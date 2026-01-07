Ta 14-letnia aktorka ze Stranger Things jest obiektem obrzydliwych komentarzy.

W finałowym sezonie „Stranger Things” młoda Holly Wheeler, młodsza siostra Nancy i Mike'a, skradła show. W ciągu zaledwie kilku odcinków przeszła drogę od postaci drugoplanowej do głównej bohaterki. Podczas gdy niektórzy chwalili wrodzony talent aktorki Nell Fisher, inni uczynili z nastolatki obiekt fantazji. Piętnastolatka znalazła się w centrum obscenicznych komentarzy, podobnie jak Millie Bobby Brown na początku swojej kariery.

Nell Fisher, ofiara niezdrowej seksualizacji

Podczas gdy wieloletni fani z trudem godzą się z końcem ukochanego serialu i wciąż kurczowo trzymają się „Do góry nogami”, inni dzielą się swoimi pierwszymi reakcjami. A mówienie o „Stranger Things” bez wspomnienia o niesamowitym powrocie Holly Wheeler byłoby poważnym błędem. W tym ostatnim sezonie, który wywołał ożywioną debatę i podsycił niezliczone teorie, Holly Wheeler jest postacią centralną. Ma niemal więcej czasu ekranowego niż prawdziwa protagonistka, niepowtarzalna „Jedenastka”.

Cicha i niepozorna postać we wcześniejszych sezonach, dosłownie kradnie całe show. Nieśmiała i niewinna młodsza siostra, o której niewiele pamiętamy, przeobraziła się w nieustraszoną i odważną poszukiwaczkę przygód. W pierwszym sezonie Holly gaworzy i bawi się szmacianymi lalkami, a w wielkim finale pociąga za sznurki fabuły.

Ubrana w suknię, która upodabnia ją do słynnej Alicji w Krainie Czarów, odgrywa kluczową rolę w tej ostatecznej bitwie z Vecną. Jednak zamiast oklaskiwać ten „dojście do władzy” i chwalić jej pełen niuansów występ, niektórzy uznali za stosowne zniesławić młodą kobietę i ją oczernić. Na różnych forach Reddit, niektóre bardziej prywatne niż inne, ci drapieżcy mieli pole do popisu, sprowadzając aktorkę do roli ofiary.

Plakat promocyjny, którego pierwotne znaczenie zostało zmienione.

Netflix i twórcy serialu „Stranger Things” zaangażowali artystę Billy'ego Butchera, znanego ze swojego stylu retro-pop-art. Na potrzeby ostatniego sezonu stworzył on kilka plakatów w stylu „Andy'ego Warhola”, przedstawiających każdą postać obok wyrazistych symboli. Holly Wheeler, grana przez Nell Fisher, pojawia się w centrum plakatu z twarzą umazaną krwią i przerażonym wyrazem twarzy.

Użytkownicy internetu o skłonnościach pedofilskich dopatrują się konotacji seksualnych tam, gdzie jedynie dokuczają. Czują się uprawnieni do czynienia lubieżnych aluzji do dziecka, które w prawdziwym świecie zostałyby ukarane. Pod postem z kategorią wiekową X (dawniej na Twitterze) jeden z użytkowników skomentował nawet pełne usta aktorki, dodając wulgaryzmy do obrazę.

Nieletnia aktorka rozebrana przez sztuczną inteligencję

Aby zaspokoić swoje pragnienia, drapieżniki dysponują teraz potężnym i niebezpiecznym narzędziem: sztuczną inteligencją . Odkąd Elon Musk przejął stery w branży rozrywki dla dorosłych, jest ona bardziej wydajna niż kiedykolwiek. Co gorsza, wzmacnia ona nikczemne fantazje internetowych dewiantów. Dzięki kontrowersyjnemu asystentowi Grok możliwe jest teraz wystosowanie dowolnego żądania wizualnego bez cenzury. Nell Fisher szybko stała się królikiem doświadczalnym w tym procederze handlu obrazami. 4 stycznia w sieci pojawiło się fałszywe zdjęcie jej w kostiumie kąpielowym w kształcie banana. Młode ciało zbezczeszczone i wykorzystane zdalnie: to powszechne przestępstwo w mrocznych zakątkach sieci.

To również dobrze znana taktyka w branży filmowej: uczynienie z naiwności kryterium pożądania. Aktorki są narażone na niezdrowe i deprawujące spojrzenia. Wiele z nich traci niewinność na planie i zostaje seksualizowanych wbrew swojej woli, jakby był to konieczny rytuał inicjacji. Przed Nell Fisher, Millie Bobby Brown również doświadczyła mrocznych aluzji i uwodzenia młodych kobiet.

Dziś internauci sugerują, że jej wiek dobiegł końca i oskarżają ją o to, że dorosła – zjawisko nieuniknione, chyba że nazywasz się Benjamin Button. W swoich pierwszych występach Millie, ledwo wkraczająca w okres dojrzewania, była już przedstawiana jako „dorosła”, ubrana w makijaż, krótkie spódniczki i szpilki. Zaproszona do podcastu „The Guilty Feminist” , powiedziała, że doświadczyła „dobrego przedstawienia tego, co dzieje się na świecie i jak młode dziewczyny są seksualizowane ”.

Aktorka Nell Fisher powinna być chwalona za niesamowitą grę aktorską i rozbrajającą autentyczność. Zamiast tego, jej wizerunek jest niszczony przez przebranych pedofilów.