Dlaczego niektórzy ludzie są naturalnie bardziej owłosieni niż inni?

Niektórzy mają obfite owłosienie na ciele, podczas gdy inni nie mają go prawie wcale. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ta różnica nie wynika wyłącznie z poziomu testosteronu. Hormony, genetyka i historia rodzinna odgrywają rolę w kształtowaniu indywidualnego owłosienia na ciele każdej osoby.

Hormony, przewodniki włosów na ciele

Na wzrost włosów wpływają przede wszystkim androgeny, grupa hormonów, do której należy testosteron. Jednak kluczową rolę odgrywa DHT (dihydrotestosteron), bardziej aktywna wersja tego hormonu, wytwarzana przez enzym obecny w organizmie.

Jego rola staje się najbardziej widoczna w okresie dojrzewania. Pod jego wpływem delikatne, puszyste włoski pokrywające ciało mogą przekształcić się w grubsze, ciemniejsze i bardziej odporne włosy w niektórych miejscach, takich jak twarz, klatka piersiowa, ramiona czy plecy. Zaskakujący szczegół: wszyscy, lub prawie wszyscy, posiadamy taką samą liczbę mieszków włosowych. Różnica tkwi zatem nie w ich ilości, ale w rodzaju włosów, które produkują.

Wszystko zależy od wrażliwości mieszków włosowych.

Dlaczego dwie osoby z podobnym poziomem testosteronu nie mają takiej samej ilości włosów na ciele? Odpowiedź leży w mieszkach włosowych. Ich wrażliwość na hormony jest różna u poszczególnych osób, a ta cecha jest w dużej mierze uwarunkowana genetycznie. U niektórych osób mieszki włosowe silnie reagują na androgeny, co sprzyja gęstszemu wzrostowi włosów. U innych reakcja jest znacznie subtelniejsza. Innymi słowy, liczy się nie tylko ilość hormonów, ale także to, jak organizm je interpretuje.

Geny również opowiadają Twoją historię

Historia Twojej rodziny odgrywa kluczową rolę w owłosieniu ciała. Naukowcy zidentyfikowali gen o nazwie EDAR, zaangażowany w powstawanie mieszków włosowych od etapu embrionalnego. Niektóre warianty tego genu wpływają na grubość i strukturę owłosienia ciała. Warianty te występują częściej w niektórych populacjach, co pomaga wyjaśnić, dlaczego owłosienie ciała jest często bardziej widoczne u osób pochodzenia śródziemnomorskiego, bliskowschodniego lub południowoazjatyckiego, a generalnie mniej u osób pochodzenia wschodnioazjatyckiego. Te różnice są po prostu częścią naturalnej różnorodności istot ludzkich.

Bardziej widoczne owłosienie u kobiet: czy to normalne?

Zdecydowanie. U kobiet nadmierne owłosienie ciała jest najczęściej związane z genetyką lub historią rodzinną. To naturalna odmiana, która nie ma wpływu na zdrowie. Jednak w niektórych przypadkach nagły wzrost owłosienia ciała może być związany z zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak zespół policystycznych jajników (PCOS), który prowadzi do zwiększonej produkcji androgenów. Jeśli tej zmianie towarzyszą inne objawy lub pojawia się szybko, najlepiej skonsultować się z lekarzem.

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Naturalna cecha, po prostu

Większe lub mniejsze owłosienie nie świadczy o zdrowiu, kobiecości ani męskości. Ta cecha wynika z subtelnej zależności między genetyką, hormonami i wrażliwością mieszków włosowych.

W rzeczywistości owłosienie ciała jest wyrazem różnorodności biologicznej. Każde ciało ma swoją własną równowagę, ukształtowaną przez dziedziczność i ewolucję. Ta całkowicie naturalna różnica przypomina nam, że nie istnieje jeden sposób bycia, ale wiele wariantów, wszystkie równie normalne.