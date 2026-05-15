Crans-Montana: Partnerka Tahirys Dos Santos po raz pierwszy publicznie się pokazała

Podczas gali UNFP Trophies (rozdań honorujących kluczowe postacie francuskiej piłki nożnej), młody piłkarz FC Metz, Tahirys Dos Santos, zachwycił publiczność u boku swojej partnerki Coline. Młoda kobieta, która przeżyła pożar w Constellation, postanowiła pozostawić widoczne oparzenia na ramionach.

Mocny występ publiczny na gali UNFP Trophies

Podczas ceremonii wręczenia Pucharów UNFP, która odbyła się w Palais Brongniart w 2. dzielnicy Paryża, Tahirys Dos Santos pojawił się na scenie u boku swojej partnerki, Coline. Młody piłkarz FC Metz, który niedawno podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, pojawił się ręka w rękę ze swoją partnerką, kilka miesięcy po tragedii, która ich dotknęła.

Pojawienie się pary natychmiast wywołało falę emocji w sali. Dla Coline było to jedno z jej pierwszych publicznych oświadczeń od czasu pożaru. Młoda kobieta najwyraźniej postanowiła pogodzić się z obrażeniami, nie próbując ukrywać blizn na rękach i nogach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez L1+ (@ligue1plus)

Pożar w Crans-Montana

Wystąpienie nastąpiło po tragedii, która wstrząsnęła opinią publiczną. W sylwestra w barze Constellation w Crans-Montanie w Szwajcarii wybuchł pożar. Tahirys Dos Santos, ciężko ranny, uratował swoją partnerkę Coline z płomieni, co odbiło się szerokim echem w mediach. Oboje doznali oparzeń 30% powierzchni ciała. Konsekwencje fizyczne, współmierne do brutalności zdarzenia, wymagały intensywnej opieki medycznej i programu leczenia, który trwa do dziś.

Słowa Tahirysa Dos Santosa

Na scenie podczas ceremonii wręczenia Pucharów UNFP młody piłkarz FC Metz wspominał wstrząsające tygodnie po pożarze. „Dziś czuję się lepiej po kilku trudnych tygodniach spędzonych w szpitalu” – powiedział. Poza własnym doświadczeniem, chciał przekazać wiadomość wsparcia pozostałym ofiarom: „Chciałbym przekazać wiadomość rodzinom ofiar, które nadal przebywają w szpitalu: oferuję im pełne wsparcie”. Jego słowa były stonowane, naznaczone uznaniem poczynionych postępów i myślą o tych, którzy nadal są leczeni.

Słowa Coline skupione na jej rekonstrukcji

Przemówienie Coline również głęboko poruszyło publiczność. Młoda kobieta, była studentka komunikacji społecznej, mówiła o druzgocącej naturze doświadczenia, jakie przeszła. „To była bardzo trudna próba, która odbiła się na moim zdrowiu” – zwierzyła się. Zamiast wybiegać myślami w przyszłość, postanowiła skupić się na teraźniejszości: „Na razie niekoniecznie myślę o przyszłości; koncentruję się na swoim zdrowiu”.

To oświadczenie przypomina, że za medialnym wizerunkiem „pary, która przeżyła”, kryje się codzienna rzeczywistość, w której nieustannie zmagają się z fizyczną i psychiczną odbudową. Na zakończenie tego pełnego emocji fragmentu Tahirys Dos Santos i Coline wręczyli trofeum zawodnikowi Lyonu, Melchiemu Dumornayowi, kończąc tym samym swój występ na scenie.

Występując razem na gali UNFP Trophies, Tahirys Dos Santos i Coline stworzyły jeden z najbardziej poruszających momentów wieczoru. Pokazując swoje blizny i przemawiając, młoda kobieta dała twarz i głos tragedii, o której wcześniej mówiono głównie poprzez heroiczny czyn jej partnera. To wystąpienie było dobitnym przypomnieniem, bez uciekania się do melodramatu, trwającego procesu gojenia ran.