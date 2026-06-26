Oskarżony o noszenie „nieodpowiedniego” ubioru, ten kibic wywołuje kontrowersje podczas Mistrzostw Świata

Społeczeństwo
Anaëlle G.
@knolldoll / Instagram

Podczas Mistrzostw Świata FIFA™ 2026 (11 czerwca – 19 lipca) Ivana Knöll, znana w internecie jako @knolldoll, ponownie przyciągnęła uwagę. Jej pojawienie się na trybunach wywołało mieszane reakcje dotyczące jej stroju, który niektórzy uznali za „niestosowny”. Poza kontrowersjami, powraca szersza debata: sposób postrzegania kobiet i ich wolność wypowiedzi.

Fan, który przyciąga uwagę

Ivana Knöll (@knolldoll) nie jest obca światu piłki nożnej. Była Miss Chorwacji, a obecnie modelka i DJ-ka, regularnie gości na najważniejszych międzynarodowych turniejach. Od 2018 roku kibicuje reprezentacji Chorwacji, nosząc stroje w barwach tego kraju, w tym w słynną czerwono-białą kratkę. W 2026 roku szczególnie zaznaczyła swoją obecność na meczu z Anglią, wierna swojej roli oddanej kibicki.

Strój, który dzieli media społecznościowe

Jak to często bywa, jej obecność nie pozostała niezauważona. W mediach społecznościowych niektórzy użytkownicy uznali, że „jej strój nie odzwierciedlał oczekiwanego wizerunku globalnego wydarzenia sportowego”. Inni natychmiast stanęli w jej obronie, wskazując na proste, ale istotne elementy: upał na trybunach, świąteczną atmosferę meczów, a przede wszystkim fundamentalne prawo do swobodnego ubierania się. Wielu podsumowało swoje stanowisko jasną ideą: każdy dokonuje wyboru ubioru w oparciu o wygodę, tożsamość i ekspresję osobistą, bez konieczności uzasadniania swoich decyzji.

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Debata wykraczająca poza stadion

Poza tą konkretną sytuacją, kontrowersje wokół Ivany Knöll (@knolldoll) uwypuklają powtarzające się zjawisko w sporcie: nieproporcjonalnie dużą uwagę poświęcaną wyglądowi kibicek w porównaniu z wyglądem kibiców. Kobiece ciała stają się czasem przedmiotem publicznych komentarzy, jakby ich obecność na stadionie wymagała zewnętrznej akceptacji.

Ten typ reakcji ujawnia utrzymującą się nierównowagę: wygląd kobiet jest zbyt często przedmiotem dyskusji, analiz, a nawet osądów, podczas gdy powinien być po prostu kwestią indywidualnej wolności. Sport, miejsce pasji i dzielenia się, nie powinien stać się przestrzenią kontrolowania ciał.

Wolność, zaufanie i szacunek

Ta sekwencja przypomina fundamentalną prawdę: kobiece ciała i wygląd nie podlegają dyskusji. Każda osoba powinna móc ubierać się tak, jak chce, bez bycia definiowaną przez swój wygląd i poddawana osądowi. Na trybunach, jak i wszędzie indziej, wolność ubioru jest wyrazem własnej tożsamości. Idzie w parze z pewnością siebie, komfortem i autentycznością. A przede wszystkim, zasługuje na szacunek.

Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ Ivana Knöll (@knolldoll) nieświadomie stała się twarzą szerszej dyskusji o normach i percepcjach. Jedno pozostaje jasne: piłka nożna to sport pełen pasji, a ta pasja dotyczy każdego, niezależnie od tego, jak się ubiera.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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