneroli udostępniła niedawno na Instagramie nagranie, które poruszyło tysiące osób. Widać ją w trykocie i balerinach,...

Udowodnij, że „żyjesz”: dziwny sukces chińskiej aplikacji

To aplikacja o dość zagadkowej nazwie: „Czy nie żyjesz?”. Uruchomiona w Chinach w maju 2025 roku, przyciągnęła miliony...

Prezydenci Azji grają razem na bębnach, aby wysłać mocny przekaz

Dwóch azjatyckich przywódców trafiło ostatnio na pierwsze strony gazet: premier Japonii i prezydent Korei Południowej, obaj utalentowani perkusiści,...

Dlaczego Finowie są szczęśliwsi w pracy niż inni?

Finlandia fascynuje od kilku lat dzięki wysokiemu poziomowi ogólnego zadowolenia, a świat pracy nie jest wyjątkiem od tej...

© 2025 The Body Optimist