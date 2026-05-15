Crans-Montana: Partnerka Tahirys Dos Santos po raz pierwszy publicznie się pokazała

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@tahirys3 / Instagram

Podczas gali UNFP Trophies (rozdań honorujących kluczowe postacie francuskiej piłki nożnej), młody piłkarz FC Metz, Tahirys Dos Santos, zachwycił publiczność u boku swojej partnerki Coline. Młoda kobieta, która przeżyła pożar w Constellation, postanowiła pozostawić widoczne oparzenia na ramionach.

Mocny występ publiczny na gali UNFP Trophies

Podczas ceremonii wręczenia Pucharów UNFP, która odbyła się w Palais Brongniart w 2. dzielnicy Paryża, Tahirys Dos Santos pojawił się na scenie u boku swojej partnerki, Coline. Młody piłkarz FC Metz, który niedawno podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, pojawił się ręka w rękę ze swoją partnerką, kilka miesięcy po tragedii, która ich dotknęła.

Pojawienie się pary natychmiast wywołało falę emocji w sali. Dla Coline było to jedno z jej pierwszych publicznych oświadczeń od czasu pożaru. Młoda kobieta najwyraźniej postanowiła pogodzić się z obrażeniami, nie próbując ukrywać blizn na rękach i nogach.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez L1+ (@ligue1plus)

Pożar w Crans-Montana

Wystąpienie nastąpiło po tragedii, która wstrząsnęła opinią publiczną. W sylwestra w barze Constellation w Crans-Montanie w Szwajcarii wybuchł pożar. Tahirys Dos Santos, ciężko ranny, uratował swoją partnerkę Coline z płomieni, co odbiło się szerokim echem w mediach. Oboje doznali oparzeń 30% powierzchni ciała. Konsekwencje fizyczne, współmierne do brutalności zdarzenia, wymagały intensywnej opieki medycznej i programu leczenia, który trwa do dziś.

Słowa Tahirysa Dos Santosa

Na scenie podczas ceremonii wręczenia Pucharów UNFP młody piłkarz FC Metz wspominał wstrząsające tygodnie po pożarze. „Dziś czuję się lepiej po kilku trudnych tygodniach spędzonych w szpitalu” – powiedział. Poza własnym doświadczeniem, chciał przekazać wiadomość wsparcia pozostałym ofiarom: „Chciałbym przekazać wiadomość rodzinom ofiar, które nadal przebywają w szpitalu: oferuję im pełne wsparcie”. Jego słowa były stonowane, naznaczone uznaniem poczynionych postępów i myślą o tych, którzy nadal są leczeni.

Słowa Coline skupione na jej rekonstrukcji

Przemówienie Coline również głęboko poruszyło publiczność. Młoda kobieta, była studentka komunikacji społecznej, mówiła o druzgocącej naturze doświadczenia, jakie przeszła. „To była bardzo trudna próba, która odbiła się na moim zdrowiu” – zwierzyła się. Zamiast wybiegać myślami w przyszłość, postanowiła skupić się na teraźniejszości: „Na razie niekoniecznie myślę o przyszłości; koncentruję się na swoim zdrowiu”.

To oświadczenie przypomina, że za medialnym wizerunkiem „pary, która przeżyła”, kryje się codzienna rzeczywistość, w której nieustannie zmagają się z fizyczną i psychiczną odbudową. Na zakończenie tego pełnego emocji fragmentu Tahirys Dos Santos i Coline wręczyli trofeum zawodnikowi Lyonu, Melchiemu Dumornayowi, kończąc tym samym swój występ na scenie.

Występując razem na gali UNFP Trophies, Tahirys Dos Santos i Coline stworzyły jeden z najbardziej poruszających momentów wieczoru. Pokazując swoje blizny i przemawiając, młoda kobieta dała twarz i głos tragedii, o której wcześniej mówiono głównie poprzez heroiczny czyn jej partnera. To wystąpienie było dobitnym przypomnieniem, bez uciekania się do melodramatu, trwającego procesu gojenia ran.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Dziewczyna Pilatesa” fascynuje pewne kręgi męskie: co ujawnia ta nowa obsesja

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Dziewczyna Pilatesa” fascynuje pewne kręgi męskie: co ujawnia ta nowa obsesja

Samozwańczy masculiniści, zagorzali samce alfa i inceli, którzy hołdują męskiej estetyce, nie są już zafascynowani kobietami w kwiecistych...

Porwana przez opiekunkę, odnajduje swoją prawdziwą rodzinę po ponad pół wieku

To jedna z najbardziej poruszających historii ostatnich lat. W 1971 roku Melissa Highsmith zniknęła w wieku 22 miesięcy,...

Otrzymanie 50 000 dolarów za oglądanie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026: oferta pracy, która wywołuje poruszenie

Oferta pracy, o której wszyscy mówią wiosną 2026 roku, nie pochodzi od startupu technologicznego ani agencji kreatywnej. Pochodzi...

Grając w tenisa w „ekstrawaganckich” sukienkach, ta twórczyni treści podbija internet

Na Instagramie twórczyni treści Isidora (@isidorapjv) wzbudza spore zainteresowanie swoimi efektownymi i nieprawdopodobnymi filmami. Jej koncepcja: gra w...

Ta tancerka prezentuje imponującą giętkość, fascynując internautów.

Niektóre filmy od razu przyciągają uwagę. Oglądasz je raz… a potem drugi raz, tylko po to, by sprawdzić,...

Dlaczego niektórzy ludzie nas denerwują bez wyraźnego powodu?

Prawdopodobnie tego doświadczyłeś: ktoś irytuje cię niemal natychmiast… mimo że nic konkretnego nie zrobił. Sposób mówienia, postawa, a...