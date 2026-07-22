Wiele lat później dotrzymał obietnicy złożonej swojemu przyjacielowi z dzieciństwa, który miał zespół Downa.

Społeczeństwo
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Gonzalo 8a / Pexels

Niektóre obietnice z dzieciństwa przetrwają próbę czasu, nie tracąc na wartości. Obietnica Bena Mosera złożona jego przyjaciółce Mary Lapkowicz jest pięknym przykładem: siedem lat po jej złożeniu przekształcił ją w niezapomniane wspomnienie.

Przyjaźń, która zaczęła się na szkolnych ławkach

W szkole podstawowej najpiękniejsze historie zaczynają się czasem w najprostszych chwilach. Tak właśnie Ben Moser poznał Mary Lapkowicz, koleżankę z zespołem Downa. Szybko nawiązała się między nimi naturalna więź, oparta na zabawach, uśmiechach i wspólnych chwilach zarówno w klasie, jak i na placu zabaw. Ben, daleki od postrzegania różnic jako przeszkody, powitał Mary z życzliwością i spontanicznością. Podczas trzech lat spędzonych razem w szkole podstawowej opiekował się nią, zachęcał ją i dbał o to, by w pełni uczestniczyła w zajęciach z innymi uczniami.

Spojrzenie nauczyciela, świadka pięknej więzi.

Ich nauczycielka, Tracey Spogli, ma bardzo żywe wspomnienia z tej wyjątkowej relacji. Opowiada, jak często wzruszała ją uwaga, jaką Ben poświęcał swojemu przyjacielowi. Chłopiec instynktownie sprawdzał, co u Mary, angażował ją w zabawy i podchodził do niej, gdy wydawała się nieswojo. Dla jego nauczycielki ta postawa świadczyła już o wielkiej wrażliwości i autentycznej zdolności do troski o innych – rzadkiej cechie, która wkrótce miała zaowocować pamiętną obietnicą.

Obietnica z dzieciństwa, która przetrwała próbę czasu

W czwartej klasie Mary często opowiada o długo wyczekiwanym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych: balu maturalnym. Już marzy o tym wyjątkowym wieczorze, symbolu świętowania, dzielenia się i nowych wspomnień. Mniej więcej w tym czasie Ben uczestniczy w balu maturalnym starszego kuzyna i odkrywa wagę tej chwili. Postanawia złożyć Mary obietnicę: kiedy będą w liceum, sam zabierze ją na bal. Dziecinna obietnica, która mogła zblaknąć z biegiem lat… ale nie dla Bena.

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Różne ścieżki, jedna, zawsze obecna obietnica

Po szkole podstawowej dwaj przyjaciele rozeszli się i uczęszczali do różnych szkół w Pensylwanii (USA). Jak to często bywa w dorastaniu, kontakt stał się rzadszy. Ben kontynuował naukę i został rozgrywającym w swojej drużynie futbolowej. Mary natomiast, w otoczeniu rodziny i przyjaciół, uczyła się w swoim liceum. Gdzieś w głębi duszy Ben jednak dotrzymał obietnicy złożonej kilka lat wcześniej.

Spotkanie, które zmienia wszystko

Chance w końcu spotyka dwójkę przyjaciół na meczu między ich dwoma liceami. Po kilku latach rozłąki spotykają się ponownie, a ich bliska więź naturalnie powraca. Zbliża się bal maturalny, a Ben wie, że nadszedł czas, aby dotrzymać obietnicy. Dla niego ten gest to nic nadzwyczajnego: po prostu chce uszczęśliwić przyjaciela, który zawsze był dla niego ważny.

Aby zaprosić Mary, przygotował miłą niespodziankę: balony z napisem „BAL MATURALNY”. Prosty gest, ale pełen emocji. Mary, która spodziewała się przyjść na imprezę tylko z kilkoma przyjaciółmi, była zaskoczona i zachwycona, przyjmując to wyjątkowe zaproszenie.

Historia, która wywołuje oddźwięk daleko poza ich najbliższym kręgiem.

Matka Bena, Lisa Moser, wyraziła ogromną dumę, będąc świadkiem tego wydarzenia. Podkreśliła hojność syna i jego zdolność do sprawiania, by inni czuli się doceniani. Rodzina Mary również była głęboko poruszona. Jej brat wspominał, że Ben zawsze postrzegał swoją siostrę jako wyjątkową osobę, z własnymi cechami, osobowością i radością życia.

Ostatecznie, tym, co czyni tę historię jeszcze bardziej wzruszającą, jest fakt, że Ben i Mary nie postrzegają siebie jako bohaterów jakiejś wielkiej opowieści. Dla nich ich więź to po prostu piękna przyjaźń zbudowana na szczerości. Ta obietnica dotrzymana po tylu latach przypomina nam o czymś istotnym: najcenniejsze relacje nie zawsze są tymi, które robią największe wrażenie. Często opierają się na życzliwości, szacunku i chęci bycia blisko ludzi, którzy są dla nich ważni.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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