Ta 103-letnia nauczycielka jogi mieszka sama i nie zamierza zwolnić tempa: jej codzienne życie jest fascynujące.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@bemtequeromais / Instagram

W wieku 103 lat Charlotte Chopin uosabia witalność, która podważa utarte schematy. Mieszka sama i nadal z pasją uczy jogi. Jej codzienne życie, proste i pełne blasku, fascynuje równie mocno, co inspiruje.

Stulatka, która przełamuje stereotypy wiekowe

Urodzona 11 grudnia 1922 roku, Charlotte Chopin wiedzie niezwykle niezależne życie. W wieku, w którym wiele osób zwalnia tempo, nadal radzi sobie sama. Gotuje, pielęgnuje ogród, dużo czyta i prowadzi stabilny, spokojny tryb życia. Nawet jazda samochodem nie stanowi dla niej problemu: po uzyskaniu prawa jazdy w 1954 roku nadal prowadzi własny samochód. To cenna wolność, którą ceni z pewnością siebie i swobodą. Ta niezależność, daleka od stereotypów starości, buduje głęboko pozytywny obraz starzenia się.

Joga jako sposób na życie i źródło energii

Tym, co wyróżnia Charlotte Chopin, jest jej głęboka więź z jogą. Odkryła tę praktykę około 50. roku życia i szybko uczyniła z niej fundament swojego dobrego samopoczucia. Wyszkolona w tradycji BKS Iyengara, od dziesięcioleci dzieli się swoją wiedzą w miejscowości Léré, w departamencie Cher. Jej cotygodniowe zajęcia przyciągają wiernych uczniów, których przyciąga jej precyzja, delikatność i dbałość o szczegóły.

Dla niej ruch jest niezbędny: ciało rozwija się dzięki delikatnym, ale regularnym ćwiczeniom. Propaguje prostą i przystępną wizję dobrego samopoczucia, w której elastyczność fizyczna idzie w parze z elastycznością psychiczną. To filozofia emanująca spokojem i równowagą.

Autonomia, która inspiruje pewność siebie i wolność

Uderzające w Charlotte Chopin jest jej poczucie całkowitej wolności. W wieku 103 lat nadal mieszka w domu, organizuje sobie dzień i utrzymuje aktywny tryb życia. Wita swoją rodzinę, utrzymuje kontakt z bliskimi i pielęgnuje bogate i ciepłe życie towarzyskie. Otoczona dziećmi, wnukami i prawnukami, uosabia formę rodzinnej harmonii. Przede wszystkim jednak zachowuje niezależność, która napędza niezwykłą energię psychiczną i głęboko zakorzenioną w teraźniejszości obecność.

Rozpoznanie, które przekracza granice

Jej sława ostatnio niespodziewanie wzrosła. Występując w telewizji i szeroko udostępniając swoje historie w mediach społecznościowych, odbiła się szerokim echem wśród szerokiej publiczności. W 2024 roku otrzymała doniosłe odznaczenie: Padma Shri, przyznane przez Indie w uznaniu jej oddania jodze. Poznała również Narendrę Modiego podczas oficjalnej wizyty we Francji. To międzynarodowe wyróżnienie jest ukoronowaniem dekad cichego, ale nieustającego nauczania.

Francja, w której coraz więcej jest stulatków

Według INSEE, populacja stulatków we Francji gwałtownie rośnie. To zjawisko demograficzne rodzi kluczowe pytanie: jak żyć długo i zdrowo? Historia Charlotte Chopin ilustruje jedną z możliwych odpowiedzi. Bez magicznej formuły, podkreśla ona proste zasady: aktywność, ciekawość, podtrzymywanie relacji społecznych i stymulację umysłu.

W mediach społecznościowych historia Charlotte Chopin wzbudziła podziw i wzruszenie. Wielu dostrzega w niej pogodną i radosną wizję starzenia się, daleką od dezorientacji, często kojarzonej z tym wiekiem. Charlotte Chopin po prostu żyje z konsekwencją i ciekawością. I być może właśnie w tym tkwi jej prawdziwy geniusz: w łagodnym i pełnym blasku sposobie, w jaki nieustannie idzie naprzód, dzień po dniu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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