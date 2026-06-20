Ten profesjonalny sprinter rywalizuje ze 100 mężczyznami w biegu na 100 metrów, a wynik jest zaskakujący.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@nessynsport / Instagram

A co, gdyby jedna sprinterka rywalizowała ze 100 mężczyznami? To spektakularne i edukacyjne wyzwanie, którego pomysłodawcą jest twórca treści sportowych Younès Nezar (@younivers__). Za tym viralowym eksperymentem kryła się prosta chęć: uwypuklenia prawdziwego poziomu sportsmenek. A rezultat znacznie przerósł oczekiwania.

Wyzwanie mające na celu przełamanie utartych schematów

Younès Nezar, specjalista od sprintów i twórca treści, którego śledzą tysiące internautów, wpadł na pomysł tego wyzwania, zauważając rosnącą liczbę obraźliwych komentarzy pod adresem sportsmenek. Zamiast odpowiadać słowami, zdecydował się na demonstrację na dużą skalę. Jego koncepcja: zestawić czołową sportsmenkę ze 100 mężczyznami o zróżnicowanym doświadczeniu sportowym, aby w konkretny sposób pokazać, czym naprawdę jest doskonałość w sprincie.

Sportowiec najwyższej klasy staje do walki z setką rywali

Aby podjąć wyzwanie, sprinterka Soudatou Niang (@soudatou_n) zgodziła się wziąć udział. Na bieżnię stadionu w Cergy (region Île-de-France) około stu uczestników, głównie sportowców amatorów, wyruszyło z ambicją pokonania jej. Eksperyment, sfilmowany i udostępniony w mediach społecznościowych, szybko przyciągnął uwagę. Wielu sądziło, że duża liczba mężczyzn z łatwością zdobędzie przewagę. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna.

Nieoczekiwany zwycięzca tworzy niespodziankę

Na mecie nie zwyciężył specjalista od piłki nożnej ani sprinter. Najlepszy czas osiągnął Jordan Sepho, francuski reprezentant w rugby 7 i mistrz olimpijski. Na tym dystansie rugbysta zaprezentował imponującą szybkość, przewyższając wszystkich pozostałych uczestników, w tym zawodowego sprintera Soudatou Nianga. Ten występ dowodzi wyjątkowych walorów sportowych, jakie rozwijają zawodnicy rugby 7.

Czwarte miejsce warte jest o wiele więcej niż miejsce na podium

Choć zwycięstwo Jordan Sepho zrobiło duże wrażenie, prawdziwa lekcja płynąca z tego wyzwania leży gdzie indziej. Soudatou Niang zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Innymi słowy, pokonała zdecydowaną większość ze 100 mężczyzn, którzy wystartowali w wyścigu.

Niezwykły występ, który ilustruje poziom umiejętności, przygotowania i talentu niezbędnego do rywalizacji na najwyższym poziomie sportowym. Daleko od stereotypów często kojarzonych ze sportem kobiecym, ten pokaz uwypuklił przepaść między profesjonalnym sportowcem a amatorem, niezależnie od płci.

Filmik wirusowy, który przekazuje mocny przekaz

Poza walorami widowiskowymi, wyzwanie to służyło przede wszystkim podkreśleniu osiągnięć zawodniczek. Zajmując miejsce w gronie najlepszych zawodniczek, Soudatou Niang stanowiła konkretną odpowiedź na uprzedzenia, które wciąż otaczają kobiecy sport.

Sukces filmu świadczy również o zainteresowaniu publiczności treściami, które bawią, a jednocześnie podnoszą świadomość społeczną. Dzięki oryginalnemu i przystępnemu formatowi Younès Nezar zdołała zwrócić uwagę na mało znany fakt: elitarne sportsmenki należą do najbardziej utytułowanych zawodniczek w swoich dyscyplinach.

To, co miało być prostym, viralowym wyzwaniem, ostatecznie przerodziło się w piękną demonstrację talentu, szacunku i uznania dla kobiecego sportu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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