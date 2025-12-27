Search here...

W Japonii ten przedmiot szkolny przygotowuje dzieci do dorosłości

Społeczeństwo
Anaëlle G.
jcomp/Freepik

A gdyby szkoła nie polegała tylko na gromadzeniu wiedzy, ale także na uczeniu się szacunku do siebie, dbania o siebie i lepszego życia każdego dnia? W Japonii mało znany przedmiot szkolny intryguje i urzeka swoim konkretnym i ludzkim podejściem.

Katei Ka, czyli sztuka uczenia się życia

Katei Ka można przetłumaczyć jako „edukacja w rodzinie i życiu codziennym”. Przedmiot ten, nauczany od szkoły podstawowej do średniej, stanowi integralną część japońskiego programu nauczania. Jego cel jest jasny: ukierunkować dzieci na zdrową autonomię , szacunek do siebie i innych, bez negowania realiów życia codziennego.

Na tych kursach studenci zdobywają podstawowe umiejętności: zarządzania budżetem, organizowania wydatków, podejmowania świadomych decyzji konsumenckich, rozumienia wartości pieniądza i przewidywania przyszłych potrzeb. Nic nie jest teoretyczne ani abstrakcyjne: wszystko jest zaprojektowane tak, aby można je było bezpośrednio zastosować w życiu codziennym.

Katei Ka uczy również, jak utrzymać przyjemną, czystą i funkcjonalną przestrzeń życiową, uwzględniając komfort fizyczny, potrzebę odpoczynku i znaczenie życia w sprzyjającym otoczeniu. To delikatne i troskliwe podejście, w którym każdy zasługuje na szacunek, troskę i uwagę.

Zdrowy stosunek do jedzenia i swojego ciała

Jednym z filarów Katei Ka jest jedzenie. Uczniowie uczą się czytać etykiety, rozumieć wartości odżywcze i przygotowywać proste, zbilansowane posiłki. Celem nie jest kontrolowanie ich ani wzbudzanie poczucia winy, ale rozwijanie spokojnej relacji z jedzeniem.

Kładzie nacisk na słuchanie swojego ciała, szanowanie jego potrzeb i przyjemność jedzenia bez oceniania. Takie podejście promuje pozytywne nastawienie do ciała: każde ciało jest prawowite, godne uwagi i zdolne. Jedzenie staje się aktem dbania o siebie, a nie źródłem stresu.

Przedmiot obejmuje również zarządzanie energią, redukcję odpadów i odpowiedzialną konsumpcję. Uczniowie uświadamiają sobie, że dbanie o planetę oznacza również dbanie o siebie, swoją przyszłość i przyszłość innych.

Niezbędne umiejętności emocjonalne i społeczne

Katei Ka nie ogranicza się do zadań praktycznych. Rozwija również podstawowe umiejętności interpersonalne: współpracę, komunikację, zarządzanie emocjami i szacunek dla różnic. Uczniowie często pracują w grupach, ucząc się wzajemnego słuchania i wspólnego rozwiązywania problemów.

Według badań przeprowadzonych w Japonii w dziedzinie edukacji domowej, przedmiot ten wzmacnia pewność siebie, autonomię i kreatywność. Dzieci czują się bardziej kompetentne, zdolne do działania i mniej bezradne w obliczu codziennych wyzwań. Ta pewność siebie nie jest związana z wynikami ani porównywaniem się z innymi, ale z samoświadomością i akceptacją własnych możliwości, ograniczeń i tempa. To podejście pełne głębokiego szacunku.

A co jeśli nasze szkoły wzięłyby z tego inspirację?

W wielu krajach szkoły wciąż zmagają się z powiązaniem lekcji z realiami dorosłego życia. Katei Ka oferuje alternatywną ścieżkę: holistyczne podejście do edukacji, które traktuje ucznia jako istotę kompletną, z ciałem, emocjami, konkretnymi potrzebami i miejscem w społeczeństwie.

Krótko mówiąc, nauka gotowania, zarządzania pieniędzmi i dbania o swoją przestrzeń życiową i siebie nie jest bynajmniej drugorzędna. To solidny fundament do zbudowania zrównoważonego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. A co, gdyby prawdziwy sukces akademicki oznaczał również dobre samopoczucie i szacunek do samego siebie?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
