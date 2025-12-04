W wieku 88 lat wciąż pracował… aż do momentu, gdy internauci postanowili zmienić jego życie

Ed Bambas, 88-letni amerykański weteran, nadal pracuje w supermarkecie niedaleko Detroit, aby się utrzymać. Stracił emeryturę po bankructwie General Motors w 2012 roku. Jego poruszająca historia, którą podzielił się influencer Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , wywołała ogromną mobilizację w mediach społecznościowych, dzięki kampanii GoFundMe, która zebrała ponad 1,2 miliona dolarów, aby w końcu dać mu „życie, na jakie zasługuje” i zasłużony odpoczynek.
Walka z trudnościami finansowymi
Ed Bambas przeszedł na emeryturę z General Motors w 1999 roku, ale bankructwo w 2012 roku doprowadziło do zawieszenia wypłaty emerytury i utraty ubezpieczenia zdrowotnego, co postawiło go w trudnej sytuacji finansowej. Jego żona, która była wówczas bardzo chora, zmarła siedem lat temu. Od tamtej pory, pomimo podeszłego wieku, pracuje pięć dni w tygodniu, osiem godzin dziennie, aby odbudować swoje życie. „Sprzedałem dom i jakoś daliśmy radę” – zwierzył się w nagraniu, które stało się viralem.
Nieoczekiwana fala hojności
Film Eda Bambasa, stworzony przez Samuela Weidenhofera (@itssozer ) , głęboko poruszył internautów, zdobywając ponad 1,4 miliona polubień i generując tysiące wiadomości wsparcia. Samuel Weidenhofer, który zainicjował zbiórkę, podkreślił: „W niecałe 36 godzin zebraliśmy ponad milion dolarów”, co ilustruje siłę internetowej solidarności. Zebrane pieniądze zostaną przelane na bezpieczne konto, aby weteran mógł cieszyć się nimi w spokoju, wyjaśnił Weidenhofer.
Nadzieja na lepsze życie
Celem tej mobilizacji jest umożliwienie Edowi Bambasowi w końcu życia, o jakim marzył, wolnego od ograniczeń pracy przymusowej. To ogromne wsparcie pokazuje, że społeczności internetowe potrafią przekształcać indywidualne historie w konkretne i pozytywne działania. Ed wkrótce otrzyma tę wspaniałą niespodziankę, która może odmienić bieg jego życia.
Historia Eda Bambasa dobitnie przypomina nam, jak pewne niesprawiedliwości mogą naznaczać całe życie… ale także jak solidarność może wszystko zmienić. W ciągu zaledwie kilku godzin miliony internautów zjednoczyły się, by dać mu to, czego system mu odmówił: szansę na godną starość, wolną od lęku o przyszłość.