Porównywana do lalki, ta norweska zawodniczka dumnie broni długich włosów wśród mężczyzn

Erling Haaland zazwyczaj trafia na pierwsze strony gazet za swoje spektakularne gole. Tym razem uwagę wszystkich przykuła nie jego lewa noga, a włosy. Film, który stał się viralem, pokazał, jak swobodnie rozpościera swoje długie blond loki, wywołując falę reakcji. Z pewnością na nowo rozgorzeje debata na temat mężczyzn noszących długie włosy.

Fryzura, która stała się viralem

Wszystko zaczęło się od krótkiego klipu nakręconego na linii bocznej meczu Manchesteru City. Widać na nim Erlinga Haalanda odrzucającego blond włosy z niemal teatralną łatwością. W ciągu kilku godzin nagranie stało się viralem, przekształcając prosty gest w viralowe zjawisko.

Internauci nie wahali się puścić wodzy fantazji, a niestety również nienawiści. Niektórzy porównywali odtwarzacz do Barbie, inni przywoływali postacie z filmu „Białe pisklęta”. Jeszcze inni dopatrywali się podobieństwa do Daemona Targaryena, bohatera „Domu Smoka”. Nie wspominając o nieuniknionej „wikińskiej aurze”, powszechnie wykorzystywanej do podkreślenia jego nordyckiego i charyzmatycznego wyglądu.

Bardzo prawdziwy podziw

Wielu fanów twierdzi, że jest pod wrażeniem piękna i zdrowia jego włosów. Niektórzy posuwają się nawet do tego, że pytają o jego rutynę pielęgnacyjną, mając nadzieję odkryć sekret jego lśniących, gęstych loków. Jeden z internautów podsumował ogólne wrażenie, chwaląc „włosy godne reklamy szamponu”. Efekt jest oczywisty: Erling Haaland przyciąga tyle samo uwagi swoim stylem, co grą na boisku.

Gracz, który w pełni akceptuje swoją fryzurę

Na boisku Erling Haaland często nosi włosy związane w kok, kucyk lub warkocze, czasami spięte opaską. Szczególnie pamiętnym momentem był mecz z Arsenalem w 2023 roku, kiedy przed strzeleniem gola zdjął opaskę, a jego włosy swobodnie powiewały, co było wyrazistym zwycięstwem. Kiedy jeden z internautów zasugerował mu obcięcie włosów, odpowiedział prosto i bezpośrednio: nie. To symboliczne stwierdzenie jego relacji z wizerunkiem.

Włosy wolne od stereotypów

Warto pamiętać o często zapominanej prawdzie: długie włosy nie definiują płci ani orientacji seksualnej. Mężczyźni mogą mieć długie, krótkie włosy, związane lub rozpuszczone, tak samo jak mogą wybierać spośród różnorodnych ubrań, w tym spódnic, garniturów i innych, które im się podobają. Te wybory są kwestią osobistej ekspresji, stylu i wygody, a nie sztywnych reguł.

Automatyczne utożsamianie fryzury z tożsamością płciową lub orientacją seksualną opiera się na stereotypach odziedziczonych po patriarchalnych normach, które mają tendencję do szufladkowania jednostek. Kwestionowanie tych odruchów pozwala na prostszą i spokojniejszą wizję: każdy powinien móc swobodnie decydować o swoim wyglądzie, bez narażania się na krytykę i osąd oparty na przestarzałych kodach społecznych. Fryzura, podobnie jak ubranie, jest przede wszystkim formą indywidualnej ekspresji, a nie wyznacznikiem wartości czy narzuconej tożsamości.

Z humorem, podziwem i silnym wyczuciem stylu Erling Haaland udowadnia, że jego wpływ wykracza daleko poza boisko. Jego fryzura stała się prawdziwym znakiem rozpoznawczym, niemal tak samo rozpoznawalnym, jak jego celebracje bramek.